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Ще одна смерть від коронавірусу зареєстрована в ЗСУ, хворіють 478 осіб

Ще одна смерть від коронавірусу зареєстрована в ЗСУ, хворіють 478 осіб

Станом на 10.00 17 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 478 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужали 24 448 осіб.

На ізоляції (в т.ч. самоізоляції) перебуває 131 особа.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 90-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Військовослужбовець Збройних Сил України перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним…", - сказано в повідомленні.

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За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі госпіталізовані до медичних закладів.

З початку вакцинації в Збройних Силах України 51 729 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 3 284 військові медики.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в ВСУ, всего болеют 478 человек - Цензор.НЕТ 9531
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17.05.2021 10:39 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.05.2021 10:39 Відповісти
 
 