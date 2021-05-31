Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років

Четверо харківських поліцейських, розшукуючи наркоторговців, схопили на вулиці жінку і погрожували відвезти її до відділення. А коли за жінку заступився чоловік - скували його наручниками і побили.

Це сталося в квітні 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Поліцейські підійшли до жінки і, не представившись, не показавши службових посвідчень, стали вимагати, щоб вона пояснила, з якою метою перебуває на вулиці. Не отримавши відповіді, поліцейські силою затягли жінку в автомобіль "Volkswagen Passat" та почали погрожувати відвезти її до відділу поліції і звинуватити в поширенні наркотичних засобів", - сказано в повідомленні.

За жінку спробував заступитися її чоловік, але поліцейські почали його бити.

"Незважаючи на те, що потерпілий опору не чинив і просив припинити, правоохоронці заламали йому руки, наділи наручники і продовжували завдавати йому удари в обличчя і по тілу. При цьому один із поліцейських, використовуючи фізичну перевагу, продовжував незаконно утримувати жінку", - зазначили в прокуратурі.

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Поліцейським загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.