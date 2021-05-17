22 травня відбудеться збір ініціативної групи з підготовки до "земельного" референдуму, - Тимошенко

"Батьківщина" ініціює на 22 травня збір ініціативної групи з підготовки до проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку землі сільськогосподарського призначення.

Про це на брифінгу в ВР повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У цій ініціативній групі зареєстровано вже десятки тисяч людей. Вони приїдуть 22 травня, щоб підтримати цей референдум", - розповіла вона.

За словами Тимошенко, паралельно влада збирає фейкові ініціативи, щоб зірвати земельний референдум.

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"Ви бачите, наскільки жорстко, цинічно й антиконституційно діє президент і його олігархічне оточення. Публічна боротьба влади з олігархами, яка зараз ведеться всіма цими відосиками, такий же фейк, як і його заяви про те, що тепер у нас всі - президенти", - заявила нардепка.

Лідерка "Батьківщини" також зазначила, що відправила Зеленському лист, в якому написала про порушення 11 статей Конституції в разі продажу землі без референдуму.

"Якщо він попри це поставив підпис під цим законом, це означає одне: ця фейкова влада і вся ця клоунада дуже швидко закінчаться, і Зеленський буде відповідати за Кримінальним кодексом за все, що він зробив з країною", - підкреслила Тимошенко.