Зеленський про цифровізацію як метод боротьби з корупцією: Комп'ютер не має друзів або кумів, хабарів не бере навіть у біткоїнах

Цифрова трансформація України є методом боротьби з корупцією в країні.

Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Украіна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цифрова трансформація є інструментом боротьби з корупцією в країні. Надання всіх послуг в режимі онлайн знищить підстави для неї, посередництво і людський фактор. Комп'ютер не має друзів або кумів. Комп'ютер хабарів не бере навіть в біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячі мов, але не розуміє слів "домовитися" і "вирішити", - зазначив Зеленський.

"Нашим головним пріоритетом залишається питання безпеки національних інтересів. В цьому контексті цілковита побудова цифрової держави дає можливість всім органам і службам ефективно працювати онлайн за будь-яких умов, у будь-якому місці, в будь-який час", - додав глава держави.

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