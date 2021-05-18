Заступник голови НБУ Гелетій про переговори з МВФ: Ми дискутуємо. У найближчі кілька тижнів сподіваємося вийти на текст оновленого меморандуму

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі кілька тижнів, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Згідно з нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних декількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement - це буде текст оновленого меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості скажемо, що настав цей "щасливий" момент - досягнуто SLA. Далі ми матимемо виконувати попередні заходи", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник голови наголосив, що зазначені "попередні заходи" Україна матиме виконати до канікул у МВФ у другій половині літа, тобто до кінця червня.

Гелетій додав, що після їх виконання Україна зможе потрапити з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ і розраховувати на новий транш.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

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