"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

У народного депутата СН Данила Гетманцева немає питань до міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на які той міг би відповісти.

Про це він розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев прогнозує, що в парламенті буде дискусія щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанов, але він особисто підтримає рішення команди.

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На питання журналістів, чи не є дана ситуація тиском на міністра Степанова, "слуга народу" заявив: "Що ви називаєте тиском? Я його не бачу. Є позиція прем'єр-міністра. Ми повинні послухати його мотиви. Якщо прем'єр-міністр не хоче або не може працювати з певним міністром, очевидно, ми повинні змінювати або прем'єр-міністра, або міністра".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.