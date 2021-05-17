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До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров

До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров

Наступного року всі населені пункти України матимуть доступ до Інтернету, а до кінця 2023 до мережі планують підключити не менш як 95% людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, за його словами, сьогодні дійсно є проблема з Інтернетом, і Мінціфри отримало 726 заявок від ОТГ, які допоможуть вже цього року підключити до мережі понад мільйон українців, а це понад три тисячі населених пунктів і понад шість тисяч об'єктів соціальної інфраструктури.

Що стосується підключення всіх населених пунктів до інтернету, то це стане можливим вже наступного року, зазначив міністр.

"Наступного року ми закриємо це питання, і всі населені пункти будуть підключені до оптичного Інтернету. Ми паралельно працюємо і над 4G. Є нова статистика - 2,4 млн українців вперше отримали 4G. Майже 8 млн українців поліпшили рівень 3G. У нас є мета до кінця 2023 підключити 95% людей до фіксованого і мобільного Інтернету", - підсумував Федоров.

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інтернет (1981) Федоров Михайло (873)


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Топ коментарі
+4
Воно е#нуте! У нас в країні 50% людей живуть за межею бідності... І вони мріють лише про інтернет...

*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
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17.05.2021 10:43
+3
Пропоную підключити українців до мізків, щоб більше так не голосували.
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17.05.2021 10:42
+2
Заодно научите эти 95% не только сиськи и котиков в интернете смотреть.
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17.05.2021 10:32
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звучит как угроза.
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17.05.2021 10:30 Відповісти
Та да! Ніхто ж не думає, що цей інтернет буде безкоштовний? Цікаво, навіщо це пенсіонерам з мінімальною пенсією, чи тим, хто сидить на субсидіях? Адже зелена влада може порахувати цнюе, як розкіш і субсидії забрати. Хоча можливо для того і робиться.
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17.05.2021 10:34 Відповісти
Зчеш платіжки порівняти? Особливо з урахуванням введеної за Зєлєнского плати за доставку? Особливо з субсидіями тоді і тепер? 😊🤢
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17.05.2021 11:04 Відповісти
Так, а зараз галдьожа і лая нема? Тільки Порошенко з Гройсманом прислухалися до думок зубожілим, а зелені клали на ці думки великих болт.
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17.05.2021 11:18 Відповісти
Джиґіталізація це вам не абищо.
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17.05.2021 10:32 Відповісти
Заодно научите эти 95% не только сиськи и котиков в интернете смотреть.
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17.05.2021 10:32 Відповісти
уже, наверное, подключено 95..)))
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17.05.2021 10:32 Відповісти
95 - сакральна цифра. Нзивається - "квартальна брехня".
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Еще один дуремар... Какое отношение имеет это чинуша к частным провайдерам? В каком мире вообще живут эти дятлы
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17.05.2021 10:36 Відповісти
А,если пенсионер не подключится-пенсии лишат? 95 % людей-значит почти все: и старые и малые.
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Подключите украинцев к работе и нормальным зарплатам,а то такое,не очем .
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17.05.2021 10:37 Відповісти
95 квартал і 95%. Совпадєніє?
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17.05.2021 10:39 Відповісти
Шел 2021 год ...
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17.05.2021 10:40 Відповісти
Пропоную підключити українців до мізків, щоб більше так не голосували.
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17.05.2021 10:42 Відповісти
До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 5010
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17.05.2021 10:42 Відповісти
Воно е#нуте! У нас в країні 50% людей живуть за межею бідності... І вони мріють лише про інтернет...

*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
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17.05.2021 10:43 Відповісти
"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету. Мы параллельно работаем и над 4G. Есть новая статистика - 2,4 млн украинцев впервые получили 4G. Почти 8 млн украинцев улучшили уровень 3G. У нас есть цель до конца 2023 подключить 95% людей к фиксированному и мобильному интернету", - подытожил Федоров. Источник: https://censor.net/ru/n3265639

Цікаво хто це такий загадковий "МИ"?

Приватрні компанії - це мобільні оператори і провайдери провідного інтернету вкладають кошти в розгортання мереж, а держава тільки продає ліцензію на частоти, але не фінансує чи розробляє.

Слова "пахаря" Федорова нагадують мені фразу: "Полетіли - сказала муха в самольоті")
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17.05.2021 10:46 Відповісти
Киевстар в селах ,як мертвий бз...ть.2ж не тянет. И пофих. Дурить ,особливо пенсов.Ложили вони на Хведорова с пробором.Олігархи...Таріфи беруть,як за 7ж.
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17.05.2021 10:58 Відповісти
А потім введуть плату за транспортування. Виключно для всіх.
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17.05.2021 10:59 Відповісти
господи, неужели в Украине совсем не осталось нормальных руководителей. похоже на то.
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17.05.2021 10:59 Відповісти
Ага....мобильный интернет по указу осла должен был еще год назад начать летать...а он собака еще медленнее ползать стал...
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17.05.2021 11:06 Відповісти
значить скоро тарифы на интырнеть подымут вдвое, готовимся
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17.05.2021 11:49 Відповісти
"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету"
Не могу сказать,как в других районах,областях.У нас в Херсонской обл. активно,быстро по поселках тянут оптику. В конце января в наше, Богом забытое,без магазина- село(около 130 дворов), неожиданно протянули оптику. У некоторых(12домов) был инет по радиоканалу(точка доступа). В обмен на тарелку-оптику. Остальным,кто хотел-1500гр.Конечно,НАНО М2-400 дороже чем 1500гр,но что с этим дейвисом потом делать. Абонплата как была 170гр за 3 Мб так и осталась....но за 30Мб.Правда,в марте тариф подняли до 190гр. Да,в комментах делают нападки на пенсов.....я один из них,мне 72,но пока активный. Всем удачи.
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17.05.2021 12:23 Відповісти
твари вы бы лучше подумали как раздать людям миллионные зарплаты упырей и надбавки, как судья может себе выписать 300000 к отпуску на исцеление и оздоровление? при этом старики сидят без молока и мяса в надежде заплатить беням с ахметами коммунальные услуги.
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17.05.2021 12:31 Відповісти
95 процентов? а тех кто не захочет будут подключать насильно? ясен хр к чему зеленые уроды ведут. к выборам по сети . отмазки насчет коронавируса, да и "государство в смартфоне" и получайте Зелупу на второй срок,т.к. у кого серваки ЦВК тот и победил.
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17.05.2021 13:52 Відповісти
 
 