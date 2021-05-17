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Новини Політика України
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Кабмін (3474) відставка (780) Степанов Максим (1948) Гетманцев (317) Денис Шмигаль (1747)

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

У народного депутата СН Данила Гетманцева немає питань до міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на які той міг би відповісти.

Про це він розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев прогнозує, що в парламенті буде дискусія щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанов, але він особисто підтримає рішення команди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підтримає кадрові зміни щодо міністрів економіки та інфраструктури, щодо міністра охорони здоров'я - буде дискусія, - Гетманцев

На питання журналістів, чи не є дана ситуація тиском на міністра Степанова, "слуга народу" заявив: "Що ви називаєте тиском? Я його не бачу. Є позиція прем'єр-міністра. Ми повинні послухати його мотиви. Якщо прем'єр-міністр не хоче або не може працювати з певним міністром, очевидно, ми повинні змінювати або прем'єр-міністра, або міністра".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.

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Топ коментарі
+8
Неправильная постановка вопроса. Выгонять нужно всех вас пока еще вы не до конца угробили страну.

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 8459
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17.05.2021 11:37
+7
Всех вас на@ер! Уроды! Конченые.
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17.05.2021 11:38
+5
Та хоч міняйте ліжка місцями, хоч міняйте номери на дверях, а все одно - в тому борделі ладу не буде... Навіть якщо той бордель називається Кабінет Міністрів
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17.05.2021 11:26
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Та хоч міняйте ліжка місцями, хоч міняйте номери на дверях, а все одно - в тому борделі ладу не буде... Навіть якщо той бордель називається Кабінет Міністрів
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17.05.2021 11:26 Відповісти
Степанов все провалив, тримати його на посаді це погіршувати катастрофічну ситуацію! Поверніть Супрун!
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17.05.2021 12:11 Відповісти
Выгонять нужно козлика,который переписывает путинские законы и продавливает принятие их копий в верхзраде,а степашка просто козлик отпущения,на место которого хочет плюхнуться образцовый казнокрад,мы его все знаем.
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17.05.2021 11:34 Відповісти
Неправильная постановка вопроса. Выгонять нужно всех вас пока еще вы не до конца угробили страну.

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 8459
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17.05.2021 11:37 Відповісти
Всех вас на@ер! Уроды! Конченые.
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17.05.2021 11:38 Відповісти
І в першу чергу потрібно гнати оцю тварюку Гєтманцева,який назвав закон про використання української мови мовним нацизмом.
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17.05.2021 11:40 Відповісти
ну таки ещё в армии обратил внимание на такую закономерность . все кто разговаривал не на русском были более сплочённее и наоборот на русском как овцы . без разницы какой национальности сами были
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17.05.2021 11:54 Відповісти
А еще лучше - обоих ... в сад !
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17.05.2021 11:58 Відповісти
гнать надо таких как гетманцев!!!!
и не увольнять, а отдавать под суд!!!
он уничтожает бизнес!!
или специально или идиот!
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17.05.2021 12:23 Відповісти
Однозначно специально!!!.Его вред в экономическое развитие Украины несоизмеримых масштабов. Даже нувориши-олигархи не наносят такого вреда как гетманцев.
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17.05.2021 14:59 Відповісти
Так тогда у нас есть вопрос, про покупку вакцины через Богатыревские прокладки и как не закупались наши костюмы для медиков, а из Китая. Это так навскидку вспомнил, а если покопать........ И то что Гетманцев его защищает значит у них карман общий.
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17.05.2021 12:52 Відповісти
Было бы про авакова, то меняли бы премьера
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17.05.2021 13:22 Відповісти
Спостерігаючи і аналізуючи поведінку і заяви гетманцева .ПРИХОЖУ ДО ВИВОДУ---ВІН ЧИ ДУРЕНЬ,ЧИ ВСІХ ВВАЖАЄ ЛОХАМИ.
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17.05.2021 13:23 Відповісти
Степанов- хороший министр здравоохранения.
А Шмыгаль- дерьмовый премьер. Этим все сказано. Врачи за Степанова!
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17.05.2021 13:45 Відповісти
Не знаю, врачи л за Степанова-ли?, я не врач, а вот Шмыгаль, точьно мразь, как і більшість.
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17.05.2021 13:57 Відповісти
в чем хороший??? он галимый вор! вакцинация Украины провалена полностью. Не закупили вакцины и не вакцинировали людей. Он на схемах только бабки себе зарабатывал, а не делал дела важнейшие для страны, которые на нем были. И Шмыгаля проститутку Ахметова и Степанова Богатыревой наследника нах с министерских должностей и в браслеты мразей. Тот корона геноцид устроил, а тот платежный геноцид для народа сделал и олигархи в 3 раза богаче стали, а народ в 3 раза беднее. Это правительство - это худшее, что было послано на Украинцев!
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17.05.2021 14:00 Відповісти
Шмыгаль - это Ахметова прокладка, которая помогает Ахметову обогащаться, а народ от этого беднее становится. Платежки в Украине выше крыши подняли. Народ Украины весь требует отставки Шмыгаля и назначение Министра, который снизит платежки и не будет обогащать олигархов.
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17.05.2021 13:48 Відповісти
На медицину с бюджета Степанов у ВР и Презилента запросил более 200 миллрд.грн. в том числе на вакцину,16 а выдилили соответственно 158 и 3,5, даже кредит взяли у Соросовского Мирового банка, который нам отслюнявил под % после Будапештского, аж 1, 2 миллрд.грн.,зато на дороги , которые развалятся в лучшем случае через 10 лет по 100 млрд.в год деньги есть, когда во вмем мире за счет бюджета делают местные и сельские дороги,а магистральные за счет акциза и инвестиций-платные, тем более, кторорые служат в 2-3 раза меньше потому, что крадут, а значит обходятся народу в 2-3 раза дороже а это 50 миллрд.грн. в год..Господам Ахметову , Авакову и другим бизнесменам-монополиста-колониалистам на возщмещение тарифа по 4,5 грн за квт для так называемой Зе э/э тоже 25 миллрд.грн,-деньги тоже есть, на % по кредитам государства по 15-18%, деньги тоже есть, когда депозит 2%, почему не платить через ОВГЗ от 2 до 4% в валюте,- таким образом Украина переплачивает минимум 11% (15 %-4 %) на сумме 1, 1 трллн.грн.-это 120 миллрд.грн. в год, таким образом из бюджета только по трем "эпизодам" исчезает 120+25+50 - 195 миллрд.грн.в год , а этих "эпизодов"намного больше так и приватизации активов в том числе и Земли - суммы воровства могут достичь сотни миллрд. $ - всю страну могут украсть, через схему - пылесос, так званую финансовою пирамиду, которая начинается с % по ОВГЗ и заканчивая приватизациейа все это звенья одной цепи организованной властью по колонизации Украины, о каких вакцинах и кислороде может идти речь , в колонии, когда нет местного рынка,экономики, только сырьвая-олигархическая на вывоз. Конечно во всем этом геноциде , когда нет вакцин и скоро народ останется без хлеба при наличии всех ресурсов по мнению власти виноват Степанов, - это попытка свернуть вину за преступоения на других.
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17.05.2021 15:09 Відповісти
Як там було в дєдушки Крилова? "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь" "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 6996 .
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17.05.2021 15:30 Відповісти
 
 