Зміна прізвищ не вплине на ефективність Кабміну. Потрібні компетентні люди, - Рудик розповіла, чи підтримає "Голос" кандидатури нових міністрів

Народні депутати від фракції "Голос", а також члени однойменної політичної партії, можуть підтримати пропонованих владою кандидатів на пости міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я в тому випадку, якщо вони представлять повноцінний план діяльності на посаді як мінімум на найближчі 6 місяців, а також проведуть якісний аналіз поточного стану справ в їхніх сферах діяльності.

Про це заявила лідер "Голосу" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За її словами, подібний підхід необхідний для того, щоб точно знати, що кандидати готові до тих викликів, які стоять перед ними на посту міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я - сфер, які гостро потребують "розуміння ситуації і компетентності у прийнятті рішень".

"Партія "Голос" переконана: щоб гарантувати безпеку країни і громадян, нам потрібно діяти послідовно і рішуче. Ми повинні повернути країну до нормального життя і розвитку. Головні пріоритети зараз: масова вакцинація для подолання коронавірусу; підтримка бізнесу, тому що потрібно зупинити падіння економіки; системна боротьба з безробіттям, тому що навіть прем'єр-міністр Шмигаль визнає, що безробітних понад мільйон; прагматична підготовка для захисту від російського агресора", - заявила Рудик.

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"На поточному парламентському тижні ми можемо зробити як мінімум перший крок до ефективної боротьби з коронавірусом – звільнити некомпетентного міністра Максима Степанова, зазначила лідерка політсили. Партія Голос, яка зібрала 150 підписів депутатів за його відставку, впевнена, що його потрібно було відправити у відставку ще влітку 2020 року, коли ми почали збирати підписи для звільнення. Але краще пізно, ніж ніколи", - зазначила вона.

Рудик нагадала, що Верховна Рада також отримала подання на звільнення ще двох міністрів - економіки і інфраструктури.

"Чи має сенс змінювати міністрів, якщо уряд не знає куди рухатися країні? Безумовно, країні потрібен адекватний очільник МОЗ. Так, країні потрібні компетентні керівники у кожному міністерстві. Але у Уряду немає розуміння, як відповідати на виклики в економіці, медицині, сфері безпеки. Зміна прізвищ не вплине на ефективність Кабінету міністрів", - підкреслила Рудик.

Вона вказала на необхідність економічного плану для подоланнч поточної кризи, і також заявила, що Україні "потрібні рішучі і компетентні кроки для подолання коронавірусу, а також зважена політика для забезпечення нацбезпеки".

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"Чи буде "Голос" підтримувати нових міністрів? Ми маємо розуміти, чи готові кандидати до викликів, які чекають їх на посаді. Перше, чого ми хочемо побачити від кандидатів – аналіз того, що відбувається у сферах їх відповідальності зараз. Друге – план діяльності на посаді як мінімум на найближчі шість місяців. Бо і економіка, і інфраструктура, і особливо медицина зараз потребують розуміння ситуації та компетентності при ухваленні рішень. Якщо ми не побачимо, що збирається робити кожен кандидат на посаді міністра, якщо не побачимо розуміння ситуації, – як ми можемо підтримувати такі кандидатури?", - підкреслила нардеп.