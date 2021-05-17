У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії
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У Кремлі вважають, що Україну скеровують у бік ненависті до Росії, але при цьому "Москва відкрита для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"На наш жаль, в Україні спостерігається певний дефіцит суверенітету, і цей дефіцит суверенітету заповнюється якраз тими, хто твердою рукою іноді Україну скеровує. І все частіше скеровують Україну в бік ненависті до Росії. І тому все, що робить Україна, всі рішення, які приймаються, а багато рішень приймаються саме під впливом цієї самої твердої руки, вони мають антиросійський характер", - заявив Пєсков журналістам у понеділок.
Так він відповів на питання, пов'язане з недавньою заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що Україну "перетворюють на антипод Росії".
На питання, які заходи гарантування безпеки у зв'язку з цим будуть прийняті Росією, Пєсков сказав: "Вони вже були прийняті. Росія в цілому вживає всіх необхідних заходів для того, щоб на тлі непередбачуваності й ворожості багатьох сусідів гарантувати свою власну безпеку".
"При цьому Росія була і залишається відкритою для дружнього діалогу і для спроб щодо нормалізації відносин. Про це теж говорив президент Путін, і напевно, ось ці його слова потрібно ставити на чільне місце", - наголосив він.
Пєсков також додав, що Росія не є першоджерелом різних фобій, санкцій, концентрації збройних сил на кордоні, але РФ реагує на це.
14 травня Путін із жалем зазначив, що Україну перетворюють на антиросійський майданчик, і це вимагає особливої уваги з точки зору гарантування безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
71% українців вважають Росію агресором щодо України.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Эту концепция поглощения можно описать так" Либо Украина принадлежит Мацкве, либо в Украине будет вечная война украинцев против украинцев, и Рашка будет поддерживать эту войну вечно"..
Но всё пошло не так как мыслили стратеги Кремля!.. Украина устояла, окрепла, и теперь каждый год жизни ослабляет Рашку и "русский мир"..
и таки да, это благородная ненависть к поганому "русскаму миру"!
Так Українська держава! 30 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, вони навіть нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в ЕС і НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою ********** паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була раніше так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
_Тю! Вы так говорите будто это что-то плохого.