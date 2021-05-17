На вулиці Льва Толстого в Києві частково обмежать рух до 27 червня. КАРТА

На вулиці Льва Толстого частково обмежать рух з 7:00 16 травня до 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".

Починається капітальний ремонт вулиці Льва Толстого. Буде оновлено ділянку між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.

Зазначають, що на першому етапі роботи виконуватимуть на частини від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (в напрямку вул. Володимирської).

"Ремонт виконають у комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого, щоб двічі не обмежувати рух. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - сказано в повідомленні.

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Водночас у КМДА нагадали, що дізнатися про обмеження руху і ремонти столичних доріг можна в телеграм-каналі "Київ.Трафік": https://t.me/kyiv_trafficа