До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров

Наступного року всі населені пункти України матимуть доступ до Інтернету, а до кінця 2023 до мережі планують підключити не менш як 95% людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, за його словами, сьогодні дійсно є проблема з Інтернетом, і Мінціфри отримало 726 заявок від ОТГ, які допоможуть вже цього року підключити до мережі понад мільйон українців, а це понад три тисячі населених пунктів і понад шість тисяч об'єктів соціальної інфраструктури.

Що стосується підключення всіх населених пунктів до інтернету, то це стане можливим вже наступного року, зазначив міністр.

"Наступного року ми закриємо це питання, і всі населені пункти будуть підключені до оптичного Інтернету. Ми паралельно працюємо і над 4G. Є нова статистика - 2,4 млн українців вперше отримали 4G. Майже 8 млн українців поліпшили рівень 3G. У нас є мета до кінця 2023 підключити 95% людей до фіксованого і мобільного Інтернету", - підсумував Федоров.

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