На станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, рух нна червоній гілці зупинено, - КМДА
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На столичній станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. Рух поїздів на червоній гілці метро зупинено.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Так, рух поїздів на червоній лінії метро зупинено.
"На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликані медики і правоохоронці. Проводиться необхідна робота. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
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Federico Fellini
показати весь коментар17.05.2021 12:52 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Ткаченко ca740de2
показати весь коментар17.05.2021 13:24 Відповісти Мені подобається 1
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