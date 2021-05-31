УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Події
22012 102
Нацполіція (8851) сваволя (24) прокуратура (1537) Харків (1880) ДБР (1587)

Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років

Четверо харківських поліцейських, розшукуючи наркоторговців, схопили на вулиці жінку і погрожували відвезти її до відділення. А коли за жінку заступився чоловік - скували його наручниками і побили.

Це сталося в квітні 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Поліцейські підійшли до жінки і, не представившись, не показавши службових посвідчень, стали вимагати, щоб вона пояснила, з якою метою перебуває на вулиці. Не отримавши відповіді, поліцейські силою затягли жінку в автомобіль "Volkswagen Passat" та почали погрожувати відвезти її до відділу поліції і звинуватити в поширенні наркотичних засобів", - сказано в повідомленні.

За жінку спробував заступитися її чоловік, але поліцейські почали його бити.

"Незважаючи на те, що потерпілий опору не чинив і просив припинити, правоохоронці заламали йому руки, наділи наручники і продовжували завдавати йому удари в обличчя і по тілу. При цьому один із поліцейських, використовуючи фізичну перевагу, продовжував незаконно утримувати жінку", - зазначили в прокуратурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ. ВIДЕО

Поліцейським загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+42
"стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице"
Пять баллов...
показати весь коментар
17.05.2021 16:27
+38
вот и увидим, как работает судебная система и не выйдут ли эти бандюки под условный.
показати весь коментар
17.05.2021 16:25
+36
Убийство в Переяслове - кто то сел? Изнасилование в Кагарлыке - тот же вопрос... А тут даже ничего никому не сломали.... Еще через суд восстановятся...
показати весь коментар
17.05.2021 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мусорам дали лишние полномочия а они все дебилы .нужно забрать эти полномочия
показати весь коментар
18.05.2021 08:57 Відповісти
Это было полтора года назад. Вот у нас спмсывают дела.
показати весь коментар
08.10.2021 21:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 