У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії

У Кремлі вважають, що Україну скеровують у бік ненависті до Росії, але при цьому "Москва відкрита для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"На наш жаль, в Україні спостерігається певний дефіцит суверенітету, і цей дефіцит суверенітету заповнюється якраз тими, хто твердою рукою іноді Україну скеровує. І все частіше скеровують Україну в бік ненависті до Росії. І тому все, що робить Україна, всі рішення, які приймаються, а багато рішень приймаються саме під впливом цієї самої твердої руки, вони мають антиросійський характер", - заявив Пєсков журналістам у понеділок.

Так він відповів на питання, пов'язане з недавньою заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що Україну "перетворюють на антипод Росії".

На питання, які заходи гарантування безпеки у зв'язку з цим будуть прийняті Росією, Пєсков сказав: "Вони вже були прийняті. Росія в цілому вживає всіх необхідних заходів для того, щоб на тлі непередбачуваності й ворожості багатьох сусідів гарантувати свою власну безпеку".

"При цьому Росія була і залишається відкритою для дружнього діалогу і для спроб щодо нормалізації відносин. Про це теж говорив президент Путін, і напевно, ось ці його слова потрібно ставити на чільне місце", - наголосив він.

Пєсков також додав, що Росія не є першоджерелом різних фобій, санкцій, концентрації збройних сил на кордоні, але РФ реагує на це.

14 травня Путін із жалем зазначив, що Україну перетворюють на антиросійський майданчик, і це вимагає особливої ​​уваги з точки зору гарантування безпеки.

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