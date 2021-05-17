УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8713 відвідувачів онлайн
Новини
5 683 3

Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сім'ї. ФОТОрепортаж

В Одесі в Приморському районі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Про це повідомила керівниця міської служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз забираємо 3 дітей - дві дівчинки і один хлопчик. Виклик надійшов мені на мобільний. Відразу викликала поліцію. Спасибі, оперативно спрацювали", - написала вона.

За словами Нікандорової, ситуація сталася в Приморському районі (Молдаванка).

"Двоє дітей вилізли у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку.

На місце приїхали ми і поліція. Поки добиралися до райвідділу, по дорозі зустріли горе-батьків з третьою дитиною. Поліція їх тут же доставила у відділення. Стан усіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї і під оком. На місце прибули медики.

У будинку, де проживали діти, пекло. Це поки всі подробиці ...", - повідомила вона.

Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 01


Також Нікандрова додала, що за минулий тиждень тільки в Приморському районі було врятовано 17 дітей.

Також дивіться: Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція. ФОТО

Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 02
Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 03
Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 04
Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 05
Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 06
Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 07
Фото: Никандорова/Facebook

Голодні й перелякані вилізли у вікно і просили допомоги: в Одесі врятували трьох дітей з неблагополучної сімї 08

Автор: 

діти (5041) Одеса (5437)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главное судьям кусок пожирнее, дети ? ... лохи нарожают
показати весь коментар
17.05.2021 11:31 Відповісти
И где соц службы?
Что не знали?
Или пох было?
показати весь коментар
17.05.2021 11:41 Відповісти
Заняты - премию делили. А по факту за такую халатность заставить ВЕРНУТЬ все премии от начальника до уборщицы за последние 12 месяцев. Ночальнига, заместителя и специалистов взашей гнать с работы. Это бездари и трутни.
показати весь коментар
17.05.2021 15:09 Відповісти
 
 