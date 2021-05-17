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На станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, рух нна червоній гілці зупинено, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події

На станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, рух нна червоній гілці зупинено, - КМДА

На столичній станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. Рух поїздів на червоній гілці метро зупинено.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рух поїздів на червоній лінії метро зупинено.

"На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликані медики і правоохоронці. Проводиться необхідна робота. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

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Дырка в полу?
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17.05.2021 12:52 Відповісти
В стене)
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17.05.2021 13:24 Відповісти
 
 