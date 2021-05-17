За минулу добу через COVID-19 у Києві померли 10 осіб, виявлено 102 нових випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 102 хворих COVID-19. Померли 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"102 підтверджених випадки захворювання коронавірусом на добу в столиці. Померли 10 осіб. Усього за період пандемії в місті 4 950 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 201 992", - повідомив Кличко.

Захворіли 53 жінки у віці від 21 до 84 років і 46 чоловіків у віці від 21 до 83 років, а також одна дівчинка трьох років і два хлопчики 1 і 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 23 хворих COVID-19, а також 102 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Одужали за минулу добу 64 людини. Загалом COVID-19 подолали 132 396 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання COVID-19 виявили в Солом'янському районі - 33, у Святошинському - 25 і в Дарницькому районі - 17 випадків", - зазначив Кличко.