У Польщі померла сьома жертва ДТП з українським автобусом - 27-річна Анастасія Кочеткова
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У реабілітаційному центрі міста Отвоцк поблизу Варшави померла сьома жертва аварії українського автобуса, яка сталася в ніч на 6 березня.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив консул консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив український дипломат, потерпіла померла в неділю вранці уві сні.
"Причину смерті буде встановлено внаслідок розтину, який буде проведено в середу, 19 травня. Після цього тіло загиблої перевезуть в Україну", - повідомив Горбань.
За його словами, родині повідомили про смерть близької людини. Фірма з надання ритуальних послуг вже займається питаннями оформлення документів для перевезення тіла померлої в Україну.
За повідомленнями в ЗМІ, померла - мешканка Хмельницького 27-річна Анастасія Кочеткова. Після ДТП дівчина довгий час перебувала в лікарні в Перемишлі в критичному стані. Після того, як її стан дещо покращився, вона була переведена на початку квітня для подальшої реабілітації в медичний центр міста Отвоцк неподалік від Варшави.
Як повідомлялося, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних установ.
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