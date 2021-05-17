55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
55% опитаних жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти міністра охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з даними дослідження, підтримують призначення нового глави МОЗ 25% громадян.
49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу швидше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% - протилежної думки.
Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"
Крім того, 54% жителів України вважають, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання. Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків здійснюваної медичної реформи (25%).
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.
Нагадаємо, сьогодні Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування розгляне подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.
Засідання відбудеться о 16:00 в режимі відеоконференції. Також сьогодні фракція "Слуга народу" повинна обговорити питання про можливу відставку Степанова.
Будь ласка, зачекайте...
Благодаря тебе Украина становится страной осторожных пуганых бакланов.
Прогресс от голосования по приколу явно есть ! 🤔
- ви підтримуєте появу доступних ліків?
- ви підтримуєте безкоштовне лікування?
- ви підтримуєте відставку Степанова?
Як гадаєте, скільки відсотків голосів у такому випадку візьме відставка Степанова?
По сравнению с девочкой-дурочкой и профессором "смерть пенсионерам", Степанов даже в курточке-квартире однушке все же прогресс
Где они столько диб-в нашли?