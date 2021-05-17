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22 травня відбудеться збір ініціативної групи з підготовки до "земельного" референдуму, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

22 травня відбудеться збір ініціативної групи з підготовки до "земельного" референдуму, - Тимошенко

"Батьківщина" ініціює на 22 травня збір ініціативної групи з підготовки до проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку землі сільськогосподарського призначення.

Про це на брифінгу в ВР повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У цій ініціативній групі зареєстровано вже десятки тисяч людей. Вони приїдуть 22 травня, щоб підтримати цей референдум", - розповіла вона.

За словами Тимошенко, паралельно влада збирає фейкові ініціативи, щоб зірвати земельний референдум.

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"Ви бачите, наскільки жорстко, цинічно й антиконституційно діє президент і його олігархічне оточення. Публічна боротьба влади з олігархами, яка зараз ведеться всіма цими відосиками, такий же фейк, як і його заяви про те, що тепер у нас всі - президенти", - заявила нардепка.

Лідерка "Батьківщини" також зазначила, що відправила Зеленському лист, в якому написала про порушення 11 статей Конституції в разі продажу землі без референдуму.

"Якщо він попри це поставив підпис під цим законом, це означає одне: ця фейкова влада і вся ця клоунада дуже швидко закінчаться, і Зеленський буде відповідати за Кримінальним кодексом за все, що він зробив з країною", - підкреслила Тимошенко.

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17.05.2021 12:32 Відповісти
Нехай юлька спочатку розповість коли забере з ДПЗКУ виродка власенка (двоюродного братана того самого власенка) ?!
Адже цей тип уграв "Укрліктрави", а тепер кошмарить зі своїми подільниками Державну продовольчо-зернову корпорацію!
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17.05.2021 12:38 Відповісти
22 травня відбудеться збір ініціативної групи з підготовки до "земельного" референдуму, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5596
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17.05.2021 12:43 Відповісти
Земельна реформа, та повноцінний запуск ринку землі - це 1 з 3, корисного, що зробила ця влада артистів за 2 роки управління. Звісно, якщо доведуть справу до кінця.
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17.05.2021 13:03 Відповісти
Если доведут до конца, можно будет многое простить. Если нет - нет и отличия от передников
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17.05.2021 13:13 Відповісти
Запуск розпродажу, а не ринку. Ринок землі існує в Польщі, він створений заради поляків і польської економіки. Наш "ринок" створюється заради форсованої скупки баригами земель за мізерними цінами. Що мафії робити, коли купляти/заробляти більше нема на чому? Розпродавати територію! І водночас вимивати пересічним мозок про найбільш видатну реформу в історії.
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17.05.2021 15:15 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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17.05.2021 13:08 Відповісти
людина має пай - це її власність і ні на якому референдумі ніхто не може заборонити розпоряджатися їй своїм майном
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17.05.2021 13:22 Відповісти
Во-во, саме це і впарюють нашим зомбі під програму розпродажу землі латифундіям за небаченими у світі мізерними цінами. І поїде світом не наш рапс з наших полів мегатонами. А помідорки до нас з Польщі, зібрані там нашими заробітчанами.
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17.05.2021 15:23 Відповісти
Ця стара шалава знову дурить людей заробляючи собі рейтинг на вибори 30 років паразитуючи на горбах жебраків
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17.05.2021 15:34 Відповісти
 
 