Завтра Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідають лінію розмежування на Донбасі
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце, яка перебуває я в Україні з візитом, у середу відвідають лінію розмежування на Донбасі.
Про це сьогодні на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту заявив Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У середу ми відвідаємо лінію дотику і прифронтові території, щоб не тільки на папері або через телевізор... нашим міжнародним партнерам продемонструвати, що відбувається на лінії розмежування, що відбувається на інших територіях, які розташовані безпосередньо біля лінії розмежування", - сказав Разумков.
Він повідомив, що сьогодні спікер Сейму Литви буде в українському парламенті.
"Це напружений для колег візит, який триватиме кілька днів", - додав Разумков.
Голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце 17-20 травня перебуває в Україні з офіційним візитом.
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