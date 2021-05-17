Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 194/2021, яким призначив довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, довічні стипендії отримали дев'ять діячів науки, яким виповнилося 70 і більше років.

Премії призначено, зокрема:

Глікіну Марату Ароновичу — 1935 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

Данильченку Борису Васильовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР

Залозі Вільяму Олександровичу — 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові

Козаченку Михайлу Романовичу — 1937 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України

Конореву Борису Михайловичу — 1934 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії УРСР

Потопальському Анатолію Івановичу — 1938 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, заслуженому винахідникові України

Туніку Анатолію Азарійовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові

Шевченку Володимиру Федоровичу — 1935 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

Ярмоленку Миколі Григоровичу — 1936 року народження, кандидатові технічних наук, професорові, заслуженому будівельникові України.

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