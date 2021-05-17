Питання про відставку Степанова порушили через провал поставок COVID-вакцин, - "слуга народу" Радуцький

Поки немає постанови про проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради ВР нардеп СН, глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуги народу", де будуть розглядатися питання на поточний пленарний тиждень.

Радуцький зізнався, що не знає, хто з гостей може бути присутнім на фракції, але розповів, що на сьогоднішньому засіданні комітету о 16.00 повинен бути прем'єр Денис Шмигаль.

Нардеп зазначив, що комітет також запросив міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Радуцький також зазначив, що однією з причин, чому порушили питання про відставку Степанова є провал поставок COVID-вакцини.

"На жаль, з нашими темпами вакцинації розслаблятися не можна. На жаль, у нас немає колективного імунітету. Будемо сподіватися, що чим більше буде провакцинованих, тим більше можна буде розслаблятися. А сьогодні я б не радив", - зазначив Радуцький.