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Новини Політика України
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наука (210) Кива (301) Володимир Мартиненко (6)

"У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива відреагував нецензурною лайкою на слова радника голови МВС Володимира Мартиненка про те, що його можуть відправити на повторний захист дисертації.

Потік нецензурної лайки на адресу радника глави МВС Кива опублікував у коментарі під постом Мартиненка в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Мартиненко повідомив, що кандидатська дисертація нардепа Киви може бути відправлена ​​на "глибинну перевірку". Можливо, йому доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

"З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - зазначив він.

У свою чергу, кандидат наук Кива відповів Мартиненку так: "Те, що ти тупий, не для кого не є новиною, але настільки ... У#бень, тобі складно це зрозуміти, але постарайся напружитися і подумати, що ти будеш робити, коли опинишся поза МВС ... Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати".

Читайте також: Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати, - кандидат наук Кива відповів Мартиненку 01

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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Топ коментарі
+44
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 6577 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2163
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17.05.2021 15:54
+36
Блин, он же безграмотный до омерзения, тьфу!
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17.05.2021 15:51
+25
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2238
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17.05.2021 15:52
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Блин, он же безграмотный до омерзения, тьфу!
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17.05.2021 15:51 Відповісти
Це необхідний і достатній атрибут кандидата наук зразка 2021 року.))
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17.05.2021 15:53 Відповісти
Стыд и позор перед детьми, перед всем миром за тех, кто голосовал за это быдло, за тех, кто привел в ВР это животное.
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17.05.2021 16:24 Відповісти
За него никто не голосовал - оно по списку прошло. По списку ОПЗЖ. Голосующие за ОПЗЖ - это кивы в миниатюре. Все логично. Увы ...
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17.05.2021 16:46 Відповісти
Не понял. Всего пару ошибок, или слово У...нь, пишется по другому?
По сравнению с предыдущим министром образования он - академик.
Я бя сказал - членкор.
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17.05.2021 15:58 Відповісти
Таки по іншому, Морфологические и синтаксические свойства падеж ед. ч. мн. ч. Им. ****́н ****́ны Р. ****́на ****́нов Д. ****́ну ****́нам В. ****́на ****́нов Тв. ****́ном ****́нами Пр. ****́не ****́нах
у·е·ба́н
Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
Встречается также вариант написания: *****.
Приставка: у-; корень: -**-; суффикс: -ан. Произношение "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 4946
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17.05.2021 16:15 Відповісти
Членкор - у кого уже корочка на члене.
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17.05.2021 21:13 Відповісти
цельний какадємік з дрістєртациєй
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17.05.2021 16:21 Відповісти
Согласна, одного взгляда достаточно, чтоб понять, что лицо Кивы-явно, не обезображено интеллектом.
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17.05.2021 16:45 Відповісти
состоялась плодотворная научная дискуссия "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 1793
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17.05.2021 19:15 Відповісти
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2238
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17.05.2021 15:52 Відповісти
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 5216
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17.05.2021 15:55 Відповісти
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 541 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 4262
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17.05.2021 15:56 Відповісти
Строго +18. Кива откладывает икру. Смотреть без регистрации и СМС.
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17.05.2021 16:04 Відповісти
Он не "откладывает икру"... Он её "мечет" - "бабло" заплачено, диссертацию приняли, а теперь всё "псу под хвост"... Да ещё и весь мир хохочет...
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17.05.2021 16:35 Відповісти
У мене було смішніше. Колись ходив по моховому болоту восени (гриби шукав). Надибав якесь супліддя на стеблі трав"янистому. На вигляд - наче здоровенна ягода шовковиці, темно-рожевого кольору. Скинув фото товаришу, біологу. Той телефонує : "Не знаю...". Через тиждень: "Показав ботанікам... Супліддя білокрильника. Я його знаю, але бачив лише квіти. Плодів ніколи не бачив. Його культурна форма не дає плодів ...". Виявляється, це наша "калла"... От так ... Знадобився "консиліум", щоб вияснить "звідки ноги ростуть...".
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17.05.2021 19:39 Відповісти
А раньше цитировали ВЕЛИКИХ .......( Или кому этот недоносок нужен ?)Тьфу!
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17.05.2021 15:52 Відповісти
Киве все можно, у него "Аваков на связЕ"...
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17.05.2021 15:52 Відповісти
Пишіть грамотно не на связЕ, а на связЮ.)
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17.05.2021 15:54 Відповісти
ВинАват!
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17.05.2021 20:18 Відповісти
слова не мальчика, но кандидата нОук
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17.05.2021 15:54 Відповісти
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 6577 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2163
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17.05.2021 15:54 Відповісти
Сказал супер- трутень . Величие так и прёт.
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17.05.2021 15:54 Відповісти
Наука так и прёт со всех щелей кивы)
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17.05.2021 15:55 Відповісти
"Как вовремя заметить трутнев из МВД" - тема следующей уже докторской диссертации анониста Кивы.
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17.05.2021 15:57 Відповісти
одним словом - животное.
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17.05.2021 15:58 Відповісти
кива не животное, а фрукт
еще тот фрукт, между прочим ! "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 7751
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17.05.2021 19:22 Відповісти
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 5306 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 1014
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17.05.2021 16:04 Відповісти
Прямо наукова дискусія . "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 8619
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17.05.2021 16:14 Відповісти
Ну вот - может-же ! ( и без конспектов )
Слова не мальчика , а цельного проФФесора ! "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 9640
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17.05.2021 16:31 Відповісти
Як треба ненавидіти себе і Україну щоб такого недоумка обрати депутатом.Важко уявити розвиток полтавських виборців якщо ківа серед них найрозумніший і представляє їх у раді. "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 6682 Ганьба Полтаві. "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 7329
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17.05.2021 16:52 Відповісти
Лексика оного кИндИдата достойна його ж дЕсИртації. Думаю,що у нас в Україні скоро з"явиться проФФесор №2.
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17.05.2021 17:50 Відповісти
Принюхиваясь к постоянно увеличивающемуся в своей массе Арсену Борисовичу, Илья Кива в какой-то момент понял, что, возможно, есть и другие полезные для его политического роста запахи, кроме запаха мудрости Арсена Б. Авакова. И принюхался к другим людям, посещавшим в то время Майдан.http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev
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17.05.2021 17:50 Відповісти
Рекомендую проэкзаменовать доктора наук Киву по вопросам таблицы умножения, извлечением корней из простых чисел, опросите его по теме величины числа ПИ. И на этом прекратите с ним говорить.
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17.05.2021 18:24 Відповісти
"У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 6683
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17.05.2021 18:46 Відповісти
Витя Енакиевский - помагал страусам, жена Лещенко - московитским геям и лесбиянкам, а Кива - обязуется "всегда помогать" советнику. Это же сколько в стране - вспоможенцев и допомогеров. Слава им, плечеподставлялам!
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17.05.2021 20:23 Відповісти
..так а чо..???= атличная прямая речь от депутана *********-канбздидата наук (при том всём - общественных!!)- нармальный паследыш-наследыш проффффессора)))
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17.05.2021 22:51 Відповісти
 
 