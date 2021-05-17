"У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива відреагував нецензурною лайкою на слова радника голови МВС Володимира Мартиненка про те, що його можуть відправити на повторний захист дисертації.

Потік нецензурної лайки на адресу радника глави МВС Кива опублікував у коментарі під постом Мартиненка в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Мартиненко повідомив, що кандидатська дисертація нардепа Киви може бути відправлена ​​на "глибинну перевірку". Можливо, йому доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

"З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - зазначив він.

У свою чергу, кандидат наук Кива відповів Мартиненку так: "Те, що ти тупий, не для кого не є новиною, але настільки ... У#бень, тобі складно це зрозуміти, але постарайся напружитися і подумати, що ти будеш робити, коли опинишся поза МВС ... Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати".

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.