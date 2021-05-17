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Новини Політика України
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Порошенко (8313) викрадення (387) Чаус (222) Офіс Президента (1322)

Після викрадення показанням Чауса не повірять ні Захід, ні широка аудиторія. Засновані на них звинувачення будуть сприйматися як свавілля, - журналіст Сидоренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після викрадення показанням Чауса не повірять ні Захід, ні широка аудиторія. Засновані на них звинувачення будуть сприйматися як свавілля, - журналіст Сидоренко

Екссуддю Миколу Чауса викрали, щоб він свідчив проти Петра Порошенка.

Про це заявив журналіст Сергій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Чарівна поява Чауса не дозволить досягти основного, чого хоче ОПУ. Схоже, екссуддю викрали, щоб він свідчив проти Порошенка, це спочатку було "секретом Полішинеля". Тобто щоб переслідувати експрезидента не по беззаконню, а з підставами. Але щоб цього досягти, свідчення Чауса повинні мати суспільну легітимність. Однак після його викрадення ця легітимність - на нулі. Екссудді не повірять ні Захід, ні широка аудиторія. Базування на них будуть сприйматися як те саме свавілля. Тобто - ми повернулися у вихідну точку. Ось тільки не факт, що це розуміють ідеологи феєричної спецоперації. Схоже, що ні", - заявив Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні".

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Топ коментарі
+23
Де ще зелень не обісралась?
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17.05.2021 12:40
+21
После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 2705
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17.05.2021 12:45
+13
А Зедуро Бенесуелович не вніс цю подію до своїх досягнень?
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17.05.2021 12:41
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Де ще зелень не обісралась?
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17.05.2021 12:40 Відповісти
А Зедуро Бенесуелович не вніс цю подію до своїх досягнень?
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17.05.2021 12:41 Відповісти
Чому тут дивуватися , коли краіною керує 95-й квартал на чолі із найвеличнішом му@ ком ********** 😀
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17.05.2021 12:43 Відповісти
Да там сценаристи з 95 кварталу готують спецоперації і рівень відповідний.
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17.05.2021 12:44 Відповісти
Так Зеленский открыто говорил, что сценарии пишет его жена или принимает участие в написании.
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17.05.2021 12:49 Відповісти
После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 2705
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17.05.2021 12:45 Відповісти
Через 15 лет после окончания ВМВ спецслужбы Израиля похитили, вывезли из Аргентины как гуся в мешке, осудили и казнили нацистского преступника А.Эйхмана. И плевать они хотели как воспринимался в мире этот "беспредел".
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17.05.2021 12:45 Відповісти
Так Чауса тоже казнят?
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17.05.2021 12:55 Відповісти
Я не в курсе, но идея мне нравится.
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17.05.2021 12:57 Відповісти
А давай заодно и тебя , в принципе какая разница
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17.05.2021 14:17 Відповісти
а нафиг это было делать с чаусом, если молдова его и так через две недел и должна была выдать? Зебилы, такие зебилы
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17.05.2021 14:08 Відповісти
Похищение Чауса будет среди обвинений против бывшего президента.
Только не Порошенка.
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17.05.2021 12:46 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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17.05.2021 12:52 Відповісти
Похищение Чауса будет среди обвинений против бывшего президента, который полшестого.
Порошенко был пятым и будет седьмым президентом Украины.
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17.05.2021 12:54 Відповісти
Ха
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17.05.2021 12:56 Відповісти
Похищение Чауса "спецслужбами Украины" ( ну как говорят.) Вызывает неприкрытую гордость. Надеемся что до конца мая, в крайнем случае июня 2021 также будут вывезены на территорию Украины - Янукович вместо с "стоматологом", Арбузов, Азаров, Шарий, Портнов ,Пшонка и еще десяток фигурантов. Вот тогда поверю в действенность спецслужб и их не заангажированное похищение., мелкой такой себе сошки как Чаус в результате которого последует ухудшение отношений с проевропейским руководством Молдовы.
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17.05.2021 13:02 Відповісти
Супер!Хоть кто-то что-то умное сказал,а не начал ныть в общем хоре.Естественно,это только мечты,но можно было бы гордиться такими спецслужбами
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17.05.2021 13:22 Відповісти
Может потому и "похитили"?
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17.05.2021 13:19 Відповісти
Похоже, что Чаус - хвостик за который потянули, а сколько визгу .... как говорится - "чует кошка ...." После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 6827
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17.05.2021 13:20 Відповісти
вот только зебил под собой гана не чует
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17.05.2021 14:09 Відповісти
 
 