"Укрзалізниця" запускає нові поїзди з Чернігова і Сум до Одеси на літній період
"Укрзалізниця" на літній період запускає нові поїзди з Чернігова і Сум до курортної Одеси.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.
Поїзд № 213/214 Суми - Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, в зворотному напрямку - по парних числах від 16 червня.
Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку - по парних числах.
В обох поїздів буде зручний розклад вечірнього відправлення із Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття в Одесу 11:33.
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показати весь коментар17.05.2021 10:28 Відповісти Мені подобається 3
siveryanin
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Alexej Nagorniy
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Marianna #450941
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