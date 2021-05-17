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Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", - Мінцифри
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Послугами і документами в додатку або на порталі "Дія" користується кожен четвертий українець.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", а це 10 мільйонів осіб. А цифрові документи приймають 227 організацій. Це результат лише за півтора року", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія". Також планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведено в режим онлайн.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
показати весь коментар17.05.2021 16:07
+3 Игорь Величко 9fa4e18c
показати весь коментар17.05.2021 16:10
+3 Ted 7b76f4bb
показати весь коментар17.05.2021 16:16
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Будь ласка, зачекайте...
Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
@Jose_Pinoche 5 ч
Самое разумное, что могут сделать украинцы - полностью удалить приложение Дія из своих смартфонов.
Не знаю ни одного человека, пользующегося этим дерьмом.
Чо там полезного?
Вони там живуть собі за своїми алгоритмами - прописуються, виписуються, перекуповують нерухомість, гроші переводять...
Завтра прокинемось - а у ліжку поруч - бот лежить і каже тобі: "Ти хто такий!"
- Алло, это абонент телефонного номера 055-789-56-90?
- Да вы что, у меня вообще телефона нет!
Далее следует ступор...
Достал...открыл и смотри...все как в дие...
Та нехай собі як знають
Божеволіють , конають
Нам своє робить.🇺🇦😎👍
Например, как записаться на вакцинацыю?
Расскажи, как записаться на вакцинацию без электронной идентификаци, а не трынди!