Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд Зеленського має відзвітувати про провальну економічну політику і розкрадання антиковідного фонду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко в ході погоджувальної ради Верховної Ради.
"За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що на сьогоднішній день людей по всій країні турбує головне питання – це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає в зв’язку з стрімким зростанням цін і комунальних тарифів", – наголосив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.
"Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання. Може, Зеленському варто вийти з кортежу, сісти на велосипед і побачити, що й ціни на борошно зросли на 60 і більше відсотків, ціни на хліб зросли більше, ніж на 60%, ціни на м’ясо, на цукор, на яйця. Може, ви і ціни на ці продукти намагаєтеся в такий спосіб регулювати, створивши Держкомцін? То це призведе до того, що ми повернемо радянський дефіцит і ці продукти будуть зникати з крамниць", – зазначив Порошенко.
П'ятий президент нагадав, що нещодавно уряд прийняв постанову про регулювання субсидій для бідних людей, які мають право на компенсацію своїх витрат.
"Загнав у злочинні черги в соцзабезах, для того, щоб вони переоформлювали субсидії, носячи додаткові довідки. Зайдіть у соцзабез, побачте під час ковіду черги і знущання з людей", – обурився Петро Порошенко.
"Хотів би рекомендувати повернутися до практики, яка була запроваджена нашою командою, коли звичайно поштою тобі приходить відповідний зразок заяви і ти в автоматичному порядку нараховуєш собі субсидію. Свого часу у нас витрати на субсидії були 70 мільярдів, а ви пропонуєте це скоротити менш ніж до 40 мільярдів. Свого часу субсидію отримували 7 мільйонів людей, ви пропонуєте, щоб зараз субсидію отримали 3 мільйони людей, а решта залишилась сам на сам зі своїми проблемами", – говорить Порошенко.
У той же час, за словами Порошенка, відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.
"Не треба шукати цапа-відбувайла. Ні Степанов, ні міністр економіки, ні міністр інфраструктури не були міністрами. У нас міністрами працює Зеленський. У нас немає парламентсько-президентської республіки. У нас є офісно-президентська республіка, де Зеленський і голова його Офісу керують всім", – зазначив Петро Порошенко.
"Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за гратами. Але ключову відповідальність несе Зеленський", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".
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І її й закінчили, інакше ваші московські друзі не полізли б регулярами.
Разговор был между Порохом и Блинкеном.
Рошен експортує продукцію до 30 країн, серед яких США, Японія, Ізраїль, країни ЄС.
Квартал експортує продукцію в Росію.
Бо лайно типу Сватів і Папіка нормальні країни не споживають 👍🏼😊
(Это понятно).
Но как же пройти мимо столь горячё среди меня любимого и среди меня же популярного Петра Лексееича Порохатого: и баблища набатовал, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
Йе́льском университе́те или в другом аналогичном заведении.
Він вчора вимагав у Зе боротися з корупцією ! весь інет сміється крізь сльози
це той що ... , а де зараз його гаманці-смотрящиє Кононенко та Грановський в яке забугір"я злиняли? і що там з Свинарчуками? ось як з ними боротись?
Ковід його мучить, а медсестра Супрун не мучить?
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел. Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
ведь при нём всё только дешевело.