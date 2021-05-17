УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55299 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
11030 77
заробітна плата (695) медицина (855) відставка (780) Степанов Максим (1948)

Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не писав заяви про звільнення, оскільки хоче завершити розпочаті ним реформи у сфері охорони здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця", - зазначив Степанов.

"Я не писав ніяких заяв про звільнення, оскільки несу відповідальність перед людьми. Депутати повинні приймати рішення.... Між мною і колегами іноді виникали суперечки. Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не звертав уваги. Але події останніх днів змушують мене висловити свою думку. Закривати очі на те, як роками політсилами з низьким рейтингом знищується Медсистема і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду. Реформи мають бути реалізовані професіоналами і практиками, а не підганяти під політичну кон'юнктуру", - заявив Степанов.

"Нормальна медицина - коли лікар думає, як врятувати пацієнта, а не як прогодувати сім'ю. Моя боротьба за великі зарплати і соцгарантії для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває в повній залежності від медичної бюрократії... Я брав на себе відповідальність... і слово своє тримаю", - підсумував Степанов.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
17 тысяч вакционованих, по два Іловайська в моргах кожен день - і хто тут "Доктор смерть"? Які ж потци іх вибрали...
показати весь коментар
17.05.2021 13:54
+12
Передайте Игорю Валерьевичу
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
показати весь коментар
17.05.2021 13:50
+11
Степашка не сдавайся, ты еще не весь гардероб обновил !!! Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
17.05.2021 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 3682
показати весь коментар
17.05.2021 13:48 Відповісти
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" https://censor.net/ru/v3265679
показати весь коментар
17.05.2021 13:54 Відповісти
Так и пишу что хреновая ситуация, вакцинация полностью провалена, зато у Степанова курточка дорогая
показати весь коментар
17.05.2021 13:57 Відповісти
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
показати весь коментар
17.05.2021 14:27 Відповісти
Хоть ссылайтесь на timeze
показати весь коментар
17.05.2021 15:02 Відповісти
зато у Степанова курточка дорогая
===
а труселя у него почём? выясни.
показати весь коментар
17.05.2021 15:20 Відповісти
Тебе надо вот выясняй для себя по чем он покупает труселя.
показати весь коментар
17.05.2021 15:24 Відповісти
теперь все средства хороши, что бы остаться на должности.
показати весь коментар
17.05.2021 13:49 Відповісти
Ти вже доборовся до відставки.
показати весь коментар
17.05.2021 13:50 Відповісти
Воріженьки не дали дать.
показати весь коментар
17.05.2021 13:57 Відповісти
У тому й біда, що гніду так легко не сковирнеш, воно ж корєш дєрьмака!
показати весь коментар
17.05.2021 18:54 Відповісти
Передайте Игорю Валерьевичу
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
показати весь коментар
17.05.2021 13:50 Відповісти
З/п 4000 тыс.(с)?
показати весь коментар
17.05.2021 13:52 Відповісти
Нет таких зарплат,не ври
показати весь коментар
17.05.2021 13:55 Відповісти
Должны быть, Голобородько обещалъ Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 1374
показати весь коментар
17.05.2021 13:58 Відповісти
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 4446
показати весь коментар
17.05.2021 14:14 Відповісти
Олег Петрович, все таки нужно отдать должное таланту великого реформатора Владимира Александровича Зеленского - талант по улучшению жизни граждан Украины и реформам в Украине, Владимир Александрович все же имеет, ведь при В.А. Зеленском у некоторых граждан Украины "зарплаты" выросли гораздо больше чем 4000 тысячи долларов.

Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 5986
показати весь коментар
17.05.2021 14:22 Відповісти
... у кого нет
показати весь коментар
17.05.2021 14:43 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
17.05.2021 13:53 Відповісти
Сбили на взлете лучшего менистра
показати весь коментар
17.05.2021 13:55 Відповісти
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3420
показати весь коментар
17.05.2021 14:05 Відповісти
Борец за народное счастье.
Прям Робин Гуд ти наш. Недоношеный.
показати весь коментар
17.05.2021 13:54 Відповісти
Степашка не сдавайся, ты еще не весь гардероб обновил !!! Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
17.05.2021 13:54 Відповісти
17 тысяч вакционованих, по два Іловайська в моргах кожен день - і хто тут "Доктор смерть"? Які ж потци іх вибрали...
показати весь коментар
17.05.2021 13:54 Відповісти
Поддерживаю Степанова.
показати весь коментар
17.05.2021 13:56 Відповісти
Он что,тебе свою куртку подогнал? Вот подфартило.
показати весь коментар
17.05.2021 13:58 Відповісти
Да то ідіот штатний на Цензорі. У нього зараз легкий надрив в мізках ось і «погоджується» на всякий випадок.
показати весь коментар
17.05.2021 14:14 Відповісти
да они все курткопомешанные тут, других аргументов нет, попугаи
показати весь коментар
17.05.2021 19:49 Відповісти
Я теж, ця дупа має продовжуватись аж поки нарід не почне прозрівати...з тих, хто залишиться живими.
показати весь коментар
17.05.2021 14:05 Відповісти
Вместе с пальтоМ?
Мелкий холуйчик? Или с недобитой фермы?)))
показати весь коментар
17.05.2021 18:47 Відповісти
Давай Досвидание
показати весь коментар
17.05.2021 13:57 Відповісти
Так их Стёпа, - мочи зеленую сволочь!
показати весь коментар
17.05.2021 14:00 Відповісти
А че так? - вакцинацию под контроль брал зеленский, а увольняют за ее провал степанова?
показати весь коментар
17.05.2021 14:01 Відповісти
Так он к ермачиле съездил,а потом приехал в министерство и послал Ляшко нах,и тот ретировался -много тот Степанов знает про схемы ,видимо..
показати весь коментар
17.05.2021 14:01 Відповісти
,,Моя борьба за высокие зарплаты для медиков,, Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433 Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433 закрнчилась на куртке? Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433
показати весь коментар
17.05.2021 14:02 Відповісти
Хроника одного президента

‎17.‎05.‎2021
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
показати весь коментар
17.05.2021 14:03 Відповісти
Степанов, куртка за 620 тыс грн. не жмет???
показати весь коментар
17.05.2021 14:12 Відповісти
куртка, а как же куртка теперь без содержания будет?
показати весь коментар
17.05.2021 14:12 Відповісти
я не устал, я не ухожу
показати весь коментар
17.05.2021 14:13 Відповісти
ясно не писал, надо же покупать куртку по цене кроссовера за 620к
показати весь коментар
17.05.2021 14:17 Відповісти
стебанов-УРОД...
показати весь коментар
17.05.2021 14:18 Відповісти
Сознался все же о расхождении с ЗЕльоными в идеологии.
Потеплело, курточку снял и сознался 😂
показати весь коментар
17.05.2021 14:22 Відповісти
СУПРУН верните, урки ! 👿
показати весь коментар
17.05.2021 14:23 Відповісти
та ну на.. какой заботливый степашка "- В прошлом году Президент предложил приравнять медиков к военнослужащим, и в случае гибели от Covid-19 выплачивать родственникам большую компенсацию. Выплаты получили только 10% семей. Выплаты по инвалидности почти не проводятся. Министр заявил, что его это не касается…- До врачей и медсестер не доходят деньги, которые зарабатывают сегодня больницы. Степанов так "заботится" о медиках, что отказывается установить граничный "процент" от тарифа, который главврач обязан отдавать в фонд заработной платы." Источник: https://censor.net/ru/b3265607 и т.д.
показати весь коментар
17.05.2021 14:24 Відповісти
Вот это ссанина в лицо!.Провлил всё что можно провалить.Воровство и коррупция в закупках и пытается рядиться в одежды реформатора..
показати весь коментар
17.05.2021 14:29 Відповісти
его послушать, так он прям СВЯТОЙ! Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 5003
показати весь коментар
17.05.2021 14:32 Відповісти
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил: "Болт им всем, а не отставку!".
показати весь коментар
17.05.2021 14:33 Відповісти
цинизм мразей зашкаливает ...- а с другой стороны , почему бы нет ...если получается..., один вот уже диджитал -революцию провел... Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 7561
а вот как она выглядит ...диджитализация по зЭ...
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 8966
показати весь коментар
17.05.2021 14:38 Відповісти
Ну и сколько лет ты будешь завершать начатые тобой реформы, неужели до конца своих дней?
показати весь коментар
17.05.2021 14:46 Відповісти
он всего то 1 год министром
показати весь коментар
17.05.2021 19:44 Відповісти
я на колчаковских фронтах...
показати весь коментар
17.05.2021 14:47 Відповісти
Зеленский идет по Кабмину. Навстречу Петрашко. Зеленский - Вы уволены ! Петрашко - Ладно, понял. Зеленский идет дальше. Навстречу Криклий. Зеленский - Вы уволены ! Криклий - Ладно, понял.

Зеленский идет дальше. Навстречу Степанов . Зеленский - Вы уволены ! Степанов - Да пошел ты ! Зеленский - ладно, понял.
показати весь коментар
17.05.2021 14:48 Відповісти
Очередной "честный и принципиальный борец" ... ставший таковым сразу после увольнения.
показати весь коментар
17.05.2021 14:52 Відповісти
"Моя борьба за высокие зарплаты..." Степашка, когда тебя наконец-то снимут с должности будет чем в камере заниматься. Напишешь книгу "Моя борьба".
показати весь коментар
17.05.2021 14:58 Відповісти
Степанов плевал на вас всех с высокой колокольни. Он осуществил таки "украинскую мечту". Он своё заработал, ему теперь хватит до конца его дней. Сейчас, пытается удержаться ещё немного (для внуков), но выглядит как троллинг. Но пипл и это схавает, смотря как подать...
показати весь коментар
17.05.2021 15:25 Відповісти
Моя борьба за большие зарплаты .... Твоя боротьба це як гланди виривати через дупу.

Великі зарплати лікарів у ДЕРЖАВНІЙ медицині не можливі! Бо це = збільшенню видатків, тобто збільшення наших податків. Як би ти за це боровся, то мова йшла би про введення приватної страхової медицини і розвиток мережі приватних мед.закладів, що неминуче призведе до зменшення штату МОЗ і Облздравів, які дором не потрібні за цієї системи.
показати весь коментар
17.05.2021 15:26 Відповісти
Степанов просто наступил на горло махинаторам и схемщикам в медицине, вот и визг от этого в сетях .Проплаченные люмпмены даже и незнают чего они под Радой добивались.
показати весь коментар
17.05.2021 15:44 Відповісти
Ото ж дурне! На какие схемы степашка наступил, когда он сам их создавал! Проплаченная нулевка Николай Свойя пытается нас убедить в том, что черное это белое))))
Со схемами боролась Супрун, но олигархам и коррупционерам всех уровней это не понравилось!
показати весь коментар
17.05.2021 22:49 Відповісти
timeze:
"Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал. "
показати весь коментар
17.05.2021 15:57 Відповісти
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 4102 Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 8410
показати весь коментар
17.05.2021 16:06 Відповісти
Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов

-----------------
Т.е. врачи были против повышения зарплат и взбунтовались против святого Степанова?????
показати весь коментар
17.05.2021 16:16 Відповісти
Лікарі попередили Раду: кожен, у кого підніметься рука голосувати за відставку Степанова - проголосує за смерті українців

КИЇВ. 17 травня. УНН. Медична рада при МОЗ попередила народних депутатів напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова про величезну помилку, яка може коштувати життя десяткам тисяч українців. Там наголосили, що у випадку відставки Степанова медики залишають за собою право вжити крайні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст звернення.

=== "Шановні народні депутати! Це звернення - спроба достукатися до вашого розуму, серця та совісті. Напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова хочемо застерегти вас від величезної помилки, яка може коштуватиме життя десяткам тисяч українців. Звільнити дійсно професійного міністра без наявності більш фахової кандидатури на цю посаду у розпал світової пандемії можуть лише ті, кому байдужа доля багатомільйонної нації. Максим Степанов - медик за освітою і за покликанням, людина, яка знаходилася на своєму місці і була як ніхто обізнана в проблемах галузі. Він заважає багатьом тим, що намагається зробити медицину чесною, прозорою і дієвою", - йдеться у зверненні Медичної ради.

Фахівці Медради зазначили, що завдяки чинному очільнику МОЗ вдалося досягти домовленостей по мільйонним контрактам на постачання вакцин від COVID-19.
"Фактично без допомоги від інших гілок влади, в тому числі, й від парламенту, який у бюджеті урізав необхідну на вакцини суму витрат з 15 до 4 млрд грн, він зміг домовитися про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. Він робив все, щоб не допустити не лише людських жертв, а й економічних втрат", - зазначено в зверненні до Верховної Ради.
Попри пандемію, вважають фахівці Медради, МОЗ вдалося також розвинути трансплантаційну галузь, давши шанс на порятунок багатьом громадянам України без виїзду за кордон.
"Хто з його попередників зробив більше в умовах, коли не було пандемії і працювати було легше? Медична галузь під час пандемії без фахового керівника - як корабель у відкритому океані під час шторму без капітана - приречена на крах. Кожен, в кого підніметься рука проголосувати за відставку міністра, повинен пам'ятати: ви голосуєте не за звільнення Степанова, а за смерті українців. Якщо ви, всупереч здоровому глузду, ухвалити рішення про відставку Степанова - медики залишають за собою право вжити крайні заходи", - зауважили у Медраді.
показати весь коментар
17.05.2021 16:28 Відповісти
Ты их в дверь а они в окно.

Ну прямо как россияне. У явно Степанова есть русские родственники. От корыта не оторвать.
показати весь коментар
17.05.2021 16:30 Відповісти
Сначала власть мразей и олигархов-нацистов, колониалистов по отношению к народу уничтожат финансово медиков и село, и это на первый взгяд кажется, что низкие зарппоаты и социалные гарантии касаются только их, после того как они уничтожат медиков, учителей и село конец настанет всему населению.,в лучшем случае останутся не на долго у которых еще есть здоровье держать лопату в руках.
Естественное продолжение политики геноцида после высказывания, что население это биомасса и это уде не шутки.
показати весь коментар
17.05.2021 16:36 Відповісти
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 9827
показати весь коментар
17.05.2021 16:55 Відповісти
Звучит это уже как-то обыденно и предсказуемо...
Как только кого-то отгоняют от кормушки, он сразу же себя зачисляет в "список политически преследуемых реформаторов". Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 9066
показати весь коментар
17.05.2021 17:02 Відповісти
Степанов переживает только за свой гардероб и за свои фирмы прокладки, которые ещё очень мало наворовали!!,А медработники ему до ПД!! Почемут тогда не защитил ковидный фонд от великого крадивництва?? Почем продали все маски и респираторы с госрезерва страны , на миллиарды долларов и ещё очень много почему??
показати весь коментар
17.05.2021 17:13 Відповісти
маски и респираторы продали когда Степанов еще не был министром (в феврале и марте) ! вы хоть читать научились бы - об этом много было информации
показати весь коментар
17.05.2021 19:39 Відповісти
Да твои заявления никому и нахрен не нужны, просто ты уж слишком долго засиделся не на своём месте, вот и всё.
показати весь коментар
17.05.2021 17:15 Відповісти
«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы»».© Отто фон Бисмарк
показати весь коментар
17.05.2021 17:33 Відповісти
Ну, зьобнуті, і хто насправді - "ДОКТОР СМЕРТЬ"?! 💩
показати весь коментар
17.05.2021 18:42 Відповісти
Совершенно не поддерживая Степанова хочется спросить у Шмыгаля, на кой черт ты ковидные деньги перекинул на дороги? Там что, украсть побольше можно? Всему миру показал позорник, что здоровье целого народа вам до одного места. Где деньги Зин?
Вцепились в Украину как клещи и сосете.
показати весь коментар
17.05.2021 19:27 Відповісти
Если ты такой святой, то зачем связался с этой идиотской властью, пошел на службу к ней?
показати весь коментар
17.05.2021 20:03 Відповісти
ну да счас, а новый куртяк за мильен как опять купит
показати весь коментар
17.05.2021 20:20 Відповісти
правильно сказал.
показати весь коментар
18.05.2021 06:17 Відповісти
 
 