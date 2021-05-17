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Зеленський (10456) наука (210) освіта (554)

Зеленський обговорив створення науково-освітньої платформи, що готує фахівців у галузі новітніх технологій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив створення науково-освітньої платформи, що готує фахівців у галузі новітніх технологій

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки концепції створення загальнонаціонального університету, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У нараді взяли участь представники Офісу Президента, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, керівництво Верховної Ради тощо.

Зеленський нагадав слова Нельсона Мандели про те, що освіта – це найпотужніша зброя, за допомогою якої можна змінити світ.

"Створення такої потужної сучасної освітньо-наукової платформи дасть змогу Україні готувати фахівців з надзвичайно затребуваних спеціальностей. Вони стануть тим двигуном, який рухатиме вперед українську науку та економіку, а також сприятимуть становленню нашої країни як IT-хабу Європи", – зазначив президент.

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Університет покликаний розкрити інтелектуальний і творчий потенціал громадян України, сприяти формуванню у них знань і навичок, які відповідають потребам розвитку суспільства та затребувані на ринку праці.

Майбутній навчальний заклад матиме шість основних напрямків: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; новітні енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; міжнародні відносини й безпека.

Концепція створення університету має бути розроблена та остаточно затверджена до липня 2021 року, а до жовтня має бути ухвалений закон про особливості правового статусу цього закладу освіти. Завершити будівництво університету планують до вересня 2023-го, а перші навчальні програми мають розпочатися з 1 жовтня 2023 року.

Пріоритет для викладання у виші надаватиметься найкращим українським фахівцям, також запрошуватимуть іноземних викладачів та експертів.

Навчальний процес передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять, а також – стажування на найкращих вітчизняних підприємствах та в міжнародних компаніях.

У перший рік діяльності університету планується набрати близько 120 студентів та в наступні роки збільшувати їхню кількість. Найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники матимуть можливість реалізації в Україні власних наукових розробок.

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Топ коментарі
+7
Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 9972
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17.05.2021 17:03
+4
Перевожу - нужны специ видосики снимать, скоро выборы
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17.05.2021 17:03
+4
Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 3134 Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 9834
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17.05.2021 17:13
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Перевожу - нужны специ видосики снимать, скоро выборы
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17.05.2021 17:03 Відповісти
Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 9972
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17.05.2021 17:03 Відповісти


самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204 36 мин

Джерело в уряді: наступним кроком буде фіксація цін на пломбір та ковбасу.
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17.05.2021 17:07 Відповісти


Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 5 ч

Зараз ще й інтернету не стане.

Интерфакс-Украина@interfaxua· 5 ч

Зеленский анонсировал обеспечение быстрого доступа в интернет по всей Украине уже в этом году
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17.05.2021 17:10 Відповісти
Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 3134 Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 9834
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17.05.2021 17:13 Відповісти
слова правдоподобные, но в реале будет как и все у зе-команды:«Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад»(с)
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17.05.2021 17:11 Відповісти
Нахіба?
Є ж КПІ і кіберфак
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17.05.2021 17:13 Відповісти
там есть и устав и традиции и хоть какой-то уровень. но нет зе-контроля - не дотягивают "получать высокие стипендии".
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17.05.2021 17:35 Відповісти
ха..капец.. та оно хоть само поняло в чем оно принимало участие-обсуждении !? Клоун-пту-шник Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий - Цензор.НЕТ 4894
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17.05.2021 17:15 Відповісти
Какие могут быть технологии в стране четвертого мира
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17.05.2021 22:39 Відповісти
 
 