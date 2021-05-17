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відеозвернення (9) Чаус (232)

Папка "гусь" і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Папка "гусь" і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією

Опубліковане суддею-втікачем Миколою Чаусом відео може бути спланованою медіакампанією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Букви".

Журналісти переглянули метадані самого відео.

Так папка, з якої завантажили відео, називається "гусь". Саме відео монтували професійною програмою відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена ​​на MacBook Apple. Ця програма досить складна для освоєння і використання, порівняно з іншими програмами для відео, які є на MacBook. Тобто це програма для професійного монтажу.

Папка гусь і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією 01

"Усе це може означати, що Миколі Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Чаус опублікував відеозвернення. Екссуддя заявив, що найближчим часом повернеться в Україну.

Також дивіться: Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш. ВIДЕО

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Топ коментарі
+21
Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 1343 Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 5391
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17.05.2021 14:59
+9
Ермак делает из Вовы гусиный паштет... Эх, дурилка картоная, далось тебе это преЗедество, - "играл" бы сейчас хером а пианине и горя не знал...
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17.05.2021 15:09
+6
Он уже пожалел сто раз, что влез в чужую игру - думал тут на видео поулыбаюсь, там речь зачитаю и делов-то! Но лоха поимели по полной, ещё не до конца.
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17.05.2021 15:33
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Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 1343 Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 5391
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17.05.2021 14:59 Відповісти
У Вови свій Гонгадзе?
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17.05.2021 15:02 Відповісти
сравнивать этого "судью" с Гонгадзе?.. прибьют этого "судью" за уши к стенке, никто не пожалеет, а многие спасибо скажут.
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17.05.2021 15:52 Відповісти
прорашистские ,антиукраинские "деркачи " выдают себья именно монтажем пленок .Из мацквы вся эта хрень имеет ножки да рожки..
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17.05.2021 15:04 Відповісти
Конечно из Москвы...Ермак , который де факто руководит Украиной вместо Зеленского - это шпион путлера под кличкой "Козырь" . В Украине через 5 лет после Майдана к власти опять пришли пропутлеровские пацаны. Уже два года они руководят Украиной под чутким руководством обнулённого. Спасибо 73% лохов.
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17.05.2021 18:57 Відповісти
Тобто: вірогідно, що до запису цієї відухи долучилися спецслужби України.
Ну-ну...
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17.05.2021 15:04 Відповісти
в часі збереження файлу стоїть +3 - тобто кацапський часовий пояс - якби відео зберігали в Україні то стояло би +2
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Може й так. Проте літній час у нас також начебто +3 позначаеться, а Грінвіч +1
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17.05.2021 16:21 Відповісти
літній час у нас UTC+3
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18.05.2021 02:25 Відповісти
Ермак делает из Вовы гусиный паштет... Эх, дурилка картоная, далось тебе это преЗедество, - "играл" бы сейчас хером а пианине и горя не знал...
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17.05.2021 15:09 Відповісти
Он уже пожалел сто раз, что влез в чужую игру - думал тут на видео поулыбаюсь, там речь зачитаю и делов-то! Но лоха поимели по полной, ещё не до конца.
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17.05.2021 15:33 Відповісти
..не проблема - кино снимется для одноклеточных, самого верного лохтората, свидетелей сватов, святого кваквартала и Мосейчукчи-полвареника
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17.05.2021 15:23 Відповісти
после детально задокументированного похищения Чауса украинскими спецслужбами ГУР на территории сопредельного государства, все сказанное этим коррупционером не имеет НИКАКОГО значения от слова "СОВСЕМ". Вову поимели просто-так=)
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17.05.2021 15:43 Відповісти
Насправді на рідному для МАС final cut pro монтувати практично так само, як і в Адобовській програмі. Хоча взагалі вирізати з запису зайві дублі - взагалі елементарщина, повний новачок зможе це зробити через 15 хвилин тицяння по кнопках.
А от те, що програма 2020-го року - це вже говорить про те, що монтажер слідкує за регулярним оновленням програми.
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17.05.2021 19:39 Відповісти
 
 