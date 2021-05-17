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Зеленський (10071) діджиталізація (166) Мінцифри (200)

24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Технології

24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський

Для надання державних послуг ніхто не зможе вимагати від українців будь-яких паперових довідок.

Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Украіна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли. Жодних паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - розповів глава держави.

За його словами, влада зробить все для того, щоб "держава без паперу" існувала в реальності, а не тільки на папері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про цифровізацію як метод боротьби з корупцією: Комп'ютер не має друзів або кумів, хабарів не бере навіть у біткоїнах

"У своїй передвиборчій програмі я обіцяв, що вся інформація про бюджети, тендери, закупівлі, аукціони буде загальнодоступною. Це дуже важливо", - додав він.

"Ще один пункт моєї програми - швидкий доступ до інтернету для всіх жителів нашої улюбленої України ... В цьому році ми прагнемо забезпечити доступ до фіксованого інтернету 3 тис. українських сіл, їхніх шкіл, лікарень, бібліотек", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+8
У нас государство без полиции уже 7 лет существует и ничего! Без судов, без государственных институтов, что выполняли бы свои функции хотя бы на половину!
Диджитализация - дело десятое, имея такие проблемы!
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17.05.2021 11:39
+7
классический вариант - заставь дурака богу молиться!
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17.05.2021 11:28
+6
Твоя ,,любимая,, Украина в режиме,,ВПОПЕРЛЕС,, уже два года благодаря тебе и команде
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17.05.2021 11:25
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Твоя ,,любимая,, Украина в режиме,,ВПОПЕРЛЕС,, уже два года благодаря тебе и команде
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17.05.2021 11:25 Відповісти
И вообще, мы сделаем все, чтобы государство "Украина" не существовало ни в какой форме
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17.05.2021 15:00 Відповісти
классический вариант - заставь дурака богу молиться!
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17.05.2021 11:28 Відповісти
Что, совсем без бумаги? 24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский - Цензор.НЕТ 384
24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3061
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17.05.2021 11:28 Відповісти
Так. Але ні. Зовсім навряд чи вийде. Але будемо прагнути.
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17.05.2021 12:13 Відповісти
Бидэ в каждую хату! 24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2141
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17.05.2021 12:16 Відповісти
Сміх - сміхом, але проктологи саме так і радять. 24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1229
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17.05.2021 12:19 Відповісти
Какое биде?

При ЗЕльоной власти абсолютно все про темы решают смартфоном !😂
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17.05.2021 15:02 Відповісти
Зачем мне холодильник, если я не курящий. Лучше бы сделали, чтобы не было государств с дебильными президентами.
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17.05.2021 11:34 Відповісти
Можна почути відповідь на дебільний заклик "зробіть мені країну без дебільного Президента" ??
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17.05.2021 12:15 Відповісти
У нас государство без полиции уже 7 лет существует и ничего! Без судов, без государственных институтов, что выполняли бы свои функции хотя бы на половину!
Диджитализация - дело десятое, имея такие проблемы!
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17.05.2021 11:39 Відповісти
У нас государство без полиции уже 7 лет существует - зрозуміло, що це перебільшення.
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17.05.2021 12:16 Відповісти
Жижиталіздун.
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17.05.2021 11:42 Відповісти
жиджиталіпіздун ?
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17.05.2021 11:48 Відповісти
Господи... 24 серпня, 30 років Незалежності... По Хещатику 95-й квартал штовхає бутафорський танк, з якого стирчить полякова в кокошніку, попереду сердючка в звізде і в зайчиках, і на все це в діджалітизації дивиться весь світ... Я правильно зрозуміла зеленські новітні технології?? якого ти ху... цю дату назвало??
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17.05.2021 11:47 Відповісти
Чому ?? Це дуже симтоматично ...
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17.05.2021 12:17 Відповісти
Нові бланки заяв на субсидію в відділи соцзахисту ще не надійшли, До "діджиталізації" вони були не потрібні. Це виходить, що кілька місяців майже ніхто не буде отримувати компенсацію по гарантованим субсидіям, покі гривню не девальвують.
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17.05.2021 11:49 Відповісти
ОН ЕЩЕ ТАНЦУЕТ?
24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4312
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17.05.2021 12:28 Відповісти
На субсидии нужно теперь при оформлении ( а это нужно сделать теперь всем по новому) нужно будет заполнить вместо 2 - 3 бланков аж СЕМЬ.. Нехр-на себе " государство без бумаги" Это вы о каком государстве ребята...
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17.05.2021 12:38 Відповісти
Гыгыгы, и услуг тоже никаких не будет.
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17.05.2021 12:58 Відповісти
ну да а потом пришел в газконтору или еще куда то а у них компутер завис , а доказать шо ты заплатил за услуги , без бумажки -низзя
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17.05.2021 13:07 Відповісти
главная проблема Украины насейчас - это то, что пока что у нас "на бумаге" президент, вещающий к тому же с того света.. телеэкрана
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17.05.2021 13:11 Відповісти
Воно оте зелене лепече про якусь деджиталызацію а людей загнало в горсобесах в черги на субсидію і люди в тих чергах заповнюють бумажні а не електронні бланки заяв .Коли цей цирк закінчиться???
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17.05.2021 13:14 Відповісти
Коли вимруть люди, які не вміють (не можуть) користуватися комп*ютерами (інтернетом).
Якось так ...
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17.05.2021 13:20 Відповісти
Это такой "смешной" стеб, в стиле дебилоКвартала 95?
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18.05.2021 00:09 Відповісти
об*єктивна реальність ... частково, чорний гумор ...
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18.05.2021 11:23 Відповісти
спочатку вивчіть таблицю множення і перейдіть з деревяних рахівниць на калькулятори
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17.05.2021 15:06 Відповісти
"Любимой Украины"? С каких это пор? Всегда была "девка из немецких порнофильмов" и ржали то как русские нувориши в Юрмале под такие "искрометные шутки". А теперь вот стала"любимой", надолго ли? Нарид за "шутками" соскучился.
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18.05.2021 00:05 Відповісти
 
 