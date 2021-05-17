Папка "гусь" і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією

Опубліковане суддею-втікачем Миколою Чаусом відео може бути спланованою медіакампанією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Букви".

Журналісти переглянули метадані самого відео.

Так папка, з якої завантажили відео, називається "гусь". Саме відео монтували професійною програмою відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена ​​на MacBook Apple. Ця програма досить складна для освоєння і використання, порівняно з іншими програмами для відео, які є на MacBook. Тобто це програма для професійного монтажу.

"Усе це може означати, що Миколі Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Чаус опублікував відеозвернення. Екссуддя заявив, що найближчим часом повернеться в Україну.

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