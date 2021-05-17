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Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Технології

Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський

Цифровізація активними темпами впроваджується в Україні, в даний час запущені десятки послуг, які можна отримати онлайн, не виходячи з дому.

Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Україна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів, потрібно було давати хабарі, були такі випадки, зараз потрібно тільки платити за Інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз тільки один сайт, раніше - 50 довідок у чергах, зараз 3-4 кліки в смартфоні. Раніше тижні й місяці - зараз 10-20 хвилин, щоб відкрити ФОП онлайн. Це дуже круто", - зазначив президент.

"Ми перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові", - додав Зеленський.

За його словами, зараз в Україні запущені десятки онлай-послуг.

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Топ коментарі
+28
Коли буде президент в смартфоні? )))
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17.05.2021 10:58
+26
А дерево як вирубували так вирубують ще більше.
Бурштин копають.
Землю дерибанять.
На митниці взагалі мільярди щомісяця вимивають.
І тут ваша ДІЯ... це як мертвому припарка.
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17.05.2021 10:58
+20
А может нужно было просто упразднить сбор этих ненужных диких разрешений вместе с конторами их выдававшими и работничками,там работающими, на бюджетном высасывании,им ведь не трудно будет вернуть все в зад.
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17.05.2021 10:58
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Не могу поверить в эту диджитал-революцию
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17.05.2021 15:17 Відповісти
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 333
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17.05.2021 15:29 Відповісти
Смартфоны уже у всех есть ?
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17.05.2021 15:29 Відповісти
Навіщо смартфони. Народ хоче ЧУДА!
https://www.youtube.com/watch?v=04k-6aN73S8 Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 221
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17.05.2021 19:38 Відповісти
Платежки пусть сделает в разы меньше, а то нахер эта власть тогда надо???
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Я сейчас оформляю подключение электричества и разрешение на строительство, так вот никто не слышал ни про какую диджитал революцию. Все копии, еще и нотариальные некоторые надо нести в натуральном виде. Так что ****** клоун как обычно.
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17.05.2021 15:55 Відповісти
Не оскорбляй клоуна. А то обидится и поставит тебя раком.
Ну или на худой конец губки надует и скажет "слышь! я нелох" Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5717
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17.05.2021 17:23 Відповісти
https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/

"У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України

від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)

електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів"

Це про цю "успішну" діджитеталізацію та цифровізацію йдеться?
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17.05.2021 16:58 Відповісти
Субсидіям підкралась Зе Пишта! Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4995 Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4995
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17.05.2021 19:40 Відповісти
SHARP`s REVIE
* В ОПУ планируют провести большую пресс-конференцию ко второй годовщине президентства Зеленского. Датой может стать, как и в прошлом году, 20 мая.
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3049️ О чём человек будет говорить в этот раз? Какими достижениями может похвалиться за прошедший год?

* Помню, первые посты и видосики президента набирали по 25 тыс лайков и тысячи хвалебных комментариев. Сейчас, уверен, этот текст прочтут больше людей, чем последний пост Зеленского - но он президент, а я - скромный блогер.

* Люди перестают доверять словам гаранта. Только в Instagram, за один год, потеря фолловеров достигла 4,5 млн. Фейсбук несколько дней назад закрыл многочисленную ботоферму ОПУ, которая имитировала "народную популярность".
Призванный исправить положение, "боевой разведчик" Арестович через месяц потерял половину аудитории, и в сердцах скатился до матов и посылания читателей на*уй.

* На телевидении, такие тенденции приводят к закрытию проектов, а в кино - к отсутствию денег для съемок сиквелов. ЗЕ это прекрасно понимает, а потому из наших налогов в очередной раз "спи*дил" (другого слова не подберу) кругленькую сумму на открытие 12 цифровых каналов, которые, якобы, должны вещать на оккупированную территорию, а на самом деле - призваны подзолотить тускнеющий имидж венценосного квартальца.

* Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер. Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше.

* Продюсер Ермак ещё сучит ножками и ставит на московских актёров, но дядюшка Сэм без лишней суеты ставит на место самого продюсера. А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала. И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.

* Поможет ли новая пресс-конференция в тёплой ванне избранных журналистов? В ОПУ думают, что если Зе традиционно будет всё валить на Порошенко, то поможет.
А решился бы сейчас гарант опять выйти на стадион и задать самому себе ровно те вопросы, которые он задавал Пятому президенту? Щас...
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8113

* Как сказала в недавнем интервью первая бледи - он не клоун, он комик.
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.

* Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
Пусть снова "ворует" деньги, наполняет ими бюджет, даёт отпор агрессору, строит дороги, возрождает армию, восстанавливает международные отношения. Ей Богу, как дети малые...
Sharp`s
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17.05.2021 17:51 Відповісти
Диджиталізація по-зебуїнські - платіть за з кожним днем все дорожчі послуги прямо зі смартфону!
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17.05.2021 18:07 Відповісти
"сейчас нужно только платить за Интернет" и скоро населению нужно будет оформлять субсидию на инет...))) а вариантов не останется.
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17.05.2021 18:12 Відповісти
Так у большинства пенсионеров нет интернета ,как же они будут оформлять субсидию ?
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17.05.2021 19:06 Відповісти
Прикол у тому, що все про що він каже на практиці не існує )
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17.05.2021 18:42 Відповісти
Циничный Клоун Вова-Зелёнка - ну какой же он тупой!!!...
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17.05.2021 19:01 Відповісти
Раньше давали взятки офлайн наличкой ,а сейчас будут онлайн безналом.
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17.05.2021 19:05 Відповісти
К виду говорящей головы Вовы-Зелёньского с экрана очень подходят слова поэта:
-" Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил!..." (англ.поэт 18-го века - о "президенте" Украины Зелёньском)
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17.05.2021 19:05 Відповісти
Кому треба твоя диджиталізація з такою дорогою комуналкою і цінами на продукти вищими ніж у Польщі
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17.05.2021 19:21 Відповісти
"ЗЕджитилізація" повний "треш" - це скаже будь-який бюджетник, який на практиці відчув всі її "прєлєсті" (від матюків у СДО бухгалтерів до матюків юристів у "Прозоро")!ВоваТиІдійот!
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17.05.2021 19:56 Відповісти
То нехай оте непорозуміння приїде до Тернополя і спробує переоформити без хабарів землю. Мені довелося давати хабарі за все без виключення. Жодного кліка, жодного мегабайту інтернету, одні хабарі. В іншому випадку нічого не зробиш.
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17.05.2021 20:16 Відповісти
Клоун совсем плох стал . . испортился . . заносите следущего .Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2939
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17.05.2021 20:28 Відповісти
А тем временем на конюшне навоз некому выгребать...
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17.05.2021 22:30 Відповісти
Какой он тупой
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17.05.2021 22:33 Відповісти
Поставить машину на регистрацию проблема давай решалам или мучайся пару часов с регистрацией .**** какая диджитализация .твари вас нужно стрелять и вешать .надеюсь это скоро будет
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17.05.2021 22:49 Відповісти
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