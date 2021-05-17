Не варто чекати на майбутній ТКГ прогресу щодо Донбасу, поки з РФ не справляється колективний Захід, - Арестович

Переговори з Росією зараз в стані стагнації. Не варто очікувати прогресу у врегулюванні ситуації на сході України від чергових засідань ТКГ 18-19 травня, оскільки на позицію Росії не може вплинути навіть колективний Захід.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ

"Завтра і післязавтра - чергові засідання Тристоронньої контактної групи. Нормандський формат є старшим для Мінського і останній реалізує рішення першого", - написав він.

За його словами, політичний радник України в Н4 Андрій Єрмак на цьому тижні направив листи своїм візаві з Німеччини, РФ і Франції, з пропозицією провести позачергову зустріч. Головні теми:

- повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на фронті (тому, що його порушення практично щоденні),

- розблокування мирного процесу (тому, що він в стагнації),

- організації нової зустрічі лідерів Нормандського формату (тому, що не реалізуються багато рішень Паризького саміту 2019 року і з того часу, занадто багато всього змінилося в світі, починаючи з посилення угруповання російських військ на українських кордонах).

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Арестович зазначив, що до цього українська дипломатія кілька разів зверталася з пропозицією провести позачергове засідання або Підгрупи з безпеки або спільного засідання ТКГ, враховуючи обстановку на фронті і кількість смертей, як військовослужбовців, так і цивільних, але "російське керівництво не пішло на це, демонструючи, хто справді зацікавлений у припиненні вогню, а хто - ні".

"Політика Кремля зрозуміла: вони вклали мільярди доларів, тисячі своїх і чужих життів, нарвалися на санкції і Крижану війну із Заходом для того, щоб легалізувати т.зв. "молоді республіки", і поки не збираються відмовлятися від цього напряму, тому, що за їхнім задумом визнання "... республік" і наділення "особливим статусом" - це один з провідних механізмів руйнування української державності та постановки під контроль української внутрішньої і зовнішньої політики.

Ми ніколи не підемо на таке визнання, тому, що це означало б:

- виведення РФ зі статусу держави-агресора і учасника конфлікту, а значить заохочення її (та інших подібних їй режимів) до подальшої безкарності, руйнування існуючої системи світової безпеки,

- початок повільного краху української державності, добровільне обмеження власного суверенітету на своїй же території", - написав Арестович.

Речник української делегації в ТКГ підкреслив, що стороною переговорів в ТКГ є Російська Федерація.

"Її ж керівництво робить титанічні зусилля, для того, щоб зобразити із себе "... посередників у внутрішньоукраїнському конфлікті". Для цього, вони весь комплекс питань (гуманітарних, безпеки, економічних, політичних) послідовно прив'язують до питання визнання Україною т.зв. "ЛДНР".

Доводиться знову й знову нагадувати їм справжній стан речей.

Через цю позицію РФ, процес консультацій перебуває в стагнації. Не вирішуються не тільки стратегічні питання мирного врегулювання, як такого, а й тактичні - відкриття КПВВ, відновлення соціально-економічних зв'язків з нашими громадянами на окупованих територіях, виплати пенсій, обміну полоненими, але і, в першу чергу, забезпечення повної безпеки: припинення вогню, відведення важких озброєнь, виведення російських військ, тільки після виконання якою і можна всерйоз говорити про подальші етапи врегулювання.

Змусити кремлівське керівництво на даному етапі змінити таку свою позицію не вдається поки навіть колективному тиску Заходу", - зазначив Арестович.

Також спікер української делегації в ТКГ розповів, що політика, яка проводиться на даному етапі полягає в тому, щоб утримати РФ від відкритого застосування сили, показавши безперспективність даного шляху, а також зрушити з місця процес мирного врегулювання.

Базовими умовами України при цьому є повне припинення вогню, а партнером по переговорах є РФ і ніяких інших варіантів бути не може.

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"Ця позиція України знаходить розуміння і підтримку з боку наших міжнародних партнерів. Багато чого буде залежати від зустрічі Байдена і Путіна, "українська частина" порядок денний якої узгоджується адміністраціями президентів США і України. Проривів поки чекати не доводиться.

Наївно чекати від Української делегації для участі ТКГ проривів там, де поки не справляється колективний Захід.

Проте, ми працюємо: з малим ККД, в періоді стагнації мирного процесу, відшукуючи шляхи і способи навіть у цих умовах домогтися вирішення конкретних питань - від припинення вогню до відкриття КПВВ, повернення полонених і виплати пенсій", - резюмував Арестович.

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