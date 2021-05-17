Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що українізація повинна проводитися акуратно, без надмірного поспіху і насамперед стосуватися державних службовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у колонці видання "Фокус".
"Як бачимо зараз, Кремль використовує мову як спосіб розмити нашу самоідентифікацію. На цьому ґрунті виникають і наративи: "розмовляєш російською - росіянин", "ми один народ", "українська мова - спотворена російська" й інші. А пропагандисти поширюють фейкову інформацію про дискримінацію російськомовних. Це все - продумана частина російської агресії. І ми маємо цьому протистояти", - написав він.
Міністр підкреслив, що популяризація української мови має бути пріоритетом.
"Вона має звучати скрізь. На роботі, навчанні, на вулиці, в установах", - висловив упевненість міністр.
"Але українізація має бути м'якою Так, захищаючи нашу мову від агресивного впливу, ми іноді поспішаємо. Я про розроблений закон про обов'язкове спілкування українською в установах і штрафи за його невиконання. Моя особиста точка зору - треба починати не з продавців, касирів чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців", - вважає керівник відомства.
Він навів результати всеукраїнського опитування, згідно з яким понад 43% українців виступають проти штрафів за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
"Всі ми виросли в різних куточках України. Тому, хто народився в наскрізь російськомовному середовищі, складно відразу перейти на спілкування українською", - написав Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Дід Микола@malitskiy_1 ч
ЗАГАДКА.
У нього серце зайця.
Розум - барана.
Люди звуть його - віслюком.
Але сам він себе вважає вовком.
І хто це?
а он её только начинать собирается
Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 16 мая
Я розумію, що то просто опечатка.
Але ж яке гарне слово вийшло - гузномовець!
Зелі підійде.
nadumala)@dumajusobi· 16 мая
щойно вулицею проїхала машина з гузномовцем:
"продаємо розсаду,розсаду продаємо!"
ще пару тижнів тому той же голос кричав:
"купяємоо металолом,акумулятори,радіатори,газові плити".
Які універсали)
Сотні тисяч людей не мають справи з чиновниками, але щодня мають контакти з касирами, продавцями, водіями, і іншим обслуговуючим персоналом. І чому українці в рідній Україні повинні слухати москворотих повсюди, в той час, як росіяни щодня на фронті ранять, калічать і вбивають українців? Щоб ви згинули, окупанти!
Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.
«Справа в тому, що мережа супермаркетів Intermarche останнім часом почала відкривати в Португалії полиці товарів Sabores do Leste da Europa (Смаки зі Східної Європи), рекламою для яких є плакати з символами України, що використовує мережа супермаркетів MixMarket, яка, своєю чергою, є спонсорами московських пропагандистських акцій в Португалії, для прикладу «Безсмертний полк», - пояснив він.
«Отож, закликаємо всю українську громаду в Португалії, брати приклад з таких небайдужих українців, що своїм голосом допомагають зупинити московську агресію проти нашої Батьківщини», - наголосив він. https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3246348-ukrainci-v-portugalii-zaklikali-pripiniti-prodaz-tovariv-rf-pid-ukrainskou-simvolikou.html
Была новость что будут менять Флаг, Герб и Гимн а теперь и Украинский Язык им мешает, все как уже проходили в УНР а потом был Геноцид 1933.
Хотя , недавнее повышение средней пенсии прокурорским до 170 000 на фоне средней пенсии в 2 500 для прочих голожопых , не оставляет Украине , как стране , никаких шансов на достойную жизнь для простых её граждан ...
Экономика должна быть экономной. Хлеб всему голова. 2 * 2 = 4.
І це та тварина, яка ненавидить українців! ...
Если бы Расея занималась мягкой русификацией, она бы уже давно развалилась или не состоялась!!!!
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на ВСЕЙ территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.
Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
4. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ государстве.
7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации НЕ ДОЛЖНА ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОТРИЦАНИЕ ИЛИ УМАЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЯЗЫКАМИ РЕСПУБЛИК, находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.
то же самое требовали и у прибалтов, жаловались и в ООН и в Ес, но Латвия, Литва и Эстония устояли!
Языки меньшинств государством практически не поддерживаются, несмотря на то, что, согласно статье 75-1 Конституции Франции, региональные языки являются частью национального достояния Франции.
Единственным официальным языком Франции, согласно статье 2 конституции Пятой Республики, является французский.
Франция не ратифицировала ЕВРОПЕЙСКУЮ ХАРТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ СЧЁЛ, ЧТО ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НЕЙ НАРУШИЛО БЫ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАТУСЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА!
31 декабря 1975 года, президент Франции Валери Жискар д'Эсте́н подписал закон О ЗАЩИТЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ОТ ВТОРЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО И ЛЮБОГО ДРУГОГО ЯЗЫКА, А ЗНАЧИТ И ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ !
Общий язык везде объединяет народ страны! И так есть везде!
И только у нас уроды уже 300лет терроризируют украинцев ковыряясь в украинском языке.
Настоящим предписанием НЕ НАРУШАЮТСЯ права национальных меньшинств, вытекающие из ратифицированных международных договоров.
И только в Украине государственным языком вечно кто-то ущемляется?!
Собирайтесь в кружки по интересам, создавайте свои воскресные школы и не трогайте государственный язык., как это делают украинцы во всем мире!
Не лезут со своим уставом никуда и живут нормально, никого не терроризируют!
Около 76-77 млн человек владеют им как родным (в их числе: КОРЕННЫЕ НЕМЦЫ ИЛИ РОДИВШИЕСЯ В ГЕРМАНИИ,
ВОСПИТАННЫЕ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ - ОСВОИВШИЕ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ПЕРВЫЙ).
И только в Украине родившиеся тут трудновоспитуемые и не освоившие язык!!!
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ!
Дали срок выучить гос. Язык
Прошел срок гос чиновникам сказали знаеш гос язык
Работаешь. Не знаешь приходи когда выучишь
Вы же сами кричали дискриминация
Просто и реально без всяких нарушений
Хотя у ЗЕленых колаборантов это не совсем война.
Тре запроваджувати паспорт не громадянина і проводити тестування всього населення.
Той, хто не здає мінімалний тест зі знання мови та історії України - отримує цей паспорт і сидить на дупі ровно, без права обирати та займати державні посади...
Тож питання до міністра:" Чи має право хвора людина займати державний пост та відверто плювати на державу, яка їй сплачує грошове утримання?"
Нічого, до судів над зеленою владою залишилось всього кілька років )