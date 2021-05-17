Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Основною причиною внесення до Верховної Ради подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільний темп вакцинації населення від коронавірусу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації і поставки вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації", - сказав голова уряду.
Топ коментарі
+9 Олександр Дніпро
показати весь коментар17.05.2021 16:52
+3 Топ Ган
показати весь коментар17.05.2021 16:49
+2 18c49ed2
показати весь коментар17.05.2021 16:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВАЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ !!!!
Степанов мелкий стрелочник для битья в дорогой курточке
министр не несет за это персональную ответственность так как не Господь-Бог
1. Поставки не зависят не от Степанова, не от Украины. С поставками кидают и Европейские страны. Это даже от поставщика не зависит. Это зависит от позиции страны, где расположен завод по производству этих вакцин.
2. Темпы вакцинации зависят от кол-ва вакцин. Какая разница сколько человек мы можем вакцинировать в день, если нет самих вакцин?
Гоните Шмыголя сраной тряпкой.
А Степанов нормальный специалист которого любят врачи.