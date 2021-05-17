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Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів

Основною причиною внесення до Верховної Ради подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільний темп вакцинації населення від коронавірусу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації і поставки вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації", - сказав голова уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов. ВІДЕО

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Топ коментарі
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Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 2806
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17.05.2021 16:52
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Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1299 Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 7650
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17.05.2021 16:49
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Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 8188
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17.05.2021 16:50
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А откаты и курточка идут бонусом. Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 4251
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17.05.2021 16:48 Відповісти
делился ,надо же где то зарплату, в конверте, слугам в раду
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17.05.2021 16:49 Відповісти
Так ответственность за это несешь и ты и "величайший", бравший все не раз под личный контроль. А нашли стрелочника.
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17.05.2021 16:49 Відповісти
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1097
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17.05.2021 16:51 Відповісти
Коли жаба бере щось під свій контроль - окрім "кум-кум" і "грі" на роялі ми нічого не почуємо.
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17.05.2021 17:25 Відповісти
меня тоже терзают смутные сомнения:

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВАЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ !!!!

Степанов мелкий стрелочник для битья в дорогой курточке Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 3273
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17.05.2021 17:11 Відповісти
Не мелкий, тоже гнида, но стрелочник. "Велике крадівництво" шло явно не в его карман. Там его курточка -- так, мелочь в кармане "величайшего" барыги.
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17.05.2021 17:16 Відповісти
Переніс термінів постачання? Чи недоніс суми налу?
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17.05.2021 16:49 Відповісти
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1299 Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 7650
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17.05.2021 16:49 Відповісти
ПРЕКРАСНО !!! Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1379
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17.05.2021 17:12 Відповісти
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 6700
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17.05.2021 17:14 Відповісти
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 8188
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17.05.2021 16:50 Відповісти
Вообще-то за такие "провалы" судить надо. И желательно трибуналом. Но это в будущем
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17.05.2021 16:50 Відповісти
судить надо Начальника-контролера ! Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 9089
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17.05.2021 17:13 Відповісти
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 2806
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17.05.2021 16:52 Відповісти
Олександре, земляче ! Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів - Цензор.НЕТ 6679 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів - Цензор.НЕТ 1811
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17.05.2021 17:44 Відповісти
"неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов" - это бред, а не причины
министр не несет за это персональную ответственность так как не Господь-Бог
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17.05.2021 17:02 Відповісти
Та понятно - Шмыгаль курточке позавидовал😄
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17.05.2021 17:12 Відповісти
Из всех факапов Степанова, Шмыгаль выбрал две самые бредовые и лживые.
1. Поставки не зависят не от Степанова, не от Украины. С поставками кидают и Европейские страны. Это даже от поставщика не зависит. Это зависит от позиции страны, где расположен завод по производству этих вакцин.
2. Темпы вакцинации зависят от кол-ва вакцин. Какая разница сколько человек мы можем вакцинировать в день, если нет самих вакцин?
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17.05.2021 17:06 Відповісти
Рафик ни в чем невинууат😄
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17.05.2021 17:11 Відповісти
Все стрелы летят в Степанова.И никто не говорит,о Шмыгале.В странах ЕС,за залёт уходит с поста не только министр,но и Премьер не сумевший организовать работу.Но нам жертвенным бычком кидают Степанова Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 436
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17.05.2021 17:11 Відповісти
Товарищи депутаты!
Гоните Шмыголя сраной тряпкой.
А Степанов нормальный специалист которого любят врачи.
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17.05.2021 18:21 Відповісти
 
 