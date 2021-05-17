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Французька компанія Sanofi оголосила про створення вакцини від коронавірусу з "великим потенціалом"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Французька компанія Sanofi оголосила про створення вакцини від коронавірусу з "великим потенціалом"

Французька фармацевтична компанія Sanofi спільно з британським партнером GSK повідомила про успішне завершення другого етапу тестування своєї вакцини від COVID-19. Випробування показали високий рівень вироблення антитіл після однієї дози препарату.

Про це повідомляє пресслужба французької компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначають, що проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін'єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).

"Після однієї ін'єкції в учасників (дослідження. - ред.) проявлявся високий рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, що свідчить про великий потенціал вакцини", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в другому етапі досліджень брали участь 722 добровольці.

Очікується, що найближчими тижнями почнеться основне дослідження в рамках третьої фази. На цьому етапі до тестування планують залучити 35 000 дорослих осіб із широкого кола країн. Передбачається виявлення рівня ефективності проти класичного варіанта коронавірусу з Уханю і південно-африканського штаму.

У разі успішних випробувань вакцина може бути затверджена в четвертому кварталі 2021 року.

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А українські "специ" заявили, що після вакцинування не обов'язково мають з'являтись антитіла. Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом" - Цензор.НЕТ 2845
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17.05.2021 15:28 Відповісти
...зато отлично обновляется гардероб Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом" - Цензор.НЕТ 1536
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Це такий підступний план від ЗЕлених переможців ковідла.

Спершу зникають антитіла, а згодом розгублений ковідъ зникає в напрямку, протилежному тому, з якого прийшов ©
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17.05.2021 15:48 Відповісти
Украина должна стучаться во все двери и требовать ради спасения человечества и быстрейшей победы над коронавирусом, чтобы в Украине Запад помог создавать лаборатории по производству вакцин, потому что чем больше будет лабораторий и производств вакцин, тем быстрее будет победа над вирусом в мире. Власти Украины должны с властями Западных стран договариваться о создании таких лабораторий в Украине и также с самими компаниями договариваться и можно даже, чтобы прибыль от вакцин шла также и самим компаниям, типа филиалы создавать в Украине. Выгоду получат две стороны и человечество вообщем!
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17.05.2021 15:39 Відповісти
Какие-то французы что-то там вошкаются, в то время, как величайший лидер современности давит вирусы прямо на клавишах пианино, не щадя жи... х..., кароче - не щадя организма своего, скажем хоть так. Французька компанія Sanofi оголосила про створення вакцини від коронавірусу з "великим потенціалом" - Цензор.НЕТ 3692
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17.05.2021 16:07 Відповісти
Французские тормоза в своем репертуаре.
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16.06.2021 11:55 Відповісти
 
 