Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко

Уряд Зеленського має відзвітувати про провальну економічну політику і розкрадання антиковідного фонду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко в ході погоджувальної ради Верховної Ради.

"За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що на сьогоднішній день людей по всій країні турбує головне питання – це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає в зв’язку з стрімким зростанням цін і комунальних тарифів", – наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.

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"Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання. Може, Зеленському варто вийти з кортежу, сісти на велосипед і побачити, що й ціни на борошно зросли на 60 і більше відсотків, ціни на хліб зросли більше, ніж на 60%, ціни на м’ясо, на цукор, на яйця. Може, ви і ціни на ці продукти намагаєтеся в такий спосіб регулювати, створивши Держкомцін? То це призведе до того, що ми повернемо радянський дефіцит і ці продукти будуть зникати з крамниць", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент нагадав, що нещодавно уряд прийняв постанову про регулювання субсидій для бідних людей, які мають право на компенсацію своїх витрат.

"Загнав у злочинні черги в соцзабезах, для того, щоб вони переоформлювали субсидії, носячи додаткові довідки. Зайдіть у соцзабез, побачте під час ковіду черги і знущання з людей", – обурився Петро Порошенко.

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"Хотів би рекомендувати повернутися до практики, яка була запроваджена нашою командою, коли звичайно поштою тобі приходить відповідний зразок заяви і ти в автоматичному порядку нараховуєш собі субсидію. Свого часу у нас витрати на субсидії були 70 мільярдів, а ви пропонуєте це скоротити менш ніж до 40 мільярдів. Свого часу субсидію отримували 7 мільйонів людей, ви пропонуєте, щоб зараз субсидію отримали 3 мільйони людей, а решта залишилась сам на сам зі своїми проблемами", – говорить Порошенко.

У той же час, за словами Порошенка, відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.

"Не треба шукати цапа-відбувайла. Ні Степанов, ні міністр економіки, ні міністр інфраструктури не були міністрами. У нас міністрами працює Зеленський. У нас немає парламентсько-президентської республіки. У нас є офісно-президентська республіка, де Зеленський і голова його Офісу керують всім", – зазначив Петро Порошенко.

"Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за гратами. Але ключову відповідальність несе Зеленський", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".