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Новини Політика України
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кредит (340) МВФ (829) НБУ (841) Гелетій Юрій (4)

Заступник голови НБУ Гелетій про переговори з МВФ: Ми дискутуємо. У найближчі кілька тижнів сподіваємося вийти на текст оновленого меморандуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови НБУ Гелетій про переговори з МВФ: Ми дискутуємо. У найближчі кілька тижнів сподіваємося вийти на текст оновленого меморандуму

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі кілька тижнів, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Згідно з нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних декількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement - це буде текст оновленого меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості скажемо, що настав цей "щасливий" момент - досягнуто SLA. Далі ми матимемо виконувати попередні заходи", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник голови наголосив, що зазначені "попередні заходи" Україна матиме виконати до канікул у МВФ у другій половині літа, тобто до кінця червня.

Гелетій додав, що після їх виконання Україна зможе потрапити з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ і розраховувати на новий транш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступником голови Нацбанку призначено ексзаступника міністра фінансів Гелетія

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

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Але, допоки серете на вимоги МВФ - бабла не буде.
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17.05.2021 16:55 Відповісти
мало наотдалживались? на приплаты депутанам и мини-стерским не хватает?
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17.05.2021 16:55 Відповісти
Якщо не дасть МВФ, вони напозичаються під більші відстотки.
КАКАЯРАЗНІЦА? Віддавати ж не їм, а "мудрому" наріду.
"Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко"
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17.05.2021 17:10 Відповісти
Меморандума (договор договориваться)! Через недели!
Бабла мвф Украине не видать, в общем - и дальше будет продажа облигаций с конскими процентами, которые будут оплачиваться из бюджета. И продавать эти облигации будут своим. Теперь понятно почему МВФ не подпускают.
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17.05.2021 16:58 Відповісти
Не, не дадуд
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17.05.2021 17:06 Відповісти
Приватбанк скоро выставят на продажу - глава НБУ

Вот только ЗЕбанарии Приват обратно Коломою с Боголюбовым продадут и сразу МВФ с деньгами каааааак ломанется.
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17.05.2021 19:54 Відповісти
МВФ нужен шмаркле для отвода глаз. Когда страна очутится в таёжном союзе, то для многих это будет как-бы неожиданно.
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17.05.2021 22:44 Відповісти
Вирішили банкірів переломати через коліно, прикриваючись бідним нарядом. Це виходить так, що ми будемо робити що нам заманеться, а ви грошики давайте, бо голодає найбідніший в Європі нарід і світовим банкірам має бути соромно.
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18.05.2021 08:37 Відповісти
Перевод:"Воны хочуть,шоб мы нэ кралы,но мы просымо разришыть нам хочь нимножко...От и вэдэм пириговоры"
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18.05.2021 08:44 Відповісти
 
 