Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи
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Головним досягненням за два роки роботи команди "Слуги народу" на чолі з Володимиром Зеленським є впровадження реформ, для проведення яких їх делегували виборці.
Про це на брифінгу у ВРУ сказав перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, поки на цьому шляху досить перешкод.
"Але, поки що високі оцінки і підтримка нашої політичної сили на чолі з президентом свідчать про те, що та частина наших виборців, які бачать Україну європейською, розвиненою, квітучою, вірять у майбутнє, вони бачать ці реформи", - наголосив політик.
Корнієнко зазначив, що спектр завдань, які стоять перед владою, досить широкий - починаючи від економічних реформ і закінчуючи спробами встановити мир на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
2. Ківа- доктор, а значить освітня реформа таки вдалась.
3. Асфальт лікує ковід!!! Медична реформа, як не крути!
4...
Кива один стал прафессаром. А Юзик, Лысый из квартала, Ленка и Беня - не кандидаты даже. Не реформа. Злидні ще не у всіх. Теж не реформа.
И если голосовать во втором туре за Зеленского оправдывает необходимость смены власти, то оправдания голосования за "Слуг народа" или "Голос" НЕТ. Вот эта гребанная "Монобільшость" и получилась самым большим Злом для украинской нации.
Нам не понять, шо они там видят...
Порошенко - Президент !
Зате твого мертвечука поки що допуя.
- нет...
- а он есть...
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
АЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙКОКС
І додав:" Все залежить від кількості і якості "коксу"..."