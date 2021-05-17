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Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею

У Кремлі відреагували на ідею обміну підозрюваного в зраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених у РФ українців.

"Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ про справу Медведчука: Українська влада скочується до відвертої диктатури

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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Топ коментарі
+6
Даже московитам это ЧМО не нужно...
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17.05.2021 13:07
+5
Кум Путін кинув кума Мертвечука через ...уй.
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17.05.2021 13:11
+2
За цю гниду більше одного таксиста не дадут !!!)))
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17.05.2021 13:00
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17.05.2021 12:59 Відповісти
В Україні власної гидоти придостатньо !!!)))
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17.05.2021 13:02 Відповісти
Для Гааги, пане...
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17.05.2021 13:50 Відповісти
За цю гниду більше одного таксиста не дадут !!!)))
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17.05.2021 13:00 Відповісти
а теперь вообще никого не дадут! и наверное семьи тех кто на подвалах уже 5 лет этому очень рады. люди, прежде чем делать, думают, а у клоунов всегда экспромты, с непредсказуемыми последствиями.
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17.05.2021 13:05 Відповісти
Даже московитам это ЧМО не нужно...
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17.05.2021 13:07 Відповісти
они не рассматривают серьезно т.к знают что его не посадят
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17.05.2021 13:10 Відповісти
Кум Путін кинув кума Мертвечука через ...уй.
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17.05.2021 13:11 Відповісти
разом із кумою 😂
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17.05.2021 14:31 Відповісти
Краткий экскурс в будущее:
1 судим медведку
2 получаем его в списке на обмен
3 Зе проводит юридическую очистку
4 медведка выезжает в ОРДЛО по обмену
5 медведка въезжает в Украину чистым перед законом
6 ?
? PROFIT Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею - Цензор.НЕТ 3315
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17.05.2021 13:11 Відповісти
Можно согласиться с галантерейным пктухомш, нахрен нужен кремлевскому мяснику бездомный, использованный и выброшенный мертвечук, и шо за него не жалко отдать, кроме геморроя.
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17.05.2021 13:23 Відповісти
пктухомш?
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17.05.2021 15:58 Відповісти
Не можем серьезно рассматривать эту идею, бо доцiльнiше чахлика поменять на пыню (для Гааги, кощеюшко прицепом пойдет).
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17.05.2021 13:52 Відповісти
"Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею", это хорошо и на выгребной яме-404, никому и на фуй не нужен! Везёт витьке айфончуку, что 15 лет что пожизненно - одно и тоже! Может быть, в 81-ый год жизнь только начинается? Только гадин "закон" пора удалить!
PS: Где бы ещё одного, адвоката "медведчука" найти бы, для вити? Может, на копростане взять на прокат...
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17.05.2021 14:02 Відповісти
А зачем менять на него кого-то, если его даже не посадили? Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею - Цензор.НЕТ 5025
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17.05.2021 14:15 Відповісти
Садят через суд, а там и дерьмак может высветится и другая зЕлёная падаль, не говоря уже про голубую (ЖОПЗ и Ко)...
PS: А при обмене - амнистия, если осуждён!
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17.05.2021 15:36 Відповісти
А кто предложил его обменять?
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17.05.2021 19:50 Відповісти
каблук высрал на мертвечука
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17.05.2021 14:24 Відповісти
Они будут серьёзно рассматривать эту идею, если медведчук попадёт на кичу на 15 лет.
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17.05.2021 14:56 Відповісти
А может и плюнуть на него...
Домашний арест, ни чего хорошего свинособакам не обещает - значит заговорил, по кацапской логике, тем более, что айфончук по жизни трусливый стукачок (жёлудь)!
Но, хрен его знает..!
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17.05.2021 15:21 Відповісти
 
 