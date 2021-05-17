Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві колег з Грузії Давида Залкаліані і Молдови Ауреліу Чокоя. Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, подальшого розвитку Східного партнерства, зміцнення регіональної безпеки", - зазначив Кулеба.

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