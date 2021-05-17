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Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу"

74% українців вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу, 21% громадян дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

При цьому 61% громадян підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожче за іноземні. 32% - не підтримують таку ідею.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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Нагадаємо, раніше розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов заявив, що препарат готовий і справа тільки в запуску лінії виробництва. На це, за його словами, потрібно близько 15 млн доларів.

Міністр юстиції Денис Малюська у свою чергу заявив, що запустити виробництво української вакцини від коронавірусу можливо, але для цього потрібно, щоб вона пройшла клінічні випробування.

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Топ коментарі
+5
Похоже этот один и тот же тупой лохторат...
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17.05.2021 12:24
+3
Разительное совпадение...74 за осла...и 74 за вакцину...
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17.05.2021 12:23
+3
И шо характерно, результатом своих выборов президента они не довольны

и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
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17.05.2021 12:29
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Разительное совпадение...74 за осла...и 74 за вакцину...
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17.05.2021 12:23 Відповісти
И шо характерно, результатом своих выборов президента они не довольны

и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
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17.05.2021 12:29 Відповісти
Рейтинг - ето контора имени коломойского
щас под ето дело деньнги и освоят и будет коломойск V
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17.05.2021 13:17 Відповісти
Похоже этот один и тот же тупой лохторат...
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17.05.2021 12:24 Відповісти
Кто эти граждане? Где их опрашивали? зеБарыги из ОП? Очередное ******************** для распила бабла.
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17.05.2021 12:26 Відповісти
"Поддерживают идею"... Ну поддерживают, и что? Что-то от этого поменяется? Или от того, что не поддерживают, что-то поменяется?
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17.05.2021 12:27 Відповісти
Выпилят 100 миллиардов из бюджета на якобы разработку этого говна себе в оффшоры.
Вот что поменяется.
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17.05.2021 12:30 Відповісти
тоже вариант
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17.05.2021 12:37 Відповісти
А что б подорожали энергоносители, эти 70% граждан наверное упрашивали власть ?
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17.05.2021 12:28 Відповісти
они эту власть сделали властью
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17.05.2021 12:30 Відповісти
добре що тепер все дешевшає як бубочка вам і обіцяв)
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17.05.2021 12:39 Відповісти
теперь для ЗЕбыдла все умножат на 2, и получится, что от 2013 подскочило в 20))) бейлохов!
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17.05.2021 12:40 Відповісти
Давно пора налагодити власне виробництво.
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17.05.2021 12:32 Відповісти
Чего еще производство нам надо наладить?
Микропроцессоров? Айфонов? Тесл? Видеокарт?
Это ВЫСОКИЕ технологии, на разработку и наладку производства которых уходят годы и миллиарды - и не гривен.
И разрабатывать должны спецы не из украинских вузов, где за бабло и по звонку зачет ставят.
Я уже молчу о числе откатов, чтоб это производство запустить.
Нет у этой страны ничего, никаких предпосылок для производства высокотехнологичных товаров.
Как и у любой страны постсовка
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17.05.2021 12:40 Відповісти
Зе Віслюки і не таке через Оман і Катар наладять, що і без штанів народ залишать.. Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5064
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17.05.2021 12:47 Відповісти
вакцина "козаченько"?
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17.05.2021 12:37 Відповісти
Подобные опросы я называю КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ИДИОТОВ... Почему? Потому что их ответы и рейтинги напоминают ДУРАЦКОЕ - ВАМ КАК ЛУЧШЕ ЖИТЬ... С ВОЗДУХОМ или БЕЗ ОНОГО?...
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17.05.2021 12:39 Відповісти
ці 74 % віслюків вже за фуйніста проголосували. Такі, курва наголосують. Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9052
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17.05.2021 12:44 Відповісти
Ну да, за отечественную...ведь над Украинской вакциной будут работать такие выдающиеся научные работники типа Кивы, типа юрЫста Зеленского, типа плагиатора Шкарлета, типа уровня всех наших сегодняшних министров ... Шо не добил Ковид, добить вручную....
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17.05.2021 12:46 Відповісти
Прийшов 2024 рік. Завершились виори Президента України. Йдуть по пустині Зеленський і Разумков, Арахамія, Корнієнко голі в памперсах. Дата Батона Браун каже: - а памятаєте як в 2019 році був короновірус і ми маски продали, а потім купили, і знов продали. Зараз нам набагато гірше жити, ніхто памперси обісрані купляти не хоче.
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17.05.2021 12:52 Відповісти
Особисто я - підтримую. І обов'язково весь "простой народ" вакцинувати. Бо люди це заслужили.
А кляті порохоботи нехай заздрять!

З іншого боку, це велике навантаження, бо одразу стільки номінантів на премію Дарвіна.
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17.05.2021 12:53 Відповісти
И почему я не удивлён этим числом - 70%...???
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17.05.2021 14:17 Відповісти
Притянуто за уши. Практически все знакомые хотят пфайцер а не астразенеку т к к американской фармацевиике доверие гораздо выше чем к нищим дельцам. Закупят спутник переименуют и будут толкать дороже пфайцер.
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17.05.2021 14:18 Відповісти
Врать не буду - статистику не подбивал, ибо много неизвестной инфы перелопатить нужно, а времени на это нет, но мед.препаратов индийского производства у нас всегда было, и, наверное и сейчас есть, огромное кол-во. Раньше, если верно помню, кипящий народный разум этот факт не особенно сильно возмущал...
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17.05.2021 14:25 Відповісти
ну раз підтримують то богатирьова вже давно чекає і готова випускати спутнік-v "новічок".ато пфайзер . пфайзер- новічок оце для нас
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17.05.2021 15:01 Відповісти
Если не за счет налогов украинцев - то почему бы и нет.....
Пусть бубочка ездит по африке..... Убеждает инвесторов....
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17.05.2021 15:06 Відповісти
 
 