УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Київські новини
3190 36
Кличко (2133) Гришина Юлія (31)

Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронцям у боротьбі з корупцією, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронцям у боротьбі з корупцією, - нардеп

Мер Києва Володимир Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронним органам у боротьбі з корупцією в столиці.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Замість того щоб вирішувати все більш складні проблеми застарілої міської інфраструктури, медицини, освіти, окремі представники міської влади зосередилися на банальному грабунку. Те, що вражає в нинішніх подіях - це масштабність як створеної і викритої мережі розкрадань, так і часовий період, коли це відбувалося. Установи, підприємства та організації київського самоврядування утворили тісно пов'язану злочинну схему через яку роками прокачувалися десятки, а може й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, тобто грошей киян", - заявила депутат. За її словами, не дивно, що деякі місцеві чиновники, як раніше, так і тепер намагаються використовувати багатства столичної громади для власного збагачення.

"Ті події, які зараз розгортаються, точно не можна охарактеризувати словом "раптом". Ситуація в Києві була зрозумілою для киян. Навколо міських комунальних підприємств та установ "крутилися" дуже сумнівні особи, завжди було багато скандалів і журналістських розслідувань про сірі схеми в структурах міської влади. Для вивчення певних дій і встановлення учасників, для спостереження і підготовки висновків потрібен час. Зараз час прийшов, тому що є результати діяльності правоохоронних органів. Це ми спостерігаємо", - зазначила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+16
Ага, "слуги" опять начали атаку на пост киевского головы. К чему бы это?
показати весь коментар
17.05.2021 15:17
+11
На Віталіка наїзд уродів.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...

Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
показати весь коментар
17.05.2021 15:27
+10
Юлия Гришина не является представительницей первого эшелона звезд украинской политики, но все же фигурировала в скандальных заголовках.
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
показати весь коментар
17.05.2021 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
А стеклянный мост всё трещит........
показати весь коментар
17.05.2021 15:14 Відповісти
Ага, "слуги" опять начали атаку на пост киевского головы. К чему бы это?
показати весь коментар
17.05.2021 15:17 Відповісти
А почему вы любые антикоррупционные расследования считаете "атакой на пост"?
Обвинения ведь реальные, коррупция - реальная. Или вы за коррупцию?
показати весь коментар
17.05.2021 15:31 Відповісти
Нагадайте мені, будь ласка, чим закінчились антикорупційні дії проти "слуг"?
показати весь коментар
17.05.2021 15:33 Відповісти
Які саме? І проти яких слуг? Я за те, що будь-які антикорупційні дії доводилися до кінця - і не важливо, проти представників якої вони будуть політсили. А для вас, як я бачу - не стільки важлива боротьба проти корупції, як боротьба політична.
показати весь коментар
17.05.2021 15:51 Відповісти
Важлива. Та після шоу з порятунком татарова, це вже не боротьба з корупцією, а боротьба з опонентами за владу.
показати весь коментар
17.05.2021 15:56 Відповісти
Или просто тупой отжим бизнеса для своего человека.
показати весь коментар
17.05.2021 15:57 Відповісти
Беня хоче Київ.
показати весь коментар
17.05.2021 16:01 Відповісти
Таки да, Беня очень хочет киевских денег. Прошлые наезды закончились тем, что Кличко "добровольно" отдал часть доходов города в зеленый бюджет.
показати весь коментар
17.05.2021 16:06 Відповісти
Как не пыхти, а зельцманы в Киеве пройдут!
показати весь коментар
17.05.2021 15:35 Відповісти
Да пофигу на зельцманов. А если коррупционеров посадят - это замечательно будет - зельцманы они или нет - не важно.
показати весь коментар
17.05.2021 15:55 Відповісти
Или Кличко станет последней каплей в чаше терпения киевлян и зеленых утопят.
показати весь коментар
17.05.2021 16:03 Відповісти
Эти "антикоррупционные" расследования как возникают от "слуг", так и пропадают когда Беня или Зеля получают кусок пирога. Напомни, чем закончилось шумное дело киевских Микитася-Тартарова? Кто там сидит?
показати весь коментар
17.05.2021 15:53 Відповісти
Они не возникают от слуг - на сколько я знаю конкретно об этом расследовании - оно реально разрабатывалось УБЭПом уже достаточно давно. То, что слуги исползуют это в политической борьбе - ну так а кто не использовал бы? Судь ведь не в этом, а в том, что обвинения реальные. И нехрен тут стрелки гонять - я за то, чтобы и Татарова посадили, и чтобы эту кличковскую воровскую шоблу посадили.
показати весь коментар
17.05.2021 15:57 Відповісти
Так кто уже сидит? Хоть один. Все их "антикоррупционные" дела нужны для отжима денег или замены человека на своего. И все. Многие дела не доходят даже до суда ввиду отсутствия состава преступления как такового. Главное попресовать клиента. Все это не имеет абсолютно никакого отношения к борьбе с коррупцией.
показати весь коментар
17.05.2021 16:03 Відповісти
Правильно - давайте оправдываться этим и защищать по этому поводу коррупционеров.
показати весь коментар
17.05.2021 16:28 Відповісти
А если глаза открыть и внимательно почитать? Где хоть слово, где я оправдываю коррупцию и коррупционеров? Еще раз повторю -- Все происходящее не имеет абсолютно никакого отношения к борьбе с коррупцией.
показати весь коментар
17.05.2021 16:31 Відповісти
Верещук на этой должности больше устраивают шмарклю, А ПОТОМ ОН ЕМУ ПО РОСТУ НЕ ПОДХОДИТ.
показати весь коментар
17.05.2021 15:45 Відповісти
Интересно, кому он уже втер очко? Венедиктовой, Баканову? так давно пора! Авакову, тоже стоило бы.
А уж зе со слугами не втирать, а оторвать нужно, может тогда начнут думать головой..
показати весь коментар
17.05.2021 15:19 Відповісти
Юлия Гришина не является представительницей первого эшелона звезд украинской политики, но все же фигурировала в скандальных заголовках.
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
показати весь коментар
17.05.2021 15:21 Відповісти
Юлия Гришина также отметилась тем, что провалила экзамен на должность судьи в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда. Это при том, что ранее она построила блестящую научную карьеру и получила звание доктора наук.
Ученая не прошла и первого этапа конкурса, вылетив с него, провалив экзамен. Гришина не набрала даже минимального проходного балла, набрав по результатам анонимного теста всего лишь 112 баллов. При этом, нынешний депутат завалила, как и теорию, так и практику.
Крайне плохие отзывы о Гришиной можно найти и в сети. В качестве преподавателя и ученой она имеет следующую характеристику: Образования не знает, в школе не разбирается. Говорят, что следующим министром. Высокомерная, всезнайка. Один апломб и нахальство. В КДУ на юрфаке ее не любят, в комитете парламента считают выскочкой.
показати весь коментар
17.05.2021 15:22 Відповісти
...если бы Кличко начал втирать очко Гришиной в асфальт - вряд ли она смогла бы что-то рассказать Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 1057 Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 4299
показати весь коментар
17.05.2021 15:23 Відповісти
Нет что бы как Жопопоппинс приделать пропеллер на спину и повисеть на кране - Я веселый и строгий Карлсон - он понимаешь замыливает очки слуге народа Нонейм.
показати весь коментар
17.05.2021 15:26 Відповісти
На Віталіка наїзд уродів.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...

Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
показати весь коментар
17.05.2021 15:27 Відповісти
зелені уроди та мерзоти.
показати весь коментар
17.05.2021 16:39 Відповісти
Чия б корова мичала? Тим більше усі ці її "здобутки" так "випадково" співпали із черговим наїздом зеленої плісняви на Кличка.
Ну, дали ж сигнал плісняві, прийнявши санкції проти Дубінського з Коломойським, а вони знову і знову лізуть із своїми дебільними звинуваченнями Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 5096
показати весь коментар
17.05.2021 15:29 Відповісти
Надійшла скарга від поважного дєпутата,- #очъкогрішинойзосталосьнєдовтертим
показати весь коментар
17.05.2021 15:35 Відповісти
Борцун'я, пліснява. Як "неочікувано"
показати весь коментар
17.05.2021 15:35 Відповісти
У нас все занимаются очковтирательством, особенно те, кто не нравятся Зеле. нардеп Юлия гришина далеко пойдёт, почти так как Верещук.
показати весь коментар
17.05.2021 15:43 Відповісти
А может не только очковтирательством? Может ещё и очконахлобучивательством.
показати весь коментар
17.05.2021 15:55 Відповісти
Когда такое говорят слуги-уроды, это звучит практически как комплимент.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44 Відповісти
Глядя на тотальную застройку всего и вся, со всеми возможными нарушениями технических и моральных норм, так оно и есть.
показати весь коментар
17.05.2021 16:46 Відповісти
1. Если мэр нарушил закон - он должен отвечать по закону
2. Если мэр не отвечает по закону, то:
2.1 он не нарушал закон
2.2 так "работают" правоохранительные органы
2.3 договорились
Правоохранительные органы формирует и контролирует действующая власть, т.е. "слуги". Договариваются так же с действующей властью, т.е. со "слугами". Так к кому вопросы, неуважаемая народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина?
показати весь коментар
17.05.2021 16:57 Відповісти
 
 