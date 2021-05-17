УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4427 66
Кремль (196) Пєсков (799) Путін (17375) Росія (28488)

У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії

У Кремлі вважають, що Україну скеровують у бік ненависті до Росії, але при цьому "Москва відкрита для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"На наш жаль, в Україні спостерігається певний дефіцит суверенітету, і цей дефіцит суверенітету заповнюється якраз тими, хто твердою рукою іноді Україну скеровує. І все частіше скеровують Україну в бік ненависті до Росії. І тому все, що робить Україна, всі рішення, які приймаються, а багато рішень приймаються саме під впливом цієї самої твердої руки, вони мають антиросійський характер", - заявив Пєсков журналістам у понеділок.

Так він відповів на питання, пов'язане з недавньою заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що Україну "перетворюють на антипод Росії".

На питання, які заходи гарантування безпеки у зв'язку з цим будуть прийняті Росією, Пєсков сказав: "Вони вже були прийняті. Росія в цілому вживає всіх необхідних заходів для того, щоб на тлі непередбачуваності й ворожості багатьох сусідів гарантувати свою власну безпеку".

"При цьому Росія була і залишається відкритою для дружнього діалогу і для спроб щодо нормалізації відносин. Про це теж говорив президент Путін, і напевно, ось ці його слова потрібно ставити на чільне місце", - наголосив він.

Пєсков також додав, що Росія не є першоджерелом різних фобій, санкцій, концентрації збройних сил на кордоні, але РФ реагує на це.

14 травня Путін із жалем зазначив, що Україну перетворюють на антиросійський майданчик, і це вимагає особливої ​​уваги з точки зору гарантування безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речник МЗС Ніколенко про слова Путіна щодо антипода РФ: Танки і токсичні ідеї "русского мира" не зупинять трансформації України на демократичну державу

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+37
Поэтому Крым Залесье оккупировало с целью направить Украину в сторону "россиеобожания". Спасибо, понятно.
показати весь коментар
17.05.2021 15:04
+36
В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5934 В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
17.05.2021 15:04
+27
никто, за последние лет 90, так много не сделал для того что бы вызывать рвотный рефлекс от одного слова "россия", у любого нормального украинца, как глава кремля - путин.
показати весь коментар
17.05.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плевать на то, что "в Кремле считают".
показати весь коментар
17.05.2021 15:02 Відповісти
убили украинцев в 2014 - 13 тысяч, потом по пару десятков в месяц...."ну почему они нас, зайчиков,так не любят?"
показати весь коментар
17.05.2021 15:38 Відповісти
...а до того, ще пару десятків мільйонів під приводом війни, Голодоморами, репресіями, депортаціями...
показати весь коментар
17.05.2021 15:50 Відповісти
Мля, кому ещё у нас не понятно, что с между нами и этим лепрозорием нужна глухая стена и полная изоляция?
показати весь коментар
17.05.2021 15:03 Відповісти
Кого-то ещё интересует, что в кремле считают?... В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 4241
показати весь коментар
17.05.2021 15:03 Відповісти
В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5934 В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
17.05.2021 15:04 Відповісти
У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 6820
показати весь коментар
17.05.2021 19:23 Відповісти
Поэтому Крым Залесье оккупировало с целью направить Украину в сторону "россиеобожания". Спасибо, понятно.
показати весь коментар
17.05.2021 15:04 Відповісти
У кацапов все по закону они ничего не окупировали,и нигде не учавствуют ихтамнет,уже каждый знает наизусть их отмазки и бред мол Крым никто не захватывал там прошел референдум вызнаный миром,на этом лицемерном словосочетании они делают акцент,а в Донбассе местные ополченцы не захотели жить в стране где в Киеве прошел переворот не захотели быть бендеровцами и за этого каратели с Киева решили бомбить и обстреливать ордло мирных людей,не щадят никого,распянули мальчика даде в самих трусиках,а армии рф нет,что вы думаете если бы там была армия рф она бы дошла до Киева,или армия рф не способна отвоевать донбасс,то есть кацапы открыто никогда не идут, всё гибридно
показати весь коментар
17.05.2021 15:38 Відповісти
реальность лжи
показати весь коментар
17.05.2021 15:41 Відповісти
Блин, они там реально идиоты или им просто заплатили, чтоб они корчили из себя таковых?
показати весь коментар
17.05.2021 15:04 Відповісти
Они хуже идиотов - большевичье ГУЛАГовское.
показати весь коментар
17.05.2021 15:22 Відповісти
Я бы сформулировал по-другому: россиененавистничество украинцев толкает Украину подальше от этой лишнехромосомной недостраны.
показати весь коментар
17.05.2021 15:04 Відповісти
пытаясь понять логику заявлений сумасшедших ватников вы подвергаетесь опасности самому свихнуться.
показати весь коментар
17.05.2021 15:05 Відповісти
"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз всемирно известным рашистским террористом и оккупантом начиная с 2014года
показати весь коментар
17.05.2021 15:06 Відповісти
Да, дефицит суверенитета, в Крыму и на окупированном востоке Украины.
показати весь коментар
17.05.2021 20:19 Відповісти
никто, за последние лет 90, так много не сделал для того что бы вызывать рвотный рефлекс от одного слова "россия", у любого нормального украинца, как глава кремля - путин.
показати весь коментар
17.05.2021 15:06 Відповісти
твердою рукою кремль направляє Україну в сторону "россиененавистничества".
показати весь коментар
17.05.2021 15:07 Відповісти
Какого хрена рука которая направляет в сторону "кацапоненавистничества" такая ленивая? В сто раз сильней пусть направляет и подталкивает.
показати весь коментар
17.05.2021 15:07 Відповісти
Є такі спроби. Але вони діють на меншість жителів України. Переважно та тих, хто вже родився з цією ненавистю. А решті - якось "по цимбалам".
показати весь коментар
17.05.2021 15:08 Відповісти
Як можна народитись з ненавистю?А так звичайно, 71 відсоток це меншість.
71% українців вважають Росію агресором щодо України.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
показати весь коментар
17.05.2021 15:10 Відповісти
"антироссийский характер" - скажешь спасибо за это х#йлу и его присным. как всегда, наглость и подлость кремлевских крыс зашкаливает.
показати весь коментар
17.05.2021 15:08 Відповісти
Ніхто більше не підштовхнув Україну до "россиененавистничества" ніж Фуйло.
показати весь коментар
17.05.2021 15:08 Відповісти
Нас-рать что в кремле считают!.....
показати весь коментар
17.05.2021 15:09 Відповісти
меня и направлять не надо
показати весь коментар
17.05.2021 15:09 Відповісти
Как будто россияноненависничество это что то плохое.
показати весь коментар
17.05.2021 15:10 Відповісти
На мнение свинособак весь мир уже давно насрал. В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 8052

В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5020

показати весь коментар
17.05.2021 15:12 Відповісти
Коммунизм и большевизм - разные вещи. Коммунисты ( в цивилизованном смысле) есть по-немногу везде, а вот большевизм действительено - только в кацапии. И причина в самих ордынских представлениях о мироустройстве. Кацапы НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЕВРОПЕЙЦАМИ и НЕ БУДУТ. Это надо зарубить себе на носу Евросоюзу, а не выращивать у себя под боком нового гитлера и третий рейх! Не считать разменной монето в "замирении" кацапского фашизма Украину, помочь ей по-быстрее стать форпостом Западного мира на границе с этой недоимперией! Членство в ЕС и НАТО - вот выход из этой ситуации.
показати весь коментар
17.05.2021 15:49 Відповісти
Лючшая реклама ,,узкогорима,,-ворчество кремлевских умалишённых
показати весь коментар
17.05.2021 15:15 Відповісти
мой личный источник ненависти к Россиянским Вымиратам, к "русскаму миру", родился в конце зимы 2014 года, когда я со всем ужасом осознал что россиянская агентура в украинской власти, очень энергично подталкивал страну к гражданской войне, к атаманщине и "Гуляй полю", а когда этот вариант провалилися, тогда начался следующий вариант: "Стрелков и захваты городов".. эти сценарии готовились в ГенШтабе РФ еще с 2003 года, и приведение Януковоща к власти, было частью этого глобального сценария поглощения Украины Рашкой..
Эту концепция поглощения можно описать так" Либо Украина принадлежит Мацкве, либо в Украине будет вечная война украинцев против украинцев, и Рашка будет поддерживать эту войну вечно"..
Но всё пошло не так как мыслили стратеги Кремля!.. Украина устояла, окрепла, и теперь каждый год жизни ослабляет Рашку и "русский мир"..
и таки да, это благородная ненависть к поганому "русскаму миру"!
показати весь коментар
17.05.2021 15:15 Відповісти
Я поддерживаю рассеененавистничество . Вот убрались бы эти макаки из Украины - и я бы забыл вообще об их существование.
показати весь коментар
17.05.2021 15:17 Відповісти
НЕ является источниковм восйк на границе? т е это вофска нато на вотоке на территории рф стоят? звиздун.
показати весь коментар
17.05.2021 15:18 Відповісти
и правильно правильной рукой направляют...
показати весь коментар
17.05.2021 15:19 Відповісти
Нет предела цинизму товарища Писькова. Цинизм в России заменил все- совесть, честь, правду. Осталась одна дыра.
показати весь коментар
17.05.2021 15:21 Відповісти
Так что в этом плохого?
показати весь коментар
17.05.2021 15:22 Відповісти
Чтобы вызвать "любовь" у Украины Раша то сырные войны устраивала, то газовые, то гибридные... Градами через границу по Украине стреляла, корабли укранские расстреливала, территорию оккупировала. А ЕС и США наших раненых лечили.
показати весь коментар
17.05.2021 15:22 Відповісти
Я тоже направляю!!!!!!!
показати весь коментар
17.05.2021 15:23 Відповісти

Так Українська держава! 30 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої ​​тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, вони навіть нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в ЕС і НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою ********** паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була раніше так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
показати весь коментар
17.05.2021 15:25 Відповісти
Вы сами нас направили в 2014 году, выродки москальские!
показати весь коментар
17.05.2021 15:26 Відповісти
На допросе Чикатилло заявил что следователей и прокуратуру "твердой рукой направляют в сторону чикатиллоненавистничества" но но при этом он открыт для дружественного диалога и попыток нормализации отношений...
показати весь коментар
17.05.2021 15:29 Відповісти
И хорошо что только твёрдой рукой а не твёрдым чем-то ещё!
показати весь коментар
17.05.2021 15:32 Відповісти
А раньше говорили "русофобия". Но фобия- это боязнь, а значит не подходит и не отображает верный смысл контекста в большинстве ситуаций. А вот "россиененавистничество" (как её элиту, её тупых совков, и "государство") самое то! Респект, кстати, Пескову за чётко подобранный термин))
показати весь коментар
17.05.2021 15:35 Відповісти
Вот же ж клятые пиндосы! Оккупировали Крым, Донбасс, а теперь еще русофобию затевают! У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 8381 У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 3576
показати весь коментар
17.05.2021 15:41 Відповісти
Кацапи, мене і скеровувати не потрібно, я вам ніколи не пробачу ваших злочинів проти України і українців. Для мене ви найбільші вороги. Тільки після 2014 року я зрозумів, які ви підступні падли.
показати весь коментар
17.05.2021 15:42 Відповісти
А тебя Песков кто направляет?Ваш режим испытывает к москалям ту же ненависть походу,судя по вашей 20ти летней политике. У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 2704
показати весь коментар
17.05.2021 15:42 Відповісти
Я считаю, что вялое ***** уже давно трахает Россию. А когда оно дернулось в сторону Украины, то ему тведой рукой стукнули по головке.
показати весь коментар
17.05.2021 15:47 Відповісти
Окупували Крим, пренесли війну на донбас , а якщо взяти їхні теле шоу це печерний середньовічний шовінізм, так що давай полюбим рашистів ,які хочуть знищити Україну ?
показати весь коментар
17.05.2021 15:47 Відповісти
Рашисти і вялікій Пу "твердою рукою" скеровують Україну у бік ненависті до Росії.
показати весь коментар
17.05.2021 15:49 Відповісти
Визги и всхлипы из параллельной реальности.
показати весь коментар
17.05.2021 15:50 Відповісти
Нужна намного более твердая рука
показати весь коментар
17.05.2021 16:13 Відповісти
старпі, треба не рука (рука в Ківи), а розумна голова!
показати весь коментар
17.05.2021 17:50 Відповісти
больше чем цапы никто для этого не делает
показати весь коментар
17.05.2021 16:20 Відповісти
Писюн, если росисья такая дружелюбная, так возьмите эту "твёрдую руку" и подвесьте за ходули, лифты и лифчики, верните территории, не только Крым и Донбасс, а все анексированные вами, с "твёрдой руки" вырвите деньги и заплатите контрибуции, по началу за последние 110 лет (можно за все года сразу) и сдайте эту руку, в Гаагу! И будет дрючьба жвачка балалайка, если поверим в искренность!!!
показати весь коментар
17.05.2021 16:38 Відповісти
Хотелось бы сказать этому лживому, циничному выродку, писькову: - посмотри свое парашенское телевидение.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44 Відповісти
Два прості, риторичні питання:
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
показати весь коментар
17.05.2021 16:51 Відповісти
Такі прості, риторичні питання, потрібно задавати монголоукраїнським суржиком...
показати весь коментар
17.05.2021 18:13 Відповісти
вот же циничные мрази.
показати весь коментар
17.05.2021 17:05 Відповісти
"В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"
_Тю! Вы так говорите будто это что-то плохого.
показати весь коментар
17.05.2021 18:06 Відповісти
За що я маю любити кацапів?
показати весь коментар
17.05.2021 18:07 Відповісти
Ну набольший дефицит суверинитета Украины наблюдается на Донбассе и в Крыму.
показати весь коментар
17.05.2021 18:36 Відповісти
ТОЛЬКО ПЛОХОЙ УКРАИНЕЦ ХОТЬ КОГДА ТО ЛЮБИЛ РОССИЯН !!!
показати весь коментар
17.05.2021 18:43 Відповісти
скажите - где можно поддержать эту твердую руку?
показати весь коментар
17.05.2021 19:30 Відповісти
" В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"" ...ну хоть в чём то они правы и не брешут ! Хотя непонятно и с чего бы это?
показати весь коментар
17.05.2021 20:09 Відповісти
Як любить говорити моя кума: "Наплюють в душу і хочуть щоб їх за це любили".
показати весь коментар
17.05.2021 20:11 Відповісти
 
 