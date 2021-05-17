Разумков розповів, що буде із зарплатою Медведчука: він продовжує бути нардепом, як було із Савченко

Голова ВРУ Дмитро Разумков сумнівається, що в разі перебування у в'язниці нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук зможе виконувати більшу частину своїх повноважень.

Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про сьогоднішні умови виконання обов'язків народного депутата Медведчуком, Разумков зазначив: "Якщо він під домашнім арештом, то не зможе брати участі в засіданнях у залі Верховної Ради, тому що це буде порушенням умов обмеження, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті - мені важко відповісти. Але він продовжує бути народним депутатом, як було, наприклад, із Савченко: вона перебувала у в'язниці, але продовжувала бути народним депутатом України".

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Говорячи про те, чи будуть Медведчуку платити зарплату, голова ВРУ зазначив: "Голосування в залі прямо пов'язане з нарахуванням заробітної плати. Але є підстави, які від цього звільняють - відрядження, хвороба. В даному випадку я не готовий відповісти, чи є рішення суду такою підставою. Але за логікою речей, напевно, є".