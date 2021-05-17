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"Укрзалізниця" запускає нові поїзди з Чернігова і Сум до Одеси на літній період

"Укрзалізниця" на літній період запускає нові поїзди з Чернігова і Сум до курортної Одеси.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Поїзд № 213/214 Суми - Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, в зворотному напрямку - по парних числах від 16 червня.

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Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку - по парних числах.

В обох поїздів буде зручний розклад вечірнього відправлення із Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття в Одесу 11:33.

залізниця (1500) потяг (1965) Укрзалізниця (6826)


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17.05.2021 10:28 Відповісти
Ковідловози,а не "поїзди".
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17.05.2021 10:44 Відповісти
могу себе то состав с Чернигова и прочиих - убитые вагона с неоткрывающимися окнами (или не закрывающимися)и не рабочими в пекло кондерами
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17.05.2021 10:51 Відповісти
А что в них нового? Они всегда были.
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17.05.2021 11:04 Відповісти
 
 