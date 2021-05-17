У МЗС закликали припинити істерію навколо надання Україні ПЧД: "У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати""

Підвищена увага та активна публічна риторика, що розгорнулася в Україні перед червневим самітом НАТО про надання Плану дій щодо членства, шкодять Північноатлантичній перспективі України, оскільки союзники не приймають ніяких рішень під зовнішнім тиском.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей шум фактично змусив союзників "заморозити" поки питання запрошення України до ПДЧ, оскільки, як я неодноразово наголошував, НАТО не приймає ніяких рішень в умовах істерії. Всі кроки Альянсу завжди зважені й вивірені. У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати", все відбувається тільки за правилами, процедурами і заслугами", - наголосив український дипломат.

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Відповідаючи на питання щодо очікувань від візиту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної до Брюсселя, який почнеться у вівторок, Божок наголосив, що цей візит має особливу важливість, адже фактично є ключовим по лінії Україна-НАТО заходом високого рівня перед червневим самітом Альянсу.

"Якщо метою візиту буде представлення нової заявки на приєднання до ПДЧ або для початку нового дискурсу з цього питання - це стане другою серйозною помилкою в процесі євроатлантичної інтеграції України. Першою вже став вчинений останнім часом в українському політикумі шум навколо теми членства України в НАТО і приєднання до ПДЧ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України.

Він також додав, що будь-які схожі рішення приймаються в результаті кропітких дипломатичних переговорів, і наявність публічного шуму навколо такої роботи не сприяє її кінцевому успіху.

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Український дипломат нагадав, що дискурс про приєднання України до ПДЧ було розпочато з НАТО ще в 2008 році на Бухарестському саміті. Надання ПДЧ Україні вже тоді було принципово погоджено главами держав та урядів НАТО. У підсумковій декларації Бухарестського саміту чітко прописано, що "Україна буде членом НАТО, а ПДЧ є наступним кроком на прямому шляху України до членства". У цьому контексті, на переконання Божка, нова заявка на приєднання до ПДЧ або початок нового дискурсу з цього питання, будуть сприйматися партнерами по НАТО як прояв внутрішньої політики України і створювати черговий ризик для північноатлантичних устремлінь України.

"Наголошую, що Україна вже подала заявку на приєднання до ПДЧ у 2008 році напередодні Бухарестського саміту НАТО. Я особисто забезпечував її передання. Подання повторної заявки відкине нас назад на 13 років, адже за процедурою НАТО вона буде вважатися новою, і її розгляд почнеться з "чистого аркуша". Подання повторної заявки автоматично анулює надане на Бухарестському саміті доручення міністрам закордонних справ НАТО прийняти рішення по суті поданої Україною заявки на приєднання до ПДЧ", - сказав український урядовець.

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