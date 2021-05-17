Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов

НАБУ як і раніше невідоме місцезнаходження екссудді Миколи Чауса. Крім того, у відомстві побоюються, що він тепер зможе розвалити будь-яке звинувачення, пославшись на тиск на нього.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З'явилося відео із екссуддею-втікачем Чаусом, де він сказав, що викрали його для вивезення з України в Молдову в 2016-му році, а не зараз. Очевидно, мета відео - показати в.о. прем'єр-міністру Ауреліу Чокою, що прибув в Україну, що з формальної точки зору закони Молдови не порушені - Чаус сам себе викрав, зник за власним бажанням. Чаус, правда, не пояснив, навіщо він пересаджував себе з багажника в багажник, і як він змусив себе вивезти з Молдови військового аташе посольства України, про що стверджує поліція Молдови", - іронізує журналіст.

На його думку, хабарник Чаус стає епохальною фігурою.

"Він може розповісти про те, як п'ятий президент вивозив його з України в Молдову, і як шостий президент вивозив з Молдови в Україну, і при цьому він в будь-який момент може послатися на викрадення і погрози, відмовитися від своїх слів, і розміняти при будь-якій владі свої показання на більш м'який вирок", - пояснив Бутусов.

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"Я зв'язався з джерелами в НАБУ, запитав, а чи переданий Чаус детективам? Адже розслідувати можливу причетність до вивезення Чауса в 2016-му охороною Петра Порошенка можна тільки в рамках кримінальної справи НАБУ. Але виявилося, що НАБУ про місцезнаходження Чауса нічого не відомо. А це означає, що, утримуючи Чауса, викрадачі як і раніше блокують розслідування кримінальної справи", - розповів журналіст.

"НАБУ вважає, що після викрадання й утримування Чауса в якомусь невідомому місці, Чаус, як досвідчений суддя, в будь-який момент зможе заявити про тиск і незаконні методи проти нього і розвалити будь-яке звинувачення. НАБУ не приховує свого невдоволення діями викрадачів, які завдали тяжкої поразки судовому процесу. Даних про місцезнаходження Чауса зараз в НАБУ не мають", - додав Бутусов.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні".