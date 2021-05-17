Найближчим часом Рада поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко сподівається, що в найближчі два тижні парламент поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи.

Про це він заявив на Погоджувальній раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що до парламентських канікул депутатам потрібно ще попрацювати п'ять пленарних тижнів. Корнієнко наголосив, що парламент повинен за цей час розглянути законопроєкти щодо низки реформ, зокрема, судової, децентралізації, правоохоронної сфери, а також хоча б частково вирішити питання з приватизації.

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"У нас дуже багато різних питань, якими ми повинні зайнятися до кінця сесії", - акцентував "слуга народу".

Корнієнко підтримує пропозицію заслухати цього тижня прем'єра, враховуючи, які важливі кадрові перестановки плануються в Кабміні.