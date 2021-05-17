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Питання про відставку Степанова порушили через провал поставок COVID-вакцин, - "слуга народу" Радуцький

Питання про відставку Степанова порушили через провал поставок COVID-вакцин, -

Поки немає постанови про проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради ВР нардеп СН, глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуги народу", де будуть розглядатися питання на поточний пленарний тиждень.

Радуцький зізнався, що не знає, хто з гостей може бути присутнім на фракції, але розповів, що на сьогоднішньому засіданні комітету о 16.00 повинен бути прем'єр Денис Шмигаль.

Нардеп зазначив, що комітет також запросив міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Радуцький також зазначив, що однією з причин, чому порушили питання про відставку Степанова є провал поставок COVID-вакцини.

"На жаль, з нашими темпами вакцинації розслаблятися не можна. На жаль, у нас немає колективного імунітету. Будемо сподіватися, що чим більше буде провакцинованих, тим більше можна буде розслаблятися. А сьогодні я б не радив", - зазначив Радуцький.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14941) Кабмін (14065) відставка (1459) Степанов Максим (2196) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Не в защиту Степанова, но смешно слушать, когда о провале вакцинации с умным видом вещает существо, которое само в ответе за полный провал в борьбе с эпидемией.
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17.05.2021 10:49
+9
Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала COVID-вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1461
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17.05.2021 10:49
+6
А радуцькому, за розпродані маски що було? І шо степанову за це буде? А ВАЗеленському?
Окрім "ковід.фонду" і відкатів.
"ПрибарахлІлся", звільни місце наступному, щоб і він міг "прибарахліться"?
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17.05.2021 10:49
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А радуцькому, за розпродані маски що було? І шо степанову за це буде? А ВАЗеленському?
Окрім "ковід.фонду" і відкатів.
"ПрибарахлІлся", звільни місце наступному, щоб і він міг "прибарахліться"?
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17.05.2021 10:49 Відповісти
Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала COVID-вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1461
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17.05.2021 10:49 Відповісти
Не в защиту Степанова, но смешно слушать, когда о провале вакцинации с умным видом вещает существо, которое само в ответе за полный провал в борьбе с эпидемией.
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17.05.2021 10:49 Відповісти
Вакцинацію провалив клоуняра і повинен піти у відставку.
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17.05.2021 10:53 Відповісти
У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому звільняють міністра охорони здоров'я Максима Степанова....наверное его поставят управлять ДОРОЖНЫМИ РАБОТАМИ СТРАНЫ, чтобы он часть средств перенаправил на борьбу с " Ковидом "
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17.05.2021 10:53 Відповісти
Степанов виновен не один. За заключение договоров отвечали и другие министры, включая премьера. И "величайшему" нужно было летом не бабки на "великому крадівництві" пилить, а включать остатки мозгов и думать где брать вакцины.
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17.05.2021 10:53 Відповісти
зараз у них сіноваку 1 млн, чого його колять як свічка капає???
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17.05.2021 11:09 Відповісти
в провалі вакцинації винуватий не лише Степанов. Винуваті ті, хто поставив його керувати Мінздравом, дозволив йому започаткувати схеми, і вчасно не погнав Степанова, коли ті схеми проявились, а вакцинація провалилась.
Тобто: винуватий Зе, д'єрмак зі своїм охфістям, Шмигаль, і навть той же кРадуцький.
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17.05.2021 10:56 Відповісти
Ну если так глобально, то виноваты 73% неадекватов, доверивших государство скомороху и брехуну
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17.05.2021 10:59 Відповісти
також правильно...
Але ж вони - обіцяли!
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17.05.2021 11:54 Відповісти
Степанов, разумеется, дерьмо, но за поставки вакцины отвечает Шмыгаль. Если уже и гнать Степанова, то со Шмыгалем вместе
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17.05.2021 10:58 Відповісти
І тих, хто їх туди поставив...
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17.05.2021 11:14 Відповісти
Степанов как министр он нулевой. Но зеленой бригаде нужен на этой должности не министр , а козел отпущния , на которого спишут все. Воровал Зеленский с Ермаком, а виноват в провале вакцинации Степанов. Его уволят, и будут искать еще одного дурака который как губка будет впитывать в себя все косяки зеленого опг. А клоун с козырем и дальше будут тырить бабло
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17.05.2021 11:05 Відповісти
у совків усі нульові.
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17.05.2021 11:18 Відповісти
***, поставлено 1 млн сіновак, чого його не колять???
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17.05.2021 11:08 Відповісти
Если Степанов на самом деле провалил вакцинацию-эвтаназизацию то ему за это нужно памятник при жизни ставить.
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17.05.2021 11:12 Відповісти
Ви там всі зелені, то і ногами будете поруч дригати...
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17.05.2021 11:13 Відповісти
сколько крадуцкий откашлял кловану за маски ?
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17.05.2021 11:33 Відповісти
Там можно столько уголовных дел заводить по Степанову, что прокол с низкой вакцинацией просто детский лепет.
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17.05.2021 11:44 Відповісти
І чого б це раптом через півроку? Перестав ділитися, чи схеми виявился не ефективними?
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17.05.2021 12:46 Відповісти
 
 