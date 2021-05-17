Рада має створити ТСК конкретно у справі "вагнерівців", - нардеп "Голосу" Костенко

Фракція "Голос" закликає парламент на поточному пленарному тижні розглянути постанову про створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з провалу спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це на Погоджувальній раді ВР заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, народні депутати повинні проголосувати постанову щодо створення ТСК конкретно у справі "вагнерівців", а не альтернативну - "про все".

"Ми повинні ще раз показати нашим громадянам, суспільству, що парламент має стати майданчиком, який здатний виправляти помилки, в тому числі, Офісу Президента", - підкреслив нардеп.

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Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.