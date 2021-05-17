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До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" додає ще один "морський" рейс до літнього сезону і відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка, Бердянськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу національного перевізника, перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відходить о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення в зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська - о 15:05, з Новоолексіївки - о 15:40, прибуття до Львова - на наступний день о 15:40.

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шо и снег не будеть задувать в окно и кружиться над моськой?
и вёдра не надо будет подставлять в проходе, в грозу?
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17.05.2021 16:59 Відповісти
Так вони ж купатись їдуть.
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17.05.2021 17:06 Відповісти
как грит наш прзд - а какаяразница...
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17.05.2021 17:11 Відповісти
І кому той Бердянськ восени здався? Порт, вітер, волога - мрак.
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17.05.2021 17:07 Відповісти
Ви гадаєте, коли влітку сісти на той потяг, то восени можна вже бути на курорті?
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17.05.2021 17:43 Відповісти
Уважно читай заголовок, заяц.
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17.05.2021 20:32 Відповісти
руководство укрзалізниці уполномочено заявить, шо прямым поездом никуда вообще добраться не возможно! он повороты не сможет проходить, а прямые пути между городами только планируется построить в рамках прожекта "велике будівництво",
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17.05.2021 17:38 Відповісти
А з першого травня запустити не могли, гондольєри? Із Запоріжжя швидше можна дістатися у Стамбул, аніж у Бердянськ!
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17.05.2021 17:39 Відповісти
Членіна який сидить, вже демонтували? До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1985
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17.05.2021 19:14 Відповісти
 
 