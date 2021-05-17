УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1510 14
карантин (15303) опитування (811) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

25% українців стверджують, що вже перехворіли на коронавірус, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

25% українців стверджують, що вже перехворіли на коронавірус, - опитування "Рейтингу"

25% жителів України зазначають, що вже перехворіли коронавірусною інфекцією, 69% - відповіли, що не хворіли.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% - не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID-2019, зверталися по допомогу до лікарів державних установ охорони здоров'я з питанням лікування, 36% - не зверталися. 52% тих, хто звернувся по допомогу в державну медицину під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації або лікування на добре і відмінно, 26% - на задовільно, 22% - на погано і жахливо" – сказано у звіті "Рейтингу".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Читайте також: Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу"

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
73 % украинцев утвердили, что они зебилы на выборах 2019 году. 25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8466
показати весь коментар
17.05.2021 16:24
+2
Больше всего мне нравятся те 6% которые с вопросом "болел или нет" не определились.
показати весь коментар
17.05.2021 16:23
+2
Чушь собачья! У меня на работе переболели %65-70! Жертва одна,женщина 1964 г.р. Тяжело перенесших ковид - 5. Под кислородной маской побывало четверо. Коллектив ориентировочно 330 человек (величина переменная).
показати весь коментар
17.05.2021 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какая же интересная у них статистика
показати весь коментар
17.05.2021 16:23 Відповісти
Больше всего мне нравятся те 6% которые с вопросом "болел или нет" не определились.
показати весь коментар
17.05.2021 16:23 Відповісти
есть и такие. Болели чем-то, но ПЦР тест не делали
показати весь коментар
17.05.2021 18:06 Відповісти
73 % украинцев утвердили, что они зебилы на выборах 2019 году. 25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8466
показати весь коментар
17.05.2021 16:24 Відповісти
Чушь собачья! У меня на работе переболели %65-70! Жертва одна,женщина 1964 г.р. Тяжело перенесших ковид - 5. Под кислородной маской побывало четверо. Коллектив ориентировочно 330 человек (величина переменная).
показати весь коментар
17.05.2021 16:27 Відповісти
Я болел в октябре прошлого года,обошёлся бронхитом,слабость и потливость неимоверная,потеря обоняния и вкуса на 15 дней! Это далеко не грипп. Но вот что интересно:в двухкомнатной квартире переболел я один-дочка и жена хоть бы хны!!! У коллеги на работе ситуация один в один! Да,отдельная посуда, бельё,отсутствие поцелуев и обнимашек,но мои даже не прихворнули(слава Господу!)
показати весь коментар
17.05.2021 16:34 Відповісти
Не знаю як вони рахують, але в розмовах з людьми виходить, що переважна більшість перехворіла.
показати весь коментар
17.05.2021 16:36 Відповісти
Хотите честно: я рад,что мы,украинцы,неубиваемы морально! Сколько прошли угроз,сколько врагов на нас потопталось, сколько нас уничтожало кацапской нечисти:а мы тут живём,спорим! Слава Україні! - Смерть ворогам!
показати весь коментар
17.05.2021 16:47 Відповісти
Виявляється, наші рейтинголухи створили новий тест на коронавіруса, який визначає присутність антитіл навіть по тіліхвону!
І мовчать, сцуки... 25% українців стверджують, що вже перехворіли на коронавірус, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8722

Як наші чесні-прозорі-ніразунезаангажовані журналісти мовчать про розрахунки американського Institute for Health Metrics and Evaluation при Вашингтонському університеті. за якими кількість жертв коронавірусу в Україні майже втричі вища, ніж офіційно зафіксовано.
Та навіть якщо припустити, що й число інфікованих було пропорційно вищим, то й такий показник не перевищить 12-13 відсотків від усього населення...
Для тих, хто раптом зацікавиться цим дослідженням - публікація від 13 травня називається "Estimation of total mortality due to COVID-19".
показати весь коментар
17.05.2021 16:56 Відповісти
чето странное исследование. У меня очень многие знакомые и соседи переболели, не меньше 50-60%
показати весь коментар
17.05.2021 18:03 Відповісти
А скільки відсотків в цьому році переболіли срачкою?
показати весь коментар
17.05.2021 19:15 Відповісти
Переболели все. Кто-то это понял, а кто-то нет.
показати весь коментар
17.05.2021 21:11 Відповісти
Если нету теста, то нужно меньше пить водки.
показати весь коментар
17.05.2021 22:47 Відповісти
25% - это очевидно те, кому диагноз подтвердили. Полагаю немалая часть из 70%, кто ответил "не болел", таки переболела, но не знает об этом (кто-то списал на ОРВИ или ГРИПП, кто-то мог бессимптомно).
показати весь коментар
17.05.2021 22:55 Відповісти
 
 