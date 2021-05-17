Українські ТЕС і АЕС штучно обмежені, а імпорт з Росії знову відновлений, – нардеп
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Україна з 17 травня знову відновила прямі закупівлі струму з Російської Федерації попри прийняття закону про заборону імпорту і балансові обмеження українських електростанцій.
Про це повідомила народний депутат ("Слуга народу") Людмила Буймістер.
"Сьогодні Україна знову почала прямі закупівлі струму з країни-агресора. Чергові 100 МВт змусять українських виробників знижувати виробництво", - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що станом на ранок понеділка, виробництво струму на українських АЕС обмежене на 720 МВт.
"Тільки з початку травня українські атомні електростанції через штучні обмеження недовиробили 136 млн кВт годин – це понад 200 млн грн збитків для державної компанії "Енергоатом",- зазначила Буймістер.
За її словами, теплові електростанції взагалі змушені працювати лише одним блоком, що порушує вимоги до безпечної експлуатації.
"Ці збитки – це пряма відповідальність діючого складу НКРЕКП, який попри рішення парламенту і президента не поспішає зупиняти російсько-білоруський імпорт", - наголосила нардеп від "Слуги народу".
Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.
Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.
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Украина нетто экспортер электроэнергии и экспортирует в десятки раз больше чем закупает в россии, так что импорт той как раз приходится на выравнивание небалансов в энергосистеме,
Энергосистема совка была так построена что бы вечерние максимумы европейской части покрывали перетоки с Сибири, элекктроэнергия подчинена законам физики а не политикам,
хочешь что бы не было импорта с россии сиди вечером в темноте а не разглагольствуй
У 1998 році закінчив із відзнакою відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка[2].
Березень 2006 - травень 2014 - директор юридичного департаменту, Віце-президент ТОВ «ВС Енерджи Інтернешнл Україна»[3].
Липень 2016 - жовтень 2019 року - заступник директора ТОВ «Форбс енд Манхеттен Україна», згодом - віце-президент, президент ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна»[4].Державна служба[ред. | ред. код]
Травень - серпень 2014 року директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України[5].
27 серпня 2014 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[6].
Звільнений з посади за власним бажанням 21 березня 2016 року[7].
29 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[8].
4 листопада 2019 року шляхом таємного голосування обраний Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[9].
Вграти в нуль енергетику країни, авторитет на міжнародній арені всього за 2 роки! Саме воно б такого не змогло - мізків не вистачить. А додати до цього повний провал в боротьбі з пандемією і "видатні перемоги" в боротьбі з олігархами - ось і теми для хрипіння на персконференції...
От тільки мені здається, що про це, якщо і згадають, то режисери миттєво переведуть тему на інше...
Потому что управленцы ***********.
"Але, поки що високі оцінки і підтримка нашої політичної сили на чолі з президентом свідчать про те, що та частина наших виборців, які бачать Україну європейською, розвиненою, квітучою, вірять у майбутнє, вони бачать ці реформи", - наголосив Корнієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3265733
Тому ці дебіли з Шапіто-95 і далі будуть грохати економіку розповідаючи казки своїм виборцям, бо до більшості зебілів ще не дійшло ні до голови, ні до холодильника.
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.