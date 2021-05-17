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Новини Політика України
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Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні готується новий законопроєкт про державні символи.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закон про державні символи готується. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо нього. Він буде включати в себе певну кодифікацію існуючих постанов про гімн, прапор, закон про гімн", - сказав Корнієнко.

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Він висловив сподівання, що відповідний закон буде прийнято до 30-ї річниці Незалежності України.

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Топ коментарі
+45
нехорошее предчуствие
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17.05.2021 16:10
+22
Зелені ще туди не влізли.
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17.05.2021 16:12
+21
Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3177
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17.05.2021 16:15
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Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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17.05.2021 16:10 Відповісти
Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3177
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17.05.2021 16:15 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №316/2021

"Про зміну Державного гімну України"

Змінити текст Державного гімну України на:
"Если каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Ще не вмерла України ні слава ні воля!"

Президент України В.Зеленський.
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17.05.2021 16:19 Відповісти
Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко

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новый гимн и флаг при зелених недоумках
Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5877
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17.05.2021 18:45 Відповісти
ще таке .. Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7657
Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1212
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17.05.2021 18:46 Відповісти
нехорошее предчуствие
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17.05.2021 16:10 Відповісти
Нехай тільки спрбують...
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17.05.2021 20:50 Відповісти
не пойняв... Це вони куди намірились?
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17.05.2021 16:10 Відповісти
І столиця буде у Крівом Рогу́ ...
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17.05.2021 17:45 Відповісти
Зелені ще туди не влізли.
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Це просто п...ц ЖАХ! Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9039
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Головним державним символом України є українська мова.
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17.05.2021 16:13 Відповісти
эээээ..... неужели Зе-нарик решился протащить в гос-символы СЕРДЮЧКУ?!!! Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4986
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17.05.2021 16:13 Відповісти
порадуемься вместе с Норге, сегодня день независимости Норвегии

Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6953
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17.05.2021 16:15 Відповісти
Вітаю.
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17.05.2021 16:18 Відповісти
Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4654
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17.05.2021 16:44 Відповісти
Takk, paldies, Дякую
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17.05.2021 16:59 Відповісти
Не хотелось бы "Каждый вечер вечер наступает вдруг...." вместо гимна...
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17.05.2021 16:19 Відповісти
думают что бессмертные?
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17.05.2021 16:19 Відповісти
Дайте відгадаю. Калінка-малінка на музику сім-сорок?
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17.05.2021 16:23 Відповісти
Похоже, и флаг теперь зеленый будет.
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17.05.2021 16:23 Відповісти
но с желто-блакытной звездой Давида Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7935
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17.05.2021 19:01 Відповісти
Власні штандарти одержавлять?! Тобто підійматимуть штопаного гандона під "каждий вєчєр наступаєт вдруг" ?! Перспективка не спонукає.
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17.05.2021 16:24 Відповісти
Лучше-посадите тех,кто тормозит наше вступление в НАТО и ЕС.Посмотрите на соседей-давно там,пока мы-рассуждаем о независимости. Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 530
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17.05.2021 16:24 Відповісти
в интернетах бродит позитивная, жизнеутверждающая версия гимна (новый текст, музыка та же).. автор Цвелих Володимир.
Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8783
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17.05.2021 16:27 Відповісти
якесь мутєво. Не чіпайте Гімн.
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17.05.2021 16:57 Відповісти
І ні слова про Квартал-95?
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17.05.2021 17:40 Відповісти
угомонитесь !

мы не кацапы какие-то, чтобы гимн как старое пальто перелицовывать ! Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6315
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17.05.2021 19:02 Відповісти
"Чиста віра в нашім серці, як роса на сонці"(???) Себто віра в нашім серці випарується (згине) як роса на сонці?
Теке міг "зварганити" тільки відомий Нестор-гмнописець...
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17.05.2021 19:06 Відповісти
Не удивительно будет если эти слуги озвучат совдеповский гимн в обработке 95 квартала.
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17.05.2021 16:34 Відповісти
поменяют на что то типа этого ?
Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9661
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17.05.2021 16:41 Відповісти
и здесь зеленая мразь успеет нагадить...
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17.05.2021 16:42 Відповісти
Меняют Гимн, Флаг и Герб Украины на роССсийский или в крайнем случае на советский. Это и есть цель роССийской агентуры которая захватила Украину, как 100 лет назад они захватили УНР и устроили Геноцид украинцам.

Но похоже сами украинцы довольны и находятся в летаргическом сне.
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17.05.2021 16:47 Відповісти
Один вопрос - НАКУЯ !!!! ....Да и проблем других что-ли нет !?!!! Всю пучком у Нас !? Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4873

..." значить хотят что-то украсть или ******* Нас где-то !?" - украинская народная примета... Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6797
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17.05.2021 17:11 Відповісти
Это дебильное заявление говорит только об одном: идет большой дерибан. У зебабушки отличная чуйка на такие вещи. Забросать такими вбросами информ пространство и тянуть из бюджета под любым предлогом. Украиной руководят необразованные дилетанты и действуют исключительно в интересах Бени.
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17.05.2021 17:12 Відповісти
Боюсь далеко не одного меня передёргивает, когда читаю про то, что эти украинофобы и просто дегенераты лезут на святое...
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17.05.2021 17:28 Відповісти
А що, може ще й назву держави перейменують - Кварталіна.
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17.05.2021 17:35 Відповісти
А вот и новый герб от зеленского подоспРада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2543ел
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17.05.2021 18:12 Відповісти
Зеленый флаг с коричневым пятном посередине,угадал?
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17.05.2021 18:27 Відповісти
Можна і в вигляді булави.
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17.05.2021 18:58 Відповісти
Такое ощущение , - Что на Флаге где то хотят Вставить Зеленую полоску , пока монобольшинство
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17.05.2021 18:35 Відповісти
в задницу пусть себе повставляют зеленые павлиньи перья ! Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 726

пока их на Майдане не откаддафят по серьезному
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17.05.2021 19:06 Відповісти
Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6284
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17.05.2021 18:35 Відповісти
Застав дурня поклони бити.....
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17.05.2021 20:42 Відповісти
ЗГОДЕН , ЩО ГІМН МАЄ ЗВУЧАТИ ЖИТТЄЛЮБНО , ПОЗИТИВНО . Слова "Щє не вмерла " треба замінити наприклад "Буде жити " . Але треба дуже виважено підійти до змін.
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17.05.2021 21:00 Відповісти
"Буде жити "... - А зараз не живе?
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17.05.2021 21:20 Відповісти
30 та річниця "відновлення незалежності України" так було б правильно
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17.05.2021 21:46 Відповісти
 
 