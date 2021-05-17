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Зеленський (10071) наука (187) стипендії (80)

Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 194/2021, яким призначив довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, довічні стипендії отримали дев'ять діячів науки, яким виповнилося 70 і більше років.

Премії призначено, зокрема:

Глікіну Марату Ароновичу — 1935 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

Данильченку Борису Васильовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР

Залозі Вільяму Олександровичу — 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові

Козаченку Михайлу Романовичу — 1937 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України

Конореву Борису Михайловичу — 1934 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії УРСР

Потопальському Анатолію Івановичу — 1938 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, заслуженому винахідникові України

Туніку Анатолію Азарійовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові

Шевченку Володимиру Федоровичу — 1935 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

Ярмоленку Миколі Григоровичу — 1936 року народження, кандидатові технічних наук, професорові, заслуженому будівельникові України.

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Топ коментарі
+16
Про Ківу шуткувати вже не буду. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9685
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17.05.2021 13:11
+9
Надеюсь у папы Саши стипендия будет повышенная?
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17.05.2021 13:13
+6
вот один из самых выдающихся деятелей науки . то то он так спешил защититься Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 960
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5283
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17.05.2021 13:16
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Про Ківу шуткувати вже не буду. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9685
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17.05.2021 13:11 Відповісти
а кива гаварит шо он- выдаюсчийся ...
асобенно упереди и ныже пупка Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 4548
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17.05.2021 13:13 Відповісти
...а я думав навпаки Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9498
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17.05.2021 13:20 Відповісти
Які жарти ? Такого діяча науки, корифея можна сказати, пропустили....
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17.05.2021 14:34 Відповісти
"Не швиди"... Може так статься, що буде як в анекдоті: "У Кабінеті міністрів прем"єр каже:
- Оце наближається День Перемоги. Треба якось наших ветеранів матеріально заохотить.Може, надбавку якусь їм дамо грошову? Міністр фінансів, що Ви думаєте з цього приводу?
- Ну, не знаю... Кошти в дефіциті...
Коротше кажучи, зійшлись на тому, що коштів вистачить лише на закупку путівки в санаторій, і лише на одного ветерана на район... Визначили, що даватимуть самому старшому.
Оголосили по телевізору. Каже дружина одному:
- Нарешті, хоч трохи про вас згадали... Збирайся та їдь у військкомат - старшого тебе в районі нема нікого....
Поїхав. Підходить до військкомату, а йому назустріч, з кабінету військкома, вірменин вибігає, років тридцяти, і ******** путівкою. Заходить він до військового комісара, пояснив причину. А той у відповідь:
- Вибач, діду... Путівка була одна, я її вже видав попередньому відвідувачу.
Дід питає:
- Як?!... Та йому ж лише тридцять! Який же він "ветеран"?...
- А він довідку приніс, що він - учасник Куликівської битви... Самими Мамаєм підписана...".
Так і Кива...Якщо він не був здатен відповісти на питання, пов"язані з "написанням" ним його ж власної дисертації, і комісія уваги на це не звернула, то, не виключено, що і він принесе "Свідоцтво про народження", де буде вказано, що він у 1920-му народився...
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17.05.2021 14:43 Відповісти
папик его
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17.05.2021 13:12 Відповісти
проффесор Янукович и дОццент Кива? Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9559
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17.05.2021 13:12 Відповісти
Проффесор підходить, йому вже за 70.
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17.05.2021 13:14 Відповісти
Широким жестом з барського плеча.
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17.05.2021 13:12 Відповісти
Надеюсь у папы Саши стипендия будет повышенная?
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17.05.2021 13:13 Відповісти
Пара Саша был отмечен годом ранее.
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17.05.2021 15:08 Відповісти
Кто все жти люди и каков их вклад в науку?
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17.05.2021 13:13 Відповісти
Агромадно нєізмєрімий
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17.05.2021 13:19 Відповісти
А если и был вклад - что это меняет? Для этого есть гонорары, роялти и пр.
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17.05.2021 13:19 Відповісти
Как в совдепии:пофиг вклад,главное-дата.
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17.05.2021 13:35 Відповісти
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5629
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17.05.2021 13:14 Відповісти
вот один из самых выдающихся деятелей науки . то то он так спешил защититься Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 960
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5283
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17.05.2021 13:16 Відповісти
Єт тот доХтор всєя навук, аль я таго ......
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17.05.2021 13:17 Відповісти
вчоный с мировым именем! стоит в одном ряду с такими учёными как бойль мариотт и гей с люссаком!
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17.05.2021 13:24 Відповісти
Чья жопа?
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17.05.2021 13:56 Відповісти
а все уже не надо. просто интернет хровый,сразу открылось фото не полностью,только сверху с лысиной. теперь ясно что это жопа с ушами Кивина
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17.05.2021 14:01 Відповісти
оно подпишет все что ему подсунут
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17.05.2021 13:16 Відповісти
А ктєжЄ мая ПІБ
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17.05.2021 13:16 Відповісти
Это ничем не отличается от спец. пенсий судейским и прочей нечисти. Позор!
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17.05.2021 13:16 Відповісти
Нее...Если Вы не в курсе,то открою один секрет.Судьи у нас не на пожизненном обеспечении,а на ВЕЧНОМ.Я абсолютно серьезно.Даже похороны и содержание могил за счет государства
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17.05.2021 13:38 Відповісти
судя по их году рождения тратиться на стипендии долго не придётся...
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17.05.2021 13:17 Відповісти
как сказать
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17.05.2021 13:20 Відповісти
***
Марк Семенович отпраздновал свой 95 юбилей и 35 лет страданий пенсионного фонда
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17.05.2021 13:32 Відповісти
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 3955
- дай Бог ему здоровья ишо лет на трицать...
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18.05.2021 00:59 Відповісти
Кива знал!
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17.05.2021 13:18 Відповісти
Усьо ТІП-ТОП. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 7981
Тобто - схвачено і заплачено
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17.05.2021 13:21 Відповісти
"пааааааапа! кииииииива!"
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17.05.2021 13:20 Відповісти
Головним аХкадеміком його в аХкадємію.
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17.05.2021 13:23 Відповісти
Кожен през цю *байду * робив .
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17.05.2021 13:25 Відповісти
Ківа на нобєлєвку тягне , нафіга йому ці капєйки.
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17.05.2021 13:27 Відповісти
Знаю Особисто Данільченко Бориса. Він багато вніс по технологіям зварювання різних металів. Дайте йому наснаги та здоов"я. Рік тому бачив, бадьорий дядько. Тільки вірші в нього задовбують.
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17.05.2021 13:27 Відповісти
Щось я ніколи не чув про "великі досягнення" в науці.промисловості цих академіків.
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17.05.2021 13:27 Відповісти
Лучше бы пожизненное Медведчуку)
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17.05.2021 13:33 Відповісти
проффесору и киви что ли ?
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17.05.2021 13:49 Відповісти
а можно к этим фамилиям список изобретений, разработок что они реализовали за свою карьеру??
Ну, типа все знают Билл Гейтс-Майкрософт, виндовс; Стив Джобс - Аплфон, Марк Цукерберг - Facebook.
ЧТО ИЗОБРЕЛИ ОНИ? Где это работает?
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17.05.2021 14:02 Відповісти
А молоді науковці най шукають вдачі за кордоном! Зате на пресусі 20 травня, яку анонсували "узєлєнські", можна буде прохрипіти про опіку над наукою в Україні.
Ще одна мильна бульбашка "перемог" та "досягнень" паяцової плісняви на передодні звіту за 2 роки.
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17.05.2021 14:14 Відповісти
Так, зачекайте, а чому не відзначений видатний науковець Ківа Ілля Володимирович?
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17.05.2021 15:10 Відповісти
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 2537
И сколько же в этой умной голове доцента, этого
онаниста - сепаратиста извилин, просто не сосчитать !
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17.05.2021 15:14 Відповісти
а киву кинул, что ли?
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17.05.2021 15:20 Відповісти
А про вченого зі світовим ім'ям, ексклюзивного власника Жомової Ями, видатного науКИВця - ані пари з вуст.
Йой! Геть чисто - біда бідезна...
Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ - Цензор.НЕТ 1438
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17.05.2021 15:23 Відповісти
 
 