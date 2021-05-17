Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов. ВІДЕО
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не писав заяви про звільнення, оскільки хоче завершити розпочаті ним реформи у сфері охорони здоров'я.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця", - зазначив Степанов.
"Я не писав ніяких заяв про звільнення, оскільки несу відповідальність перед людьми. Депутати повинні приймати рішення.... Між мною і колегами іноді виникали суперечки. Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не звертав уваги. Але події останніх днів змушують мене висловити свою думку. Закривати очі на те, як роками політсилами з низьким рейтингом знищується Медсистема і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду. Реформи мають бути реалізовані професіоналами і практиками, а не підганяти під політичну кон'юнктуру", - заявив Степанов.
"Нормальна медицина - коли лікар думає, як врятувати пацієнта, а не як прогодувати сім'ю. Моя боротьба за великі зарплати і соцгарантії для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває в повній залежності від медичної бюрократії... Я брав на себе відповідальність... і слово своє тримаю", - підсумував Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
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а труселя у него почём? выясни.
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
Прям Робин Гуд ти наш. Недоношеный.
Мелкий холуйчик? Или с недобитой фермы?)))
17.05.2021
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
Потеплело, курточку снял и сознался 😂
а вот как она выглядит ...диджитализация по зЭ...
Зеленский идет дальше. Навстречу Степанов . Зеленский - Вы уволены ! Степанов - Да пошел ты ! Зеленский - ладно, понял.
Великі зарплати лікарів у ДЕРЖАВНІЙ медицині не можливі! Бо це = збільшенню видатків, тобто збільшення наших податків. Як би ти за це боровся, то мова йшла би про введення приватної страхової медицини і розвиток мережі приватних мед.закладів, що неминуче призведе до зменшення штату МОЗ і Облздравів, які дором не потрібні за цієї системи.
Со схемами боролась Супрун, но олигархам и коррупционерам всех уровней это не понравилось!
"Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал. "
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Т.е. врачи были против повышения зарплат и взбунтовались против святого Степанова?????
КИЇВ. 17 травня. УНН. Медична рада при МОЗ попередила народних депутатів напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова про величезну помилку, яка може коштувати життя десяткам тисяч українців. Там наголосили, що у випадку відставки Степанова медики залишають за собою право вжити крайні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст звернення.
=== "Шановні народні депутати! Це звернення - спроба достукатися до вашого розуму, серця та совісті. Напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова хочемо застерегти вас від величезної помилки, яка може коштуватиме життя десяткам тисяч українців. Звільнити дійсно професійного міністра без наявності більш фахової кандидатури на цю посаду у розпал світової пандемії можуть лише ті, кому байдужа доля багатомільйонної нації. Максим Степанов - медик за освітою і за покликанням, людина, яка знаходилася на своєму місці і була як ніхто обізнана в проблемах галузі. Він заважає багатьом тим, що намагається зробити медицину чесною, прозорою і дієвою", - йдеться у зверненні Медичної ради.
Фахівці Медради зазначили, що завдяки чинному очільнику МОЗ вдалося досягти домовленостей по мільйонним контрактам на постачання вакцин від COVID-19.
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Фактично без допомоги від інших гілок влади, в тому числі, й від парламенту, який у бюджеті урізав необхідну на вакцини суму витрат з 15 до 4 млрд грн, він зміг домовитися про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. Він робив все, щоб не допустити не лише людських жертв, а й економічних втрат", - зазначено в зверненні до Верховної Ради.
Попри пандемію, вважають фахівці Медради, МОЗ вдалося також розвинути трансплантаційну галузь, давши шанс на порятунок багатьом громадянам України без виїзду за кордон.
"Хто з його попередників зробив більше в умовах, коли не було пандемії і працювати було легше? Медична галузь під час пандемії без фахового керівника - як корабель у відкритому океані під час шторму без капітана - приречена на крах. Кожен, в кого підніметься рука проголосувати за відставку міністра, повинен пам'ятати: ви голосуєте не за звільнення Степанова, а за смерті українців. Якщо ви, всупереч здоровому глузду, ухвалити рішення про відставку Степанова - медики залишають за собою право вжити крайні заходи", - зауважили у Медраді.
Ну прямо как россияне. У явно Степанова есть русские родственники. От корыта не оторвать.
Естественное продолжение политики геноцида после высказывания, что население это биомасса и это уде не шутки.
Как только кого-то отгоняют от кормушки, он сразу же себя зачисляет в "список политически преследуемых реформаторов".
Вцепились в Украину как клещи и сосете.