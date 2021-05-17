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Разумков про співпрацю ВР і ОП: "У нас нормальні робочі відносини"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає нормальною співпрацю Офісу Президента і парламенту.
Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я, на жаль чи на щастя, не є всім парламентом. Я тільки голова Верховної Ради, але я завжди говорив, що співпраця досить нормальна. У нас нормальні робочі відносини", - наголосив Разумков.
Голова Верховної Ради також зазначив, що оцінку роботі Володимира Зеленського на посаді президента повинен давати не він, а народ України.
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