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ВР (7519) земля (493) земельна реформа (160) Корнієнко (554) ринок землі (201)

Найближчим часом Рада поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом Рада поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко сподівається, що в найближчі два тижні парламент поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи.

Про це він заявив на Погоджувальній раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що до парламентських канікул депутатам потрібно ще попрацювати п'ять пленарних тижнів. Корнієнко наголосив, що парламент повинен за цей час розглянути законопроєкти щодо низки реформ, зокрема, судової, децентралізації, правоохоронної сфери, а також хоча б частково вирішити питання з приватизації.

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"У нас дуже багато різних питань, якими ми повинні зайнятися до кінця сесії", - акцентував "слуга народу".

Корнієнко підтримує пропозицію заслухати цього тижня прем'єра, враховуючи, які важливі кадрові перестановки плануються в Кабміні.

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Топ коментарі
+4
Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
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17.05.2021 11:56
+1
Земельна зрада?
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17.05.2021 11:50
+1
Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
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17.05.2021 11:51
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Земельна зрада?
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17.05.2021 11:50 Відповісти
Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
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17.05.2021 11:51 Відповісти
А что такое "промежуточная точка", стесняюсь спросить?
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17.05.2021 11:52 Відповісти
проссссак...))
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17.05.2021 11:56 Відповісти
Намек понял.
В свое время у нас на военной кафедре был один весьма креативный товарищ полковник, парой слов доходчиво объяснявший, что значит "попасть в просак"...
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17.05.2021 12:06 Відповісти
Єнто нє "кафєдра".
Це - життя.🤔
🤑
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17.05.2021 12:15 Відповісти
Це не грамотність пана зеленого депутата. Проміжна крапка - це кома. Хіба що пан депутат винайшов іншу орфографію? 🤔
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17.05.2021 11:57 Відповісти
мабуть, цей слуга прогуляв трускавецькі курси...
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17.05.2021 12:08 Відповісти
Остаточною буде успіх їх земельної "реформи". Початковою було олігархічне знищення промислового і економічного потенціалу. Усе разом буде завершенням демонтажу країни.
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17.05.2021 12:09 Відповісти
какая может быть точка???..... или вы продаете друг другу землю и получаете с этого кассу.....или вы ..ФСЬЕ!!!...банкроты.
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17.05.2021 11:52 Відповісти
Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
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17.05.2021 11:56 Відповісти
Саме з метою продажу землі і руйнування України як держави цей ЗЕ-непотріб і привели до влади
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17.05.2021 13:49 Відповісти
Промежуточная точка - красивый демагогический оборот,означает просто промежность без дна.
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17.05.2021 11:57 Відповісти
Шановне панство, зауважте, що цей зелений депутат не назвав жодного питання, яке справді турбує рядових українців, а не шоблу з накраденими грошима:ріст цін, ускладнення отримання субсидій, зростання тарифів на світ, газ, безробіття, коронавірус, продовження війни. Це ще раз показує, що зелена влада живе у паралельній реальності.
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17.05.2021 12:01 Відповісти
ПРодаємо Землю... в час Війни..
А Хто гаААлусував за продаж ЗЕмлі??
Нагадайте Мені - Лохи та неЛохи...
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17.05.2021 12:03 Відповісти
поставит, если не окончательную, то промежуточную точку
узнается еповторимый стиль трускавецкой ораторской школы)
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17.05.2021 12:42 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
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17.05.2021 12:57 Відповісти
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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17.05.2021 13:00 Відповісти
ЕС пролибировал такую реформу в Прибалтике, немци и шведи скупили все государст.землю такое хотят сделать и в Украине
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17.05.2021 13:12 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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17.05.2021 13:19 Відповісти
людина має пай - це її власність. Ніхто не може заборонити розпоряджатися їй своїм майном. Це очевидно а все інше популізм і політичне шахрайство
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17.05.2021 13:30 Відповісти
 
 