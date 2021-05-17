Після викрадення показанням Чауса не повірять ні Захід, ні широка аудиторія. Засновані на них звинувачення будуть сприйматися як свавілля, - журналіст Сидоренко

Екссуддю Миколу Чауса викрали, щоб він свідчив проти Петра Порошенка.

Про це заявив журналіст Сергій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Чарівна поява Чауса не дозволить досягти основного, чого хоче ОПУ. Схоже, екссуддю викрали, щоб він свідчив проти Порошенка, це спочатку було "секретом Полішинеля". Тобто щоб переслідувати експрезидента не по беззаконню, а з підставами. Але щоб цього досягти, свідчення Чауса повинні мати суспільну легітимність. Однак після його викрадення ця легітимність - на нулі. Екссудді не повірять ні Захід, ні широка аудиторія. Базування на них будуть сприйматися як те саме свавілля. Тобто - ми повернулися у вихідну точку. Ось тільки не факт, що це розуміють ідеологи феєричної спецоперації. Схоже, що ні", - заявив Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні".