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Новини Агресія Росії проти України
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У МЗС закликали припинити істерію навколо надання Україні ПЧД: "У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати""

У МЗС закликали припинити істерію навколо надання Україні ПЧД:

Підвищена увага та активна публічна риторика, що розгорнулася в Україні перед червневим самітом НАТО про надання Плану дій щодо членства, шкодять Північноатлантичній перспективі України, оскільки союзники не приймають ніяких рішень під зовнішнім тиском.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей шум фактично змусив союзників "заморозити" поки питання запрошення України до ПДЧ, оскільки, як я неодноразово наголошував, НАТО не приймає ніяких рішень в умовах істерії. Всі кроки Альянсу завжди зважені й вивірені. У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати", все відбувається тільки за правилами, процедурами і заслугами", - наголосив український дипломат.

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Відповідаючи на питання щодо очікувань від візиту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної до Брюсселя, який почнеться у вівторок, Божок наголосив, що цей візит має особливу важливість, адже фактично є ключовим по лінії Україна-НАТО заходом високого рівня перед червневим самітом Альянсу.

"Якщо метою візиту буде представлення нової заявки на приєднання до ПДЧ або для початку нового дискурсу з цього питання - це стане другою серйозною помилкою в процесі євроатлантичної інтеграції України. Першою вже став вчинений останнім часом в українському політикумі шум навколо теми членства України в НАТО і приєднання до ПДЧ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України.

Він також додав, що будь-які схожі рішення приймаються в результаті кропітких дипломатичних переговорів, і наявність публічного шуму навколо такої роботи не сприяє її кінцевому успіху.

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Український дипломат нагадав, що дискурс про приєднання України до ПДЧ було розпочато з НАТО ще в 2008 році на Бухарестському саміті. Надання ПДЧ Україні вже тоді було принципово погоджено главами держав та урядів НАТО. У підсумковій декларації Бухарестського саміту чітко прописано, що "Україна буде членом НАТО, а ПДЧ є наступним кроком на прямому шляху України до членства". У цьому контексті, на переконання Божка, нова заявка на приєднання до ПДЧ або початок нового дискурсу з цього питання, будуть сприйматися партнерами по НАТО як прояв внутрішньої політики України і створювати черговий ризик для північноатлантичних устремлінь України.

"Наголошую, що Україна вже подала заявку на приєднання до ПДЧ у 2008 році напередодні Бухарестського саміту НАТО. Я особисто забезпечував її передання. Подання повторної заявки відкине нас назад на 13 років, адже за процедурою НАТО вона буде вважатися новою, і її розгляд почнеться з "чистого аркуша". Подання повторної заявки автоматично анулює надане на Бухарестському саміті доручення міністрам закордонних справ НАТО прийняти рішення по суті поданої Україною заявки на приєднання до ПДЧ", - сказав український урядовець.

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МЗС (4107) НАТО (6422) Божок Єгор (48)


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Топ коментарі
+4
То есть вава поныл и теперь Украине кукиш покажут? Всё у изменника по плану...
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17.05.2021 11:09
+3
С 2008 года ещё до вавы все ждут и ноют периодично.
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17.05.2021 11:14
+2
Байден к встречи с путлером готовится, не до пдч.
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17.05.2021 11:15
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Министр говорит скоро пдч будет, а замминистра- не истерите, ничего не светит.
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17.05.2021 11:09 Відповісти
замминистра мид божок не знает о цели визита вице премьера стефанишиной в брюссель...
и эта его истерия - живой пример неразберихи в мид...
а его слова "...поскольку, как я неоднократно подчеркивал..." - вызывают смех и вопрос - а божок, это кто такой?
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17.05.2021 11:28 Відповісти
То есть вава поныл и теперь Украине кукиш покажут? Всё у изменника по плану...
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17.05.2021 11:09 Відповісти
С 2008 года ещё до вавы все ждут и ноют периодично.
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17.05.2021 11:14 Відповісти
Байден, почему Украина не в НАТО?
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17.05.2021 11:13 Відповісти
Байден к встречи с путлером готовится, не до пдч.
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17.05.2021 11:15 Відповісти
Вот він і "порєшає", якщо потрібно, підключитиь Юзіка, немає причин "істерити" цьому зам.міністра.
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17.05.2021 11:41 Відповісти
Ця "активная публичная риторика" клоунів нагадує мені риторику янукОвоча у 2013 перед наданням асоціації з ЄС. А коли прийшов час підписувати угоду, то проффесор відмовився. Проросійський клоун так хоче в НАТО, як, вибачайте на слові, голодний срати.
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17.05.2021 11:17 Відповісти
НАТО без всеукраїнського референдуму, це - остаточний розвал України.
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17.05.2021 11:17 Відповісти
И каким образом развал? Поподробнее пжлуста...
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17.05.2021 11:23 Відповісти
Возможно имел ввиду "развал-схождение"?
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17.05.2021 11:43 Відповісти
По всіх опросах, що їх було проведено після 2014 року - тобто - після російської агресії - більшість українців за вступ до НАТО - тому й референдум буде саме за вступ.
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17.05.2021 11:26 Відповісти
*любезный * иди ка ты своими тундрой,лесом,болотами на полусогнутых отсюда ,чебураха с чебурЭком жирным из собачатины в грязных лапах...
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17.05.2021 11:34 Відповісти
без партії "родіна" одеса радо вітає натівські кораблі і не кожен з одеситів скаже в яких числах чергові навчання сібриз
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17.05.2021 11:34 Відповісти
З обов'язковою участью "нашихлюдей" з ордло та криму. Ну і думка ж "наших" заробінчан з мордора теж не завадить. Правда?
Облізете.
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17.05.2021 12:26 Відповісти
- Приходит девочка в детский сад в новом, красивом платье. Все дети бросаются к ней.
- Где ты взяла такое?
Девочка , с гордостью.
- НАРЕВЕЛА.
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17.05.2021 11:55 Відповісти
Всім тутешнім корисним ідіотам глобалістів: харе брехати, відмазуючи неповносправного жо байдена. Ніхто й нікуди нас найближчим часом (а, мо', і взагалі) не прийме. Якби хотіли, то давно б прийняли. І вувузєля з його істерикою тут ні при чому. Просто куйла дратувати не хочуть - так зрозуміло, корисні ідіоти? А блінкінд приїздив до Києва поцікавитися, чи можна синка-наркомана жо байдена знову в бурізму на нєхілу зарплатню влаштувати.
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17.05.2021 12:00 Відповісти
Це він кому говорить? Плісняві?
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17.05.2021 12:19 Відповісти
Роль замминистра понятна. Ванька-встанька. А вот укринформ-непонятно. Не знать что божок уже год как отстранен от должности и не допускается в мид и не может выражать и представлять позицию мид? Спишут на глупого журналиста
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17.05.2021 16:08 Відповісти
 
 