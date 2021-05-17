До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров
Наступного року всі населені пункти України матимуть доступ до Інтернету, а до кінця 2023 до мережі планують підключити не менш як 95% людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, за його словами, сьогодні дійсно є проблема з Інтернетом, і Мінціфри отримало 726 заявок від ОТГ, які допоможуть вже цього року підключити до мережі понад мільйон українців, а це понад три тисячі населених пунктів і понад шість тисяч об'єктів соціальної інфраструктури.
Що стосується підключення всіх населених пунктів до інтернету, то це стане можливим вже наступного року, зазначив міністр.
"Наступного року ми закриємо це питання, і всі населені пункти будуть підключені до оптичного Інтернету. Ми паралельно працюємо і над 4G. Є нова статистика - 2,4 млн українців вперше отримали 4G. Майже 8 млн українців поліпшили рівень 3G. У нас є мета до кінця 2023 підключити 95% людей до фіксованого і мобільного Інтернету", - підсумував Федоров.
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*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."
Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
Цікаво хто це такий загадковий "МИ"?
Приватрні компанії - це мобільні оператори і провайдери провідного інтернету вкладають кошти в розгортання мереж, а держава тільки продає ліцензію на частоти, але не фінансує чи розробляє.
Слова "пахаря" Федорова нагадують мені фразу: "Полетіли - сказала муха в самольоті")
Не могу сказать,как в других районах,областях.У нас в Херсонской обл. активно,быстро по поселках тянут оптику. В конце января в наше, Богом забытое,без магазина- село(около 130 дворов), неожиданно протянули оптику. У некоторых(12домов) был инет по радиоканалу(точка доступа). В обмен на тарелку-оптику. Остальным,кто хотел-1500гр.Конечно,НАНО М2-400 дороже чем 1500гр,но что с этим дейвисом потом делать. Абонплата как была 170гр за 3 Мб так и осталась....но за 30Мб.Правда,в марте тариф подняли до 190гр. Да,в комментах делают нападки на пенсов.....я один из них,мне 72,но пока активный. Всем удачи.