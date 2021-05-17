Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу"
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74% українців вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу, 21% громадян дотримуються протилежної думки.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
При цьому 61% громадян підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожче за іноземні. 32% - не підтримують таку ідею.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, раніше розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов заявив, що препарат готовий і справа тільки в запуску лінії виробництва. На це, за його словами, потрібно близько 15 млн доларів.
Міністр юстиції Денис Малюська у свою чергу заявив, що запустити виробництво української вакцини від коронавірусу можливо, але для цього потрібно, щоб вона пройшла клінічні випробування.
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и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
щас под ето дело деньнги и освоят и будет коломойск V
Вот что поменяется.
Микропроцессоров? Айфонов? Тесл? Видеокарт?
Это ВЫСОКИЕ технологии, на разработку и наладку производства которых уходят годы и миллиарды - и не гривен.
И разрабатывать должны спецы не из украинских вузов, где за бабло и по звонку зачет ставят.
Я уже молчу о числе откатов, чтоб это производство запустить.
Нет у этой страны ничего, никаких предпосылок для производства высокотехнологичных товаров.
Как и у любой страны постсовка
А кляті порохоботи нехай заздрять!
З іншого боку, це велике навантаження, бо одразу стільки номінантів на премію Дарвіна.
Пусть бубочка ездит по африке..... Убеждает инвесторов....