Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський

Цифровізація активними темпами впроваджується в Україні, в даний час запущені десятки послуг, які можна отримати онлайн, не виходячи з дому.

Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Україна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів, потрібно було давати хабарі, були такі випадки, зараз потрібно тільки платити за Інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз тільки один сайт, раніше - 50 довідок у чергах, зараз 3-4 кліки в смартфоні. Раніше тижні й місяці - зараз 10-20 хвилин, щоб відкрити ФОП онлайн. Це дуже круто", - зазначив президент.

"Ми перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові", - додав Зеленський.

За його словами, зараз в Україні запущені десятки онлай-послуг.

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