Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронцям у боротьбі з корупцією, - нардеп
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Мер Києва Володимир Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронним органам у боротьбі з корупцією в столиці.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.
"Замість того щоб вирішувати все більш складні проблеми застарілої міської інфраструктури, медицини, освіти, окремі представники міської влади зосередилися на банальному грабунку. Те, що вражає в нинішніх подіях - це масштабність як створеної і викритої мережі розкрадань, так і часовий період, коли це відбувалося. Установи, підприємства та організації київського самоврядування утворили тісно пов'язану злочинну схему через яку роками прокачувалися десятки, а може й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, тобто грошей киян", - заявила депутат. За її словами, не дивно, що деякі місцеві чиновники, як раніше, так і тепер намагаються використовувати багатства столичної громади для власного збагачення.
"Ті події, які зараз розгортаються, точно не можна охарактеризувати словом "раптом". Ситуація в Києві була зрозумілою для киян. Навколо міських комунальних підприємств та установ "крутилися" дуже сумнівні особи, завжди було багато скандалів і журналістських розслідувань про сірі схеми в структурах міської влади. Для вивчення певних дій і встановлення учасників, для спостереження і підготовки висновків потрібен час. Зараз час прийшов, тому що є результати діяльності правоохоронних органів. Це ми спостерігаємо", - зазначила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.
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Обвинения ведь реальные, коррупция - реальная. Или вы за коррупцию?
А уж зе со слугами не втирать, а оторвать нужно, может тогда начнут думать головой..
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
Ученая не прошла и первого этапа конкурса, вылетив с него, провалив экзамен. Гришина не набрала даже минимального проходного балла, набрав по результатам анонимного теста всего лишь 112 баллов. При этом, нынешний депутат завалила, как и теорию, так и практику.
Крайне плохие отзывы о Гришиной можно найти и в сети. В качестве преподавателя и ученой она имеет следующую характеристику: Образования не знает, в школе не разбирается. Говорят, что следующим министром. Высокомерная, всезнайка. Один апломб и нахальство. В КДУ на юрфаке ее не любят, в комитете парламента считают выскочкой.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...
Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
Ну, дали ж сигнал плісняві, прийнявши санкції проти Дубінського з Коломойським, а вони знову і знову лізуть із своїми дебільними звинуваченнями
2. Если мэр не отвечает по закону, то:
2.1 он не нарушал закон
2.2 так "работают" правоохранительные органы
2.3 договорились
Правоохранительные органы формирует и контролирует действующая власть, т.е. "слуги". Договариваются так же с действующей властью, т.е. со "слугами". Так к кому вопросы, неуважаемая народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина?