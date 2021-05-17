Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 194/2021, яким призначив довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з документом, довічні стипендії отримали дев'ять діячів науки, яким виповнилося 70 і більше років.
Премії призначено, зокрема:
Глікіну Марату Ароновичу — 1935 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України
Данильченку Борису Васильовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР
Залозі Вільяму Олександровичу — 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові
Козаченку Михайлу Романовичу — 1937 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України
Конореву Борису Михайловичу — 1934 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії УРСР
Потопальському Анатолію Івановичу — 1938 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, заслуженому винахідникові України
Туніку Анатолію Азарійовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові
Шевченку Володимиру Федоровичу — 1935 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України
Ярмоленку Миколі Григоровичу — 1936 року народження, кандидатові технічних наук, професорові, заслуженому будівельникові України.
Будь ласка, зачекайте...
асобенно упереди и ныже пупка
- Оце наближається День Перемоги. Треба якось наших ветеранів матеріально заохотить.Може, надбавку якусь їм дамо грошову? Міністр фінансів, що Ви думаєте з цього приводу?
- Ну, не знаю... Кошти в дефіциті...
Коротше кажучи, зійшлись на тому, що коштів вистачить лише на закупку путівки в санаторій, і лише на одного ветерана на район... Визначили, що даватимуть самому старшому.
Оголосили по телевізору. Каже дружина одному:
- Нарешті, хоч трохи про вас згадали... Збирайся та їдь у військкомат - старшого тебе в районі нема нікого....
Поїхав. Підходить до військкомату, а йому назустріч, з кабінету військкома, вірменин вибігає, років тридцяти, і ******** путівкою. Заходить він до військового комісара, пояснив причину. А той у відповідь:
- Вибач, діду... Путівка була одна, я її вже видав попередньому відвідувачу.
Дід питає:
- Як?!... Та йому ж лише тридцять! Який же він "ветеран"?...
- А він довідку приніс, що він - учасник Куликівської битви... Самими Мамаєм підписана...".
Так і Кива...Якщо він не був здатен відповісти на питання, пов"язані з "написанням" ним його ж власної дисертації, і комісія уваги на це не звернула, то, не виключено, що і він принесе "Свідоцтво про народження", де буде вказано, що він у 1920-му народився...
Марк Семенович отпраздновал свой 95 юбилей и 35 лет страданий пенсионного фонда
- дай Бог ему здоровья ишо лет на трицать...
Тобто - схвачено і заплачено
Ну, типа все знают Билл Гейтс-Майкрософт, виндовс; Стив Джобс - Аплфон, Марк Цукерберг - Facebook.
ЧТО ИЗОБРЕЛИ ОНИ? Где это работает?
Ще одна мильна бульбашка "перемог" та "досягнень" паяцової плісняви на передодні звіту за 2 роки.
И сколько же в этой умной голове доцента, этого
онаниста - сепаратиста извилин, просто не сосчитать !
Йой! Геть чисто - біда бідезна...