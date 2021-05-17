Влада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула
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У медіа дуже часто повідомляють про втрати в лавах українських воїнів, проте досить рідко повідомляють про втрати окупантів.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів член партії "Голос" Сергій Притула.
"Щодня українське суспільство отримує різноманітну інформацію з різних джерел - медіа, телебачення, інтернет-ресурси, газети і все інше - де кожен день фіксуються наші втрати. І кажуть, що сьогодні було стільки-то обстрілів по наших позиціях, загинув захисник, або скільки захисників були поранені й так далі. В той же момент ми абсолютно не говоримо про те, що ворог теж зазнає втрат", - зазначив він.
Таким чином, за словами Притули, в українського суспільства може скластися хибне уявлення, що ми якась безглузда армія, терпіли і т.д.
"Я б дуже хотів, щоб наша влада знаходила в собі сміливість давати людям хоча б дозовану інформацію про те, що ворог теж зазнає втрат. Цим зрідка займаються інші волонтери. Але в них не настільки велике охоплення аудиторії, як у деяких інтернет-ресурсів. І тому в мене трошки закінчилося терпіння. Я хотів просто, щоб люди знали, що незважаючи на все, ми теж працюємо, і люди наші там стоять не дарма. І якщо навіть хтось із наших гине, то це не означає, що їхні побратими це ковтають", - наголосив Притула.
Інтерв'ю із Сергієм Притулою для Цензор.НЕТ читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
В общем фантазировать можно долго. Понятно, что там все запутано и переплетено по сферам влияния, связям и прочему, все время нужно лавировать между струек и тд, но лично я считаю, что при должной воле и желании, вполне реально весь этот муравейник построить и направить в нужное русло. Но тут нужен президент, который не побоится выйти из зоны комфорта, чтобы менять насквозь гнилую, но такую уютную для чинуши, систему, поссориться с влиятельными людьми и врагов себе добавить, а не приспособленец, для такого яйца, достоинство и внутренние принципы нужны.
На договорняки приходится идти в основном с олигархами-монополистами (и то, на мой взгляд лишь из-за желания идти по пути найменьшего сопротивления), остальные фигурки поменьше, а большая часть всего этого кодла спокойно снимается и переназначается при желании.
Предложи другой способ как это сделать с олигархами-монополистами без договорняков и без наймешего сопротивления? Тупо раскулачить?
Как ты снимешь нотариуса в каком-нибудь райцентре? Прямым указом на основании доноса?
Есть прекрасный сериал "Нарки" про колумбийский наркокортель снятый на реальных событиях. Так Украина там как никогда угадывается. "СН" простожалкая пародия. И вот там прекрасно показано как не без помощи Америки боролись с подобной прогнившей системной.
А так да, фантазировать можно долго...
Да хватит упрощать мои слова. Я же писал, сначала в чем-то идешь на уступки, чтобы не суетились и подуспокоились, но страну им на откуп не отдаешь, не позволяешь им быть ключевым игроком, выигрываешь время, осваиваешься в президентском кресле, расставляешь своих людей и начинаешь продвигать нужные для страны реформы и законы всеми возможными способами, причем железно, без имитации, чтобы нельзя было потом по щелчку пальцев вернуть все в зад. Когда олигархи поймут, что все идет куда-то не туда - уже поздно, основная власть у тебя в руках минимум на 4 года и ничего катастрофического они уже предпринять не смогут. А то, что говном будут на своих каналах поливать, это не приятно, но и не смертельно. Народ у нас хоть звезд с неба не хватает, но и далеко не такие идиоты как ты думаешь, уверен, что большинство реальные изменения заметят и на себе ощутят, а дрисня от кучки ручных каналов в сторону президента, который заметно меняет их жизнь к лучшему существенно изменить симпатий к нему не сможет.
Вот как раз олигархи не такие идиоты как ты думаешь. И это я молчу про крыс и тупо продажных тварей, которые по любому будут у любого президента.
По этому есть смысл давить их по одному идя на договорняки с остальными.
А по одному их давить, при гнилой и не реформированной системе, особо смысла не вижу, круговую поруку никто не отменял. Я считаю эффективней было бы правдами и не правдами продавливать нужные законы и реформы, построить хоть какой-то фундамент, а потом уже давить, чтобы наверняка, а то как всегда одна спортивная рыбалка получится.
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сравнил судебную реформу на Украине с революцией Николая Коперника в науке. «То, что мы совместно сделали, соответствует нашим стандартам, но также нужно, чтобы эти стандарты заработали. А это уже должно сделать украинское общество», - подчеркнул он.[19]Сам куратор судебной реформы Алексей Филатов доволен её ходом, но вместе с тем подчёркивает, что для справедливого судопроизводства только её одной будет недостаточно. По его словам, нужно провести реформы прокуратуры, адвокатуры и юридического образования.[20]
Вообще проблема не столько в законах и реформах, сколько в их соблюдении либо саботировании. При Пете с этим порядка явно больше было....
Европейские политики всегда по поводу украинских реформ в излишне комплиментарной форме отзывались. В переводе на нормальный язык, это что-то типа "мы рады, что в вашей безнадежной стране, хоть какие-то телодвижения в плане реформ происходят, ведь это лучше чем вообще ничего". Того же клоуна они тоже в таком же ключе вроде хвалили несколько раз. К слову заканчивались такие комплиментарные месседжи всегда одним и тем же - "..но нельзя останавливаться.." и тд., типа "надеемся рано или поздно дойдет и до чего-то реального".
Ну Петя как личность позначительнее "нелоха", которого никто всерьез не воспринимает, все на Петином авторитете и влиянии держалось, а это плохо. У нас же не пожизненный царь, а временный президент. Реальные реформы - это реформы, в результате которых все правильно работает без оглядки на то, кто к власти пришел. В США например система Трампа вроде выдержала без особых потерь, кроме репутационных, хотя он клоун был похлеще нашего.
Это не реально сделать в рамках одного президентского срока в условиях той прогнившей системы, войны на всех фронтах и совкового пофигизма. Здравомыслящие люди это понимают. Да и примеры многих западных стран весьма наглядны....
И да! Вот тот результат реформы верховного суда, который ты не видишь!
https://censor.net/ru/news/3267031/verhovnyyi_sud_vo_vtoroyi_raz_otmenil_protokol_tsik_o_priznanii_virastyuka_izbrannym_nardepom_opora
В общем у меня другое мнение - при достаточной воле и реальном желании можно успеть сделать очень многое и за один срок, причем так, чтобы сделанное не превратилось в пшик в одно мгновение.
Вообще не в курсе ситуации с Вирастюком, я так понял там верховный суд справедливое решение принял и ты кинул как в пример? А как быть с кучей случаев, когда верховный суд отменял увольнения зашкварившихся судей и чинуш еще и присуждал выплату им крупных компенсаций например?
Примерно так выглядит реальность, которую мало кто воспринимает. Народу популисты лучше заходят...
А как быть с кучей случаев, когда верховный суд отменял увольнения зашкварившихся судей и чинуш еще и присуждал выплату им крупных компенсаций например?
Давай конкретные примеры обсудим.
Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко
Хотя с ВС вроде редко бывают какие-то скандалы, просто у меня в связи с потоком зашкваров уже в голове смешались все эти КС, ОАСК, Печерские суды и тд.
По Семочко всё чётко. Порох тогда его тупо на волне хайпа от Бигуса надавил чтоб уволили. Доказать вину Семочко так и не удалось.
Согласен, подобный трешак наверно только в Украине возможен. Это лишь в очередной раз доказывает глубину той жопы из которой полностью вылезти будет очень не просто.
Умные и так знают, что наши там не жуют сопли. А упоротым "3,14здец-всепропало" эта информация бестолку.
Вот когда станем Израилем, тогда сможем и отвечать как Израиль. А пока ... "неизвестная третья сила"
2 Можно мы сами будем решать объявлять или не объявлять кому-то войну? Непонятливые - в сад.
3 Ты сам ответил: "хохлы на заработках в РФ". Украинцы на заработки к агрессору не ездят.
1. " Я хотел просто, чтобы люди знали, что несмотря на все мы тоже работаем, и люди наши там стоят не зря" - правильно? Правильно!
2. "Неужели непонятно, что наши европейские друзья, теряют миллиарды $ на санкциях против РФ? Они делают это в ущерб экономике своих стран и своих граждан. Естественно они спят и видят, чтобы отменить эти санкции. И ты предлагаешь дать им повод, который РФ раздует на весь мир?" - правильно? Правильно?
Так КАК правильно?