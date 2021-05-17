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МОЗ (2919) опитування (811) відставка (780) Степанов Максим (1948)

55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

55% опитаних жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти міністра охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, підтримують призначення нового глави МОЗ 25% громадян.

55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування Рейтингу 01

49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу швидше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% - протилежної думки.

55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування Рейтингу 02

Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

Крім того, 54% жителів України вважають, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання. Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків здійснюваної медичної реформи (25%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.

Також читайте: Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов. ВІДЕО

Нагадаємо, сьогодні Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування розгляне подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Засідання відбудеться о 16:00 в режимі відеоконференції. Також сьогодні фракція "Слуга народу" повинна обговорити питання про можливу відставку Степанова.

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Топ коментарі
+15
Степашка продав куртку та замовив опитування?
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17.05.2021 13:03
+6
Степашку не надо менять - он еще не купил туфельки из страусиной кожи к курточке за 500 тысяч и ему еще нужна панамка за 1 миллион!
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17.05.2021 13:05
+5
Перестановка ліжок нічого не дасть. Потрібно замінити клоуна на президента.
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17.05.2021 13:09
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даешь референдум..
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17.05.2021 13:03 Відповісти
Степанова потрібно не просто звільнити а відразу розстріляти, бо його нікчемне і злочинне керівництво вбило більше людей ніж агресія путіна!
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17.05.2021 14:04 Відповісти
Спасибо, Вова!
Благодаря тебе Украина становится страной осторожных пуганых бакланов.
Прогресс от голосования по приколу явно есть ! 🤔
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17.05.2021 14:49 Відповісти
Степашка продав куртку та замовив опитування?
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17.05.2021 13:03 Відповісти
тут пишем, там не пишем, а здесь рыбу заворачиваем 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9677
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17.05.2021 13:06 Відповісти
Ні. Це просто маніпуляції від зеленої влад з метою обкатування айбутніх референдумів. Це кли ставляться поряд такі запитання:
- ви підтримуєте появу доступних ліків?
- ви підтримуєте безкоштовне лікування?
- ви підтримуєте відставку Степанова?
Як гадаєте, скільки відсотків голосів у такому випадку візьме відставка Степанова?
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17.05.2021 13:23 Відповісти
Чому вин повинен продавати куртку, якщо зебілів і так вистачає?
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17.05.2021 14:15 Відповісти
Степашку не надо менять - он еще не купил туфельки из страусиной кожи к курточке за 500 тысяч и ему еще нужна панамка за 1 миллион!
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17.05.2021 13:05 Відповісти
Не сейчас? А когда? Когда население вымрет от ковида?
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17.05.2021 13:06 Відповісти
Не треба шукати винних - нарід сам обрам собі долю. Амінь.
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17.05.2021 13:09 Відповісти
31+24+19=74% нічого не негадує? Отож.
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17.05.2021 13:08 Відповісти
Эти 55% решили, что ещё одну курточку за 25 килобаксов для сменщика Степашки бюджет не потянет. 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5943
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17.05.2021 13:08 Відповісти
Перестановка ліжок нічого не дасть. Потрібно замінити клоуна на президента.
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17.05.2021 13:09 Відповісти
О-оо... Вот это опрос. И это когда каждый второй украинец готов въе..ть этого Степанова так, чтоб у него оба глаза закрылись. От его "керівництва" людей погибло больше чем на войне с кацапами.
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17.05.2021 13:14 Відповісти
шо за дичь этот опрос? - не верю я таким цифрам, ну не как не верю - а индейцы на 100% за смену, знаю точно))
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17.05.2021 13:15 Відповісти
А про перевбори ішака "рейтинг" чомусь спитать стісняється 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2042
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17.05.2021 13:17 Відповісти
Степанов ні при кому простим лікарем не був, бо взагалі не працював лікарем, а лише трохи фельдшером!
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17.05.2021 13:38 Відповісти
ты бухаешь или на коксе ?
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17.05.2021 13:39 Відповісти
бухает под коксом.
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17.05.2021 13:40 Відповісти
це все, що потрібно знати про чесність "Рейтингу".
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17.05.2021 13:29 Відповісти
Уже навіть зебіли потроху починають розуміти, що не Супрун варто називати доктором смерть, а Степанова...
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17.05.2021 13:37 Відповісти
опрос проходил между сотрудниками Рейтинга.
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17.05.2021 13:39 Відповісти
Рейтинг расписался в заказанности опросов. 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9933 Кто теперь вообще поверит в результаты, которые публикуют? Если у кого и были какие-то сомнения, то они этим позорищем дали четкий ответ.
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17.05.2021 13:48 Відповісти
Цей "рейтинг" вже задовбав, своєю замовною статистикою. Переплюнули "разумкова".
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17.05.2021 13:58 Відповісти
Когда дела идут хреново надо выпускать РЕЙТИНГ
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17.05.2021 14:03 Відповісти
55% громадян України, скоріше за все,взагалі не знають прізвище міністра охорони здоров'я.Менталітет українців влаштований так,що вони майже завжди в переважній більшості ненавидять депутатів та міністрів,а тут такий результат.
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17.05.2021 14:28 Відповісти
а ежели провести опрос среди украинского народа с вопросом-"нужно ли убрать с Украины Степанова ,вместе с "рейтингом" ,который рисует министру ,провалившему вакцинацию в Украине, рейтинги о том,что такого министра не нужно убирать , ибо провал вакцинации .оказывается есть 55% рейтингового блага украинского народа..?дбл
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17.05.2021 14:45 Відповісти
И они правы!
По сравнению с девочкой-дурочкой и профессором "смерть пенсионерам", Степанов даже в курточке-квартире однушке все же прогресс
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17.05.2021 14:52 Відповісти
тут и сомнений не может быть, конечно нужно его менять и этот опрос с неизвестно где взятыми 55%, просто смешон!!!
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17.05.2021 15:29 Відповісти
После вот этого опроса, явно заказанным пальтоносцем, веры этим социологическим группам, питающихся с рук олигархата больше нет. Нужны иностранные независимые социологические группы. Кто знает, возможно рейтинг найвеличнейшего уже 2%, а олигархи парят украинцам про какие-то 30%.
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17.05.2021 15:41 Відповісти
Шо это за опрос?
Где они столько диб-в нашли?
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17.05.2021 15:55 Відповісти
треба міняти зе, і всю його шоблу.
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17.05.2021 17:48 Відповісти
 
 