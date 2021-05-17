Зеленський про цифровізацію як метод боротьби з корупцією: Комп'ютер не має друзів або кумів, хабарів не бере навіть у біткоїнах
Цифрова трансформація України є методом боротьби з корупцією в країні.
Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Украіна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Цифрова трансформація є інструментом боротьби з корупцією в країні. Надання всіх послуг в режимі онлайн знищить підстави для неї, посередництво і людський фактор. Комп'ютер не має друзів або кумів. Комп'ютер хабарів не бере навіть в біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячі мов, але не розуміє слів "домовитися" і "вирішити", - зазначив Зеленський.
"Нашим головним пріоритетом залишається питання безпеки національних інтересів. В цьому контексті цілковита побудова цифрової держави дає можливість всім органам і службам ефективно працювати онлайн за будь-яких умов, у будь-якому місці, в будь-який час", - додав глава держави.
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А когда ты приходишь и даешь дядя Васи фри хандред бакс, какие здесь свидетели или доказательства ? Плюс у нас такие свидетели, что запугай или дай ему денег, так готов говорить все что угодно.
Может, Вова, заменишь компьютерами охломонов из ОПы?
Хотя, нет, компьютер же не умеет лизать зад...
Зеленской в "цифровизации" - ВРУН, ЛОХ и ТЫПИЛ!
Тех поддержка вообще не отвечает на сообщения....
Да и хакеров еще не побелили.
Чекаємо на "Квартал-95 і хірургія".