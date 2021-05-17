"Слуга народу" підтримає кадрові зміни щодо міністрів економіки та інфраструктури, щодо міністра охорони здоров'я - буде дискусія, - Гетманцев

Народний депутат СН Данило Гетманцев вважає, що фракція підтримає кадрові зміни щодо міністра економіки та міністра інфраструктури.

Про це він розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тут ми будемо підтримувати кандидатури, які обговорюються в суспільстві. Щодо міністра охорони здоров'я, думаю буде дискусія. Ми повинні почути думку прем'єр-міністра. Тут вона має бути вирішальною", - підкреслив Гетманцев.

Говорячи про причини відставки двох міністрів, він зазначив, що вони самі написали заяви про відставку, тому таке питання потрібно поставити їм особисто.

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"Якщо говорити про міністерство економіки, то тут команда потребує посилення. Ми про це постійно говорили", - уточнив політик.

Відповідаючи на питання, що він думає про кандидатуру на посаду міністра економіки Олексія Любченка, Гетманцев заявив: "Я особисто знаю Любченка. Ми з ним вже рік працюємо. Я дуже високо оцінюю його досягнення на посаді голови Державної податкової служби. Ми бачимо з вами цифри і те, що у нас не було жодного місяця за цей період, коли б не було перевиконання плану, з одного боку, а з іншого, коли б не було перевиконання надходжень до Держбюджету рік до року. Це при тому, що економіка в 2020 році втратила 4% ВВП, і при тому, що ситуація досить складна, але Державна податкова служба, очевидно, працює краще".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.