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Новини Політика України
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Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ

Юридичний супровід атаки на Віталія Кличка здійснює фігурант корупційної справи, заступник Офісу Президента Олег Татаров.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди". Журналісти пояснили, за чиєю вказівкою відбулись десятки обшуків у КМДА та комунальних підприємствах Києва минулого тижня, передає Цензор.НЕТ.

"За даними УП, стратегічно за "кошмаром" оточення Кличка, як і за всією київською політикою Зеленського, наглядає Андрій Єрмак, який просто не може відмовити президенту. Юридичний супровід ситуації здійснює фігурант корупційної справи НАБУ заступник, голови ОПУ Олег Татаров", - сказано у матеріалі.

На Банковій, де він все ще продовжує працювати попри всі звинувачення, Татаров досі курує весь правоохоронний блок і, напевно, найкраще розбирається у тому, як простимулювати спецоперацію з обшуками, зазначили журналісти.

Також вони повідомили, що до спецоперації проти столичної влади причетний заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

"Оперативний менеджмент ситуації лежить на першому заступнику керівника ОПУ Кирилові Тимошенку, який у президента відповідає за роботу з регіонами після звільнення Сергія Трофімова. Саме на Тимошенка покладено завдання пошуку кандидатів на посаду голови КМДА, а що ще важливіше – знайти шляхи, як звідти забрати Кличка", – зазначено у статті.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко назвав обшуки у столиці "нальотами" і тиском на місцеву владу, він зазначив, що навіть в махрові часи Януковича такого не було.

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Топ коментарі
+15
Хто б сумнівався. Зелені риги рулять країною.
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17.05.2021 12:29
+14
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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17.05.2021 12:30
+5
Ключове слово в новині «татарав».
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17.05.2021 12:39
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Хто б сумнівався. Зелені риги рулять країною.
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17.05.2021 12:29 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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17.05.2021 12:30 Відповісти
Уже можно делать ставки - Усидит Нелох в кресле до конца года или нет. Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 33
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17.05.2021 13:56 Відповісти
Кличка усилено укладывают в зеленую койку.
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17.05.2021 12:32 Відповісти
скорее двигают на Президента Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3730
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17.05.2021 12:54 Відповісти
Балаболы балаболят! Проверить на коррупцию чиновников - это кошмарить? Ну-ну.
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17.05.2021 12:36 Відповісти
Ключове слово в новині «татарав».
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17.05.2021 12:39 Відповісти
Хоча «...респект пану президенту» на сторінці в ФБ це,звичайно, діагноз.
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17.05.2021 12:42 Відповісти
Ось тепер видко, як згодяться вовці ТАТАРОВИ, доки Байден зайнятий зустріччю з ****** та війною на близькому сході, вовці усе розрулять
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17.05.2021 12:36 Відповісти
Татарова на нары. А,забыл. У нас сейчас ему светит лишь вышестоящая должность. Д'ерьмак подтвердит.
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17.05.2021 12:41 Відповісти
Щось не випадково почалися соцопитування по телефонах. Завуальовано всі ці опитування підводять питання про міського голову і мера. Зелебобики готують Кличку чорну мітку?
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17.05.2021 12:42 Відповісти
пусть обтекают !

Клыч - чемпион !
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17.05.2021 12:52 Відповісти
"Старый друг лучше новых двух"
"приятель" Клыча по Майдану



Клыч держись, киевляне с тобой !
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17.05.2021 12:51 Відповісти
Вижу здесь два разных дела, если внезапно напхали и накопали криминал, это одно, и второе, многие склоняются, что это атака по национальному признаку, особенно если учесть крышевание, любой ценой, татарова, но нужны доказательства.
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17.05.2021 13:03 Відповісти
Бей Тыртарава!!!
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17.05.2021 13:18 Відповісти
Ну, в таком случае, кличко и его подельникам надо автоматически простить все воррвство!
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17.05.2021 13:44 Відповісти
В данном случае нужно заниматься мухой навозной Татаровым отдельно,
А котлетой Клычем отдельно

Если муха занимается котлетой, меня воротит
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17.05.2021 14:38 Відповісти
А , я понял, это Татаров гад такой виноват, что у Виталика в офисе коррупция, ох и вражина.. Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
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17.05.2021 13:52 Відповісти
Ні,лише цікаво спостерігати, як корумповані гниди борються з корупцією !!!))
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17.05.2021 14:30 Відповісти
Татаров просто виноват, и без офиса Клыча
По этой ментовской крысе петля соскучилась
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17.05.2021 14:35 Відповісти
 
 