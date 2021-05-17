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Новини Політика України
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Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко

Уряд Зеленського має відзвітувати про провальну економічну політику і розкрадання антиковідного фонду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко в ході погоджувальної ради Верховної Ради.

"За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що на сьогоднішній день людей по всій країні турбує головне питання – це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає в зв’язку з стрімким зростанням цін і комунальних тарифів", – наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.

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"Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання. Може, Зеленському варто вийти з кортежу, сісти на велосипед і побачити, що й ціни на борошно зросли на 60 і більше відсотків, ціни на хліб зросли більше, ніж на 60%, ціни на м’ясо, на цукор, на яйця. Може, ви і ціни на ці продукти намагаєтеся в такий спосіб регулювати, створивши Держкомцін? То це призведе до того, що ми повернемо радянський дефіцит і ці продукти будуть зникати з крамниць", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент нагадав, що нещодавно уряд прийняв постанову про регулювання субсидій для бідних людей, які мають право на компенсацію своїх витрат.

"Загнав у злочинні черги в соцзабезах, для того, щоб вони переоформлювали субсидії, носячи додаткові довідки. Зайдіть у соцзабез, побачте під час ковіду черги і знущання з людей", – обурився Петро Порошенко.

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"Хотів би рекомендувати повернутися до практики, яка була запроваджена нашою командою, коли звичайно поштою тобі приходить відповідний зразок заяви і ти в автоматичному порядку нараховуєш собі субсидію. Свого часу у нас витрати на субсидії були 70 мільярдів, а ви пропонуєте це скоротити менш ніж до 40 мільярдів. Свого часу субсидію отримували 7 мільйонів людей, ви пропонуєте, щоб зараз субсидію отримали 3 мільйони людей, а решта залишилась сам на сам зі своїми проблемами", – говорить Порошенко.

У той же час, за словами Порошенка, відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.

"Не треба шукати цапа-відбувайла. Ні Степанов, ні міністр економіки, ні міністр інфраструктури не були міністрами. У нас міністрами працює Зеленський. У нас немає парламентсько-президентської республіки. У нас є офісно-президентська республіка, де Зеленський і голова його Офісу керують всім", – зазначив Петро Порошенко.

"Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за гратами. Але ключову відповідальність несе Зеленський", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".

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Топ коментарі
+40
Все правильно сказав.
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17.05.2021 13:01
+25
Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2973
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17.05.2021 13:09
+22
"зруйнувало банківську систему та долар виріс втричі" - хуйло тут не при делах? Я вас правильно понял? Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1233
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17.05.2021 13:17
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А пеця обіцяв пересісти на вєлік? Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3901
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17.05.2021 13:21 Відповісти
а зе обещал заглянуть в дупу и война закончится. Хорошо что зеленых не в 2014 выбрали.
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17.05.2021 13:32 Відповісти
Не війну а АТО.
І її й закінчили, інакше ваші московські друзі не полізли б регулярами.
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17.05.2021 13:32 Відповісти
Щось зелені тваринки занадто зашуршали беніними методичками 😀🤣
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17.05.2021 13:31 Відповісти
Так у него есть должность: глава политической партии, с которым встретился Блинкин до того как встретился с Зе.
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17.05.2021 13:38 Відповісти
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Надо сказать, что у его коллеги по уряду Бойко точно такое же невероятное достижение. Как и Йульки, как и у главы фракции зебилов. Они все в это время встречались с Блинкеном. Правда, не так потужно
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17.05.2021 13:45 Відповісти
Так все остальные выполняли роль декораций.
Разговор был между Порохом и Блинкеном.
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17.05.2021 13:47 Відповісти
Слив засчитан.
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17.05.2021 13:53 Відповісти
СНАЧАЛА ЕМУ НУЖНО ВОЙТИ В РЕАЛЬНОСТЬ И ПРИЛЕТЕТЬ НА ПЛАНЕТУ -ЗЕМЛЯ !!!
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17.05.2021 13:32 Відповісти
Зю, мотай на ус: Порошенко - твой приговор.
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17.05.2021 13:34 Відповісти
До Зеленського питань нема, питання до ідіотів які обрали слабоумного на пост президента, а потім ще пролайкали СН на монобільшість.
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17.05.2021 13:52 Відповісти
Мені теж так здається - сам піде , щоби не повісили 😃
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17.05.2021 14:00 Відповісти
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Інфа для зебобіків :
Рошен експортує продукцію до 30 країн, серед яких США, Японія, Ізраїль, країни ЄС.

Квартал експортує продукцію в Росію.
Бо лайно типу Сватів і Папіка нормальні країни не споживають 👍🏼😊
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17.05.2021 14:23 Відповісти
Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4269
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17.05.2021 14:34 Відповісти
цікаво яких саме років польська закрплата буде в нас Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7059
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17.05.2021 16:07 Відповісти
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Хто б іще пи...кав? Вся біда в тому що рило опустило гривню в 3,5 рази і показало як вміло і просто можна дурити нарід,овоща вичавили,а цей запроданець і надалі процвітає( хоча чомусь сильно постарів і посивів паскуда,а може не такі вони вже й добрі оті мільярди, мабудь все таки горлянку душать)
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17.05.2021 15:13 Відповісти
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А ти виходив? Дивився на ціни які росли немов на дріждях.
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17.05.2021 15:18 Відповісти
в 2014-му? На початку і в розпал війни? На початку реформ? А що, не повинні були рости?
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17.05.2021 17:04 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - проотвечавшийся петух, которому надлежит с ветерком кататься на "кукурузе" доблестных пилотов Крыжопольских авиалиний.
(Это понятно).
Но как же пройти мимо столь горячё среди меня любимого и среди меня же популярного Петра Лексееича Порохатого: и баблища набатовал, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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17.05.2021 15:46 Відповісти
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Вот кому-кому но не Порошенко об этом говорить. Нашелся тот, который стоит в очередях за субсидиями или ходит по розничным магазинам! Лучше бы молчал.
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17.05.2021 16:07 Відповісти
Обратите внимание, большинство наших политиков имеют речи полуистеричные, безапеляционные, непродуманные, популистские, что является признаком невысокой культуры и низкой образованности. Деньги есть - ума не надо. К сожалению. И сравните, как говорит Байден или сенаторы. Спокойно, взвешенно, без тени напряжения или истерии. Это признак блестящего и воздержанного, дисциплинированного ума, который привык к размышлениям и к самоограничению. Это свидетельство лучшего образования, полученного в Гарварде,
Йе́льском университе́те или в другом аналогичном заведении.
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17.05.2021 19:11 Відповісти
в твоїй методичці досі фігурує "збагатився в 82 рази"?
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17.05.2021 17:06 Відповісти
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я ж написала что корыстуюсь Форбс!
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17.05.2021 17:09 Відповісти
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Ой ,Сяде ...
Він вчора вимагав у Зе боротися з корупцією ! весь інет сміється крізь сльози
це той що ... , а де зараз його гаманці-смотрящиє Кононенко та Грановський в яке забугір"я злиняли? і що там з Свинарчуками? ось як з ними боротись?
Ковід його мучить, а медсестра Супрун не мучить?
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17.05.2021 17:18 Відповісти
усе, що ви тут написали, не можна віднести до Зелі, жодного слова, жодного речення.
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17.05.2021 21:12 Відповісти
-" Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил!..." (англ.поэт 18-го века - о "президенте" Украины Зелёньском)
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17.05.2021 19:08 Відповісти
Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським

Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах

П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел. Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
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17.05.2021 20:40 Відповісти
Спочатку у нас був мер Києва - Льоня-Космос. А тепер цілий преЗедент - Зеля-Космос! Бррр!
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17.05.2021 21:40 Відповісти
всё правильно.
ведь при нём всё только дешевело.
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18.05.2021 06:16 Відповісти
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