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"Слуга народу" підтримає кадрові зміни щодо міністрів економіки та інфраструктури, щодо міністра охорони здоров'я - буде дискусія, - Гетманцев

Народний депутат СН Данило Гетманцев вважає, що фракція підтримає кадрові зміни щодо міністра економіки та міністра інфраструктури.

Про це він розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тут ми будемо підтримувати кандидатури, які обговорюються в суспільстві. Щодо міністра охорони здоров'я, думаю буде дискусія. Ми повинні почути думку прем'єр-міністра. Тут вона має бути вирішальною", - підкреслив Гетманцев.

Говорячи про причини відставки двох міністрів, він зазначив, що вони самі написали заяви про відставку, тому таке питання потрібно поставити їм особисто.

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"Якщо говорити про міністерство економіки, то тут команда потребує посилення. Ми про це постійно говорили", - уточнив політик.

Відповідаючи на питання, що він думає про кандидатуру на посаду міністра економіки Олексія Любченка, Гетманцев заявив: "Я особисто знаю Любченка. Ми з ним вже рік працюємо. Я дуже високо оцінюю його досягнення на посаді голови Державної податкової служби. Ми бачимо з вами цифри і те, що у нас не було жодного місяця за цей період, коли б не було перевиконання плану, з одного боку, а з іншого, коли б не було перевиконання надходжень до Держбюджету рік до року. Це при тому, що економіка в 2020 році втратила 4% ВВП, і при тому, що ситуація досить складна, але Державна податкова служба, очевидно, працює краще".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.

Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14065) Петрашко Ігор (170) Степанов Максим (2196) Криклій Владислав (548) Гетманцев Данило (872) Любченко Олексій (114)


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"Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7937
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17.05.2021 11:11 Відповісти
мразь
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17.05.2021 11:24 Відповісти
а за ситуацию с дорогами за счет антиковидного фонда и результатами вакцинации за счет антиковидного фонда отвечать кто будет?
или перестановками - концы в воду
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17.05.2021 11:47 Відповісти
*Слуги народа * трубят обо всем только о улучшении жизни народа Украины стыдливо молчат. Им главное не народ. Им главное чтобы Украина была в смартфоне .Чтобы во власти были нужные люди. Чтобы передел происходил , в активах и бизнесе , только в их пользу и тд. А то что 2 /3 народа далеко за чертой бедности...им не до народа. В бедной стране только власть имущие и олигархи богатеют , в разы, за год. Им народ нужен только на выборах.
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17.05.2021 11:38 Відповісти
Сабаков неприкасаем.
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17.05.2021 11:40 Відповісти
Нова, прекрасна і працьовита кандидатура на міністра економіки - талановитий Любченко. Настільки талановитий, що його примудрились в якийсь спосіб не люструвати як податківця часів Януковича і Сім'ї, а призначити до ДПС. Планам на кар'єрне зростання Любченка в жоден спосіб не заважають ні постійні скандали довкола нього (найпопулярніші - новенький Porshche його сина та втеча Любченка із місця ДТП в незадекларованій машині зі «скрученими» номерами) ні купа майна і нерухомості за практично пролетарського задекларованого доходу.(О.П.Голобуцький)
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17.05.2021 11:48 Відповісти
 
 