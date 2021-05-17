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Новини Політика України
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ВР (7519) заробітна плата (695) Медведчук (1032) Разумков Дмитро (1258)

Разумков розповів, що буде із зарплатою Медведчука: він продовжує бути нардепом, як було із Савченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков розповів, що буде із зарплатою Медведчука: він продовжує бути нардепом, як було із Савченко

Голова ВРУ Дмитро Разумков сумнівається, що в разі перебування у в'язниці нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук зможе виконувати більшу частину своїх повноважень.

Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про сьогоднішні умови виконання обов'язків народного депутата Медведчуком, Разумков зазначив: "Якщо він під домашнім арештом, то не зможе брати участі в засіданнях у залі Верховної Ради, тому що це буде порушенням умов обмеження, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті - мені важко відповісти. Але він продовжує бути народним депутатом, як було, наприклад, із Савченко: вона перебувала у в'язниці, але продовжувала бути народним депутатом України".

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Говорячи про те, чи будуть Медведчуку платити зарплату, голова ВРУ зазначив: "Голосування в залі прямо пов'язане з нарахуванням заробітної плати. Але є підстави, які від цього звільняють - відрядження, хвороба. В даному випадку я не готовий відповісти, чи є рішення суду такою підставою. Але за логікою речей, напевно, є".

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Топ коментарі
+6
Таких суврих покарань зрадників як при Зє світ ще ніколи не бачив.
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17.05.2021 13:55
+4
ну Медведчук же типа страдает в заточении . может ему какую надбавку сделать или премию Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко - Цензор.НЕТ 3438
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17.05.2021 13:39
+3
"Зарплата Медведчука", ахахахаааа 🤣
Да,Медведчук очень зависит от нардеповской зарплаты,и живёт только на неё.Бедный,несчастный,доедает последний х.без соли..
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17.05.2021 13:44
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не делите шкуру не убитого бизона )))
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17.05.2021 13:39 Відповісти
ну Медведчук же типа страдает в заточении . может ему какую надбавку сделать или премию Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко - Цензор.НЕТ 3438
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17.05.2021 13:39 Відповісти
Нехай Ксюха подсуетится, крашанок подсобирает...
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17.05.2021 13:48 Відповісти
по горячей сетке год за два, 13ю зарплату и оздоровительных два ляма)))
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17.05.2021 13:55 Відповісти
) Слуга мудрого нарида Юрченко сидит в Раде находясь под домашним "арестом".
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17.05.2021 13:41 Відповісти
"Зарплата Медведчука", ахахахаааа 🤣
Да,Медведчук очень зависит от нардеповской зарплаты,и живёт только на неё.Бедный,несчастный,доедает последний х.без соли..
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17.05.2021 13:44 Відповісти
Я бы ещё потребовал компенсацию за невозможность нормально выполнять функции главы фракции)))) Бугагагга шапито клоунское)))) Пелевин был прав
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17.05.2021 13:48 Відповісти
Тогда это жаловаие, а не зарплата...
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17.05.2021 13:44 Відповісти
Никто и не сомневался, что от бубочкиного наезда медведчук станет только богаче.
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17.05.2021 13:48 Відповісти
Таких суврих покарань зрадників як при Зє світ ще ніколи не бачив.
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17.05.2021 13:55 Відповісти
😂
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17.05.2021 14:09 Відповісти
Разумков розповів, що буде із зарплатою Медведчука: він продовжує бути нардепом, як було із Савченко - Цензор.НЕТ 7512

..
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17.05.2021 14:27 Відповісти
"Нормальная" такая тема, сидит дома и получает зарплату, а отстранить нельзя? У руля совсем никого умного не нашлось чтобы решить этот вопрос?
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17.05.2021 14:25 Відповісти
Это ж надо. "Изменник Родины" остается депутатом,и вместо нар в СИЗО пьет кофе на диване дома. "Стою на асфальте в лыжи обутый,или лыжи не едут,или кто-то в государстве е******й"
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17.05.2021 15:02 Відповісти
Какие нахрен полномочия могут быть у него в тюрьме, вы что, вообще **#улись, с головой у вас всё в порядке, идиоты?!
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17.05.2021 15:25 Відповісти
Ох уже эти миллионЭры! Сколько бы денег ни было, но пленку с говна снять не забудут!
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17.05.2021 16:16 Відповісти
 
 