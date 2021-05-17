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Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter,  передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві колег з Грузії Давида Залкаліані і Молдови Ауреліу Чокоя. Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, подальшого розвитку Східного партнерства, зміцнення регіональної безпеки", - зазначив Кулеба.

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Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба 01
Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба 02
Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба 03
Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба 04

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особенно красиво с Молдовой)))
Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7516
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17.05.2021 13:16 Відповісти
Дожилися - опустились вже до рівня Молдови і Грузії........
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17.05.2021 13:31 Відповісти
консолидацию Украины с Молдовой поручили чавусу ,который "всплыл" как раз к приезду Чокоя ,который в курсе кто стырил чавуса, и для чего. Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2476
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17.05.2021 14:39 Відповісти
Т.е. три человека собрались в Киеве, подписали какую-то муть между собой и требуют чтобы эту муть ЕС одобрил? Я ничего не путаю? Когда ж вы уже делом начнете заниматься, а не смешить людей?
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17.05.2021 14:54 Відповісти
 
 