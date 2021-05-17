Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Кремлі відреагували на ідею обміну підозрюваного в зраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених у РФ українців.
"Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати", - сказав він.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
Будь ласка, зачекайте...
1 судим медведку
2 получаем его в списке на обмен
3 Зе проводит юридическую очистку
4 медведка выезжает в ОРДЛО по обмену
5 медведка въезжает в Украину чистым перед законом
6 ?
? PROFIT
PS: Где бы ещё одного, адвоката "медведчука" найти бы, для вити? Может, на копростане взять на прокат...
PS: А при обмене - амнистия, если осуждён!
Домашний арест, ни чего хорошего свинособакам не обещает - значит заговорил, по кацапской логике, тем более, что айфончук по жизни трусливый стукачок (жёлудь)!
Но, хрен его знает..!