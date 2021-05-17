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Разумков про співпрацю ВР і ОП: "У нас нормальні робочі відносини"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про співпрацю ВР і ОП: "У нас нормальні робочі відносини"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає нормальною співпрацю Офісу Президента і парламенту.

Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я, на жаль чи на щастя, не є всім парламентом. Я тільки голова Верховної Ради, але я завжди говорив, що співпраця досить нормальна. У нас нормальні робочі відносини", - наголосив Разумков.

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Голова Верховної Ради також зазначив, що оцінку роботі Володимира Зеленського на посаді президента повинен давати не він, а народ України.

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17.05.2021 14:03 Відповісти
Ясна-панятна. Всі ж свої, всі квартальщики.
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17.05.2021 14:03 Відповісти
Цікаво,а як мають діяти лялькі з однієї скрині ,одного лялькового балагана ???)))
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17.05.2021 14:20 Відповісти
"...оценку работе Владимира Зеленского на должности Президента должен давать не он, а народ Украины."
***
N*0
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17.05.2021 14:07 Відповісти
І не звичайний народ,а "мудрий нарід" !!!)))
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17.05.2021 14:21 Відповісти
У нас нормальные рабочие отношения.-Подельников в уничтожении Украины.
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17.05.2021 14:18 Відповісти
Іншого в ляльковому балагані бути не може !!)))
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17.05.2021 14:22 Відповісти
Ага....Надо проголосовать...Заносите конверты с офиса Зе ...кому 5...кому 10...кому 15........Рабочие мать их. Зеленые кнопочки ублюдочные.
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17.05.2021 14:19 Відповісти
 
 