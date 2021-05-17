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Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні готується новий законопроєкт про державні символи.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Закон про державні символи готується. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо нього. Він буде включати в себе певну кодифікацію існуючих постанов про гімн, прапор, закон про гімн", - сказав Корнієнко.
Він висловив сподівання, що відповідний закон буде прийнято до 30-ї річниці Незалежності України.
Топ коментарі
+45 Oleksiy Tym
показати весь коментар17.05.2021 16:10
+22 буков
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+21 Рома Маестро
показати весь коментар17.05.2021 16:15
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Будь ласка, зачекайте...
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
"Про зміну Державного гімну України"
Змінити текст Державного гімну України на:
"Если каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Ще не вмерла України ні слава ні воля!"
Президент України В.Зеленський.
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новый гимн и флаг при зелених недоумках
п...цЖАХ!
мы не кацапы какие-то, чтобы гимн как старое пальто перелицовывать !
Теке міг "зварганити" тільки відомий Нестор-гмнописець...
Но похоже сами украинцы довольны и находятся в летаргическом сне.
..." значить хотят что-то украсть или ******* Нас где-то !?" - украинская народная примета...
пока их на Майдане не откаддафят по серьезному