Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сім'ї. ФОТОрепортаж

В Одесі в Приморському районі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Про це повідомила керівниця міської служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз забираємо 3 дітей - дві дівчинки і один хлопчик. Виклик надійшов мені на мобільний. Відразу викликала поліцію. Спасибі, оперативно спрацювали", - написала вона.

За словами Нікандорової, ситуація сталася в Приморському районі (Молдаванка).

"Двоє дітей вилізли у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку.

На місце приїхали ми і поліція. Поки добиралися до райвідділу, по дорозі зустріли горе-батьків з третьою дитиною. Поліція їх тут же доставила у відділення. Стан усіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї і під оком. На місце прибули медики.

У будинку, де проживали діти, пекло. Це поки всі подробиці ...", - повідомила вона.



Також Нікандрова додала, що за минулий тиждень тільки в Приморському районі було врятовано 17 дітей.

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Фото: Никандорова/Facebook