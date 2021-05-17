25% українців стверджують, що вже перехворіли на коронавірус, - опитування "Рейтингу"

25% жителів України зазначають, що вже перехворіли коронавірусною інфекцією, 69% - відповіли, що не хворіли.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% - не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID-2019, зверталися по допомогу до лікарів державних установ охорони здоров'я з питанням лікування, 36% - не зверталися. 52% тих, хто звернувся по допомогу в державну медицину під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації або лікування на добре і відмінно, 26% - на задовільно, 22% - на погано і жахливо" – сказано у звіті "Рейтингу".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

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Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.