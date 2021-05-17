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Новини Політика України
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НАБУ (1737) Зеленський (10456) Молдова (547) Порошенко (9203) викрадення (387) Бутусов Юрій (2015) Чаус (232)

Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов

НАБУ як і раніше невідоме місцезнаходження екссудді Миколи Чауса. Крім того, у відомстві побоюються, що він тепер зможе розвалити будь-яке звинувачення, пославшись на тиск на нього.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З'явилося відео із екссуддею-втікачем Чаусом, де він сказав, що викрали його для вивезення з України в Молдову в 2016-му році, а не зараз. Очевидно, мета відео - показати в.о. прем'єр-міністру Ауреліу Чокою, що прибув в Україну, що з формальної точки зору закони Молдови не порушені - Чаус сам себе викрав, зник за власним бажанням. Чаус, правда, не пояснив, навіщо він пересаджував себе з багажника в багажник, і як він змусив себе вивезти з Молдови військового аташе посольства України, про що стверджує поліція Молдови", - іронізує журналіст.

На його думку, хабарник Чаус стає епохальною фігурою.

"Він може розповісти про те, як п'ятий президент вивозив його з України в Молдову, і як шостий президент вивозив з Молдови в Україну, і при цьому він в будь-який момент може послатися на викрадення і погрози, відмовитися від своїх слів, і розміняти при будь-якій владі свої показання на більш м'який вирок", - пояснив Бутусов.

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"Я зв'язався з джерелами в НАБУ, запитав, а чи переданий Чаус детективам? Адже розслідувати можливу причетність до вивезення Чауса в 2016-му охороною Петра Порошенка можна тільки в рамках кримінальної справи НАБУ. Але виявилося, що НАБУ про місцезнаходження Чауса нічого не відомо. А це означає, що, утримуючи Чауса, викрадачі як і раніше блокують розслідування кримінальної справи", - розповів журналіст.

"НАБУ вважає, що після викрадання й утримування Чауса в якомусь невідомому місці, Чаус, як досвідчений суддя, в будь-який момент зможе заявити про тиск і незаконні методи проти нього і розвалити будь-яке звинувачення. НАБУ не приховує свого невдоволення діями викрадачів, які завдали тяжкої поразки судовому процесу. Даних про місцезнаходження Чауса зараз в НАБУ не мають", - додав Бутусов.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні".

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Топ коментарі
+13
Не тєрпіла, а потерпівший. Приблизно як Зеленський у справі з Фединою-Звіробій, які "погрожували" йому кулею від російських снайперів.))
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17.05.2021 15:47
+11
от тільки мантра "Порошенко вивіз Чауса в 2016-му" - дуже схожа на "Петро вбив старшого брата Михайла"
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17.05.2021 16:18
+10
Будь-які свідчення Чауса (окрім справи з викраденням) не мають ніякої юридичної сили, не вірите - запитайте у юристів (тільки не таких як Зеленський, бо він повний нуль з дипломом юриста).
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17.05.2021 15:57
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Чаус теперь - терпила - а значит не будет отвечать ,не за взятки не за шо другое)
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17.05.2021 15:44 Відповісти
Не тєрпіла, а потерпівший. Приблизно як Зеленський у справі з Фединою-Звіробій, які "погрожували" йому кулею від російських снайперів.))
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17.05.2021 15:47 Відповісти
Да исчезнет Чаус. Максимум проживет до конца каденции зеленского. Сдохнет как Цемах.
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17.05.2021 15:44 Відповісти
Звідки інфа про Цемаха?
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17.05.2021 15:49 Відповісти
Нічого цемаху не сталося.
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17.05.2021 15:50 Відповісти
Чауса Зе буде оберігати як зіницю ока, бо зникнення/вбивство/каліцтво Чауса автоматично робить з чинного президента терориста-злочинця. Тому Чаус буде жити і посилати всіх у пішу прогулянку, не здивуюсь, якщо він стане героєм або провідним політиком у найближчому майбутньому.
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17.05.2021 15:51 Відповісти
Та теперішня влада і так влипла по самі вуха. Всі розуміють що було викрадення і що десь його утримують і засвітилися наші дипломати. А це вімомство підконтрольне викючно президенту. Зараз щоб не говорив Чаус - злочин високих посадовців "зеленої влади" є і його вже нікуди не діти. Затягування часу приведе до втягування все більше і більше причетних до викрадення сідді. В злочинному середовищі це називається "забруднимо всіх, щоб йти разом".
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17.05.2021 16:21 Відповісти
Это тебе так видится, потому что это логично. Для зеленского Чаус это билет в зону. Реально Чаус живой труп. Сработает принцип: "нету тела, нету дела"
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17.05.2021 20:50 Відповісти
...ждем следующую серию киноэпопеи Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8209
Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1784
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17.05.2021 15:49 Відповісти
Порошенко его вывез т.к. безвиз. А Зеленский завёз обратно- т.к. обещал возвращать домой украинцев. Что тут непонятного?
PS/ Хорошо хоть президент не Кличко... этот вообще обещал всех приготовить к земле....
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17.05.2021 15:52 Відповісти
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4094
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17.05.2021 17:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
Чаус може розповісти багато чого цікавого, а от про кого - можна легко здогадатись по тому, хто заметушився, забігав і заверещав "ето пахіщеніє, єво слава нє імєют значенія" після повернення судді до України.
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17.05.2021 15:53 Відповісти
Будь-які свідчення Чауса (окрім справи з викраденням) не мають ніякої юридичної сили, не вірите - запитайте у юристів (тільки не таких як Зеленський, бо він повний нуль з дипломом юриста).
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17.05.2021 15:57 Відповісти
мечтать не запрещается
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17.05.2021 15:57 Відповісти
А что это ,свинособака,как не похищение?в Молдове уже фигурантов арестовали -обтейкай,лапоть
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17.05.2021 16:20 Відповісти
Go away russian pig
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17.05.2021 16:21 Відповісти
ему и о том если откажется...., тоже все растолковали...
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17.05.2021 16:07 Відповісти
яка блювотна пика...
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17.05.2021 16:08 Відповісти
А 6-тй Президент Украины это кто? Ели в Украине только 5 президентов.
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17.05.2021 16:16 Відповісти
Це те за кого ти голосив в 2019
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17.05.2021 16:21 Відповісти
Впечатляющая драма о Чаусе в стиле"Мертвеца"от Джармуша
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8014 Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7711
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17.05.2021 16:17 Відповісти
от тільки мантра "Порошенко вивіз Чауса в 2016-му" - дуже схожа на "Петро вбив старшого брата Михайла"
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17.05.2021 16:18 Відповісти
Что-то я не пойму с русней шахер махер, на карман махер-шахер. А как в этой цепочке вот это тело было размещено? Или он с русней шахер-махер через судей делал?
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17.05.2021 16:46 Відповісти
Шановні, виходячи з коментарів по темі Чауса, вбачаєтся одне - комусь явне пече поява п. чауса в Україні. Але треба почекати і побачити, якими будуть його свідчення в суді, а тоді вже буде видно - Порошенко, Зеленський чи хтось інший десь завинив!!! А так, це все пусті балачки, лише суд може прийти до висновку щодо допустимості доказів.
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17.05.2021 16:34 Відповісти
суд? в Украине? хахаха.....
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17.05.2021 17:03 Відповісти
Ну ми з вами живемо в Україні, іншого - немає!!!
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17.05.2021 17:41 Відповісти
Одразу видно юриста...
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17.05.2021 18:23 Відповісти
"Він може розповісти про те, як п'ятий президент вивозив його з України в Молдову, і як шостий президент вивозив з Молдови в Україну, і при цьому він в будь-який момент може послатися на викрадення і погрози, відмовитися від своїх слів, і розміняти при будь-якій владі свої показання на більш м'який вирок", - пояснив Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3265764


Порох вивозив, Гідант завозив!
Круті перевізники у Чауса, Стетхем просто ховається)))
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17.05.2021 16:52 Відповісти
Нагадало старе...
Есть такой старый советский анекдот: "Как известно Л. И. Брежнев был большой любитель хороших автомобилей и сам частенько управлял ими. Как то ехал он с личным водителем и решил сам поуправлять. Водителя справа посадил, сам -за руль. Естественно, притопил, далеко за сотню. Гаишники с радаром в кустах спрятались, видят --их клиент. Один выбегает--палкой машет. Машина остановилась. Он только к водителю сунулся, сразу развернулся и назад, к своей идёт. Напарник его спрашивает: Что это там за гусь? Он ему в ответ: Не знаю, кто это, но за водителя у него сам Брежнев".
Подробнее: https://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/315385.php
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17.05.2021 22:27 Відповісти
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5946

А шоколадом хоть подкармливали, или голодным держали с 206 по 2021?
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17.05.2021 17:49 Відповісти
Для тіпа розумних "юристів" тіпа Бутусова:
Чаус в тому числі може розповісти і як "п'ятий" Президент його вивизив ДО Молдови.
Тепер про докази...
На стадії досудового слідства ви, панове порохоботи, можете зійти на гі@вно, розповідаючи про "неприпустимість доказів". ТАКИМИ їх можна вважати лише до тих пір, поки Чаус не відмовиться від показів у суді. То ж зачекаємо на суд...
А всі свої фантазії (в тому числі і пана Юрія) можете засунути в одне пікантне місце, котре Порох змащує шоколадом, аби вам було приємніше...
Крапка.
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17.05.2021 18:21 Відповісти
Фамилия Ермак как диагноз
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17.05.2021 18:33 Відповісти
Фамилия как фамилия, ну еврейская разве что.
За свою жизнь знал двух ермаков, и оба были вполне нормальными и порядочными людьми. Так что ориентироваться на фамилии могут только ограниченные люди.
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17.05.2021 20:28 Відповісти
Ну стосовно форми ваших висловлювань та шоколаду, звичайно зважаючи загалом на рівень коректності вильвлювань на Цензорі, лишаю це на Ваш розсуд. Але по суті ви праві!
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17.05.2021 19:01 Відповісти
вильвлювань = висловлювання
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17.05.2021 19:03 Відповісти
кАзлы напостое загоняют себя в постоянные глухие тупики..(((
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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17.05.2021 22:45 Відповісти
 
 